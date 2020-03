Namesto velikih zaslonov bodo začasno proizvajali zaščitne maske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronavirus (in panika) kot tržna niša

Veliko (in predvsem nepotrebno) pomanjkanje zaščitnih mask je japonsko tehnološko podjetje Sharp prepoznalo kot svojo tržno priložnost.

Veliko (in predvsem nepotrebno) pomanjkanje zaščitnih mask je japonsko tehnološko podjetje Sharp prepoznalo kot svojo tržno priložnost. Foto: Getty Images

Pri Sharpu, ki je v lasti tajvanske družbe Foxconn, to pa poznamo predvsem kot enega od večjih sestavljavcev Applovih in nekaterih drugih pametnih telefonov, so prepričani, da bodo s tem, kot pravijo, prispevali družbi.

Postopoma do pol milijona mask na dan

Proizvodnja v obratu v mestu Kamejama v prefekturi Mie, kjer sicer proizvajajo velike zaslone LCD in sestavljajo televizorje, naj bi stekla do konca tega meseca.

Sharp bo zaščitne maske proizvajal v svojem obratu v mestu Kamejama v japonski prefekturi Mie, kjer sicer proizvajajo velike zaslone LCD in sestavljajo televizorje. Foto: Srdjan Cvjetović Sprva načrtujejo dnevno proizvodnjo 150 tisoč mask, postopoma pa bi jo povečali do 500 tisoč mask na dan.

Čisto proizvodno okolje je velika prednost

Izbira tovarne zaslona za proizvodnjo mask je primerna, ker gre za izjemno čista okolja, ki so potrebna za kakovostno proizvodnjo zaslonov.

Tudi za izdelavo zaščitnih mask je pomembno, da drobni delci nimajo dostopa do proizvodnega postopka.

Podrobnosti o tem, kje in kako bodo prodajali novost v svoji ponudbi, Sharp še ni razkril.

Sharp bo sprva proizvedel 150 tisoč mask na dan, postopoma pa bi dnevno proizvodnjo okrepili na 500 tisoč mask. Foto: Getty Images

Japonci so veliki odjemalci kirurških mask

Povsod po svetu, tudi pri nas, oskrba z zaščitnimi maskami ne dohiteva izjemnega povečanja povpraševanja.

Japonci jih posebej pogosto nosijo, ker so prepričani, da tako preprečujejo širjenje prehladov in obolenj ter alergij, a je povpraševanje po vsem svetu v nebo pognal predvsem novi koronavirus.

Zdravi naj namesto mask raje poiščejo milo

Veliko uporabnikov mask pa vendarle pozablja ali ne ve, da te maske niso primerne za varovanje zdrave javnosti pred virusi, kajti maske učinkujejo tako, da pri obolelih preprečujejo nadaljnje razširjanje virusa.

Veliko bolj kot kirurška maska zdrave ljudi pred virusi varuje dosledno in pogosto umivanje rok. Foto: Thinkstock

Številni zdravniki delijo mnenje ameriškega ministra za zdravje Jeroma Adamsa, ki jasno poudarja: "Če ponudniki zdravstvene oskrbe ne morejo priti do mask za obolele, je to tveganje tako zanje kot za vso skupnost."

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija v svojih smernicah navaja, da so maske primerne za zdrave osebe samo, če skrbijo za nekoga, ki bi bil lahko okužen ali je že okužen. Zdravim ljudem bolj kot maska pomaga temeljito in pogosto umivanje rok.