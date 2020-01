Ali je Bezosovo nezvestobo razkrila ženska, s katero je varal ženo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sporočila, ki so dokazovala nezvestobo najbogatejšega Zemljana, so v medije pricurljala s pomočjo TV-voditeljice, s katero je varal ženo in ki je zdaj njegova uradna spremljevalka, trdi ameriški časopis.

Časopis Wall Street Journal poroča, da je ameriški tabloid National Enquirer zgodbo o nezvestobi prvega moža Amazona Jeffa Bezosa podkrepil s sporočili, ki jim jih je prodal Michael Sanchez, brat TV-voditeljice Lauren Sanchez, nekdanje ljubice in zdajšnje uradne Bezosove spremljevalke.

Lauren Sanchez in Jeff Bezos na Amazonovem dogodku v Indiji pred dobrim tednom dni Foto: Reuters

Tabloid je zgodbo o aferi Bezosa in Sanchezove objavil kmalu za tem, ko je najbogatejši Zemljan sporočil, da se ločuje od žene MacKenzie, Bezos pa je nato ta medij javno obtožil, da so ga skušali izsiljevati s sporočili in razgaljenimi fotografijami, ki jih je pošiljal Sanchezovi.

Bezosovi svetovalci so pozneje trdili, da naj bi obremenilne informacije tabloidu priskrbeli viri iz Savdske Arabije, ameriško tožilstvo, ki zadevo preiskuje, pa je prišlo do drugačnih zaključkov. Sporočila in fotografije naj bi Lauren Sanchez posredovala svojemu bratu Michaelu, ta pa jih je prodal tabloidu, izsledke povzema Wall Street Journal.

Foto: Reuters

Preiskava tožilstva se nadaljuje, poroča CNN. Bezos in Sanchezova, ki sta se kmalu po njegovi ločitvi začela v javnosti pojavljati kot par, navedb Wall Street Journala nista komentirala, njen brat Michael pa jih je odločno zanikal.

