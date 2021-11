Nakupe počasi selimo na splet, potovanj in dogodkov v živo pa ne damo!

Videti je, da je epidemija covid-19 trajno spremenila razmerje med našimi nakupi v trgovinah in na spletu, nismo pa se pripravljeni odpovedati potovanjem in dogajanjem v živo, kažejo rezultati raziskave tehnološke družbe IBM.

V raziskavi, ki jo je za IBM na vzorcu 13 tisoč polnoletnih v devetih velikih državah po svetu (Brazilija, Francija, Indija, Kanada, Mehika, Nemčija, Španija, Združene države ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) opravil Institut za poslovne vrednosti (IBV), se je jasno pokazalo, da smo nekatere potrošniške navade v zadnjih dveh letih spremenili, drugih pa ne.

Spletno nakupovanje enakovredno tradicionalnemu

Epidemija covid-19 nas počasi le odmika od tradicionalnih trgovin, saj smo vedno bolj pripravljeni svoje nakupe opraviti prek spleta. Zgolj v slabem letu med dvema izvedbama te raziskave se je delež tistih, ki želijo še naprej kupovati v nakupovalnih središčih, skoraj prepolovil.

Po epidemiji namerava še naprej kupovati prek spleta 43 odstotkov vprašanih, kar je za nekaj odstotnih točk preseglo delež tistih, ki bodo ostali zvesti tradicionalnim trgovinam, je pokazala omenjena raziskava.

Osebni stiki in doživetja so nenadomestljivi

Nismo pa se pripravljeni odpovedati potovanjem: vprašani v raziskavi bodo letos potovanjem namenili povprečno 8,2 odstotka svojih namenskih sredstev. To je veliko več kot lanskih 5,7 odstotka, a še vedno ne dosega vrednosti iz zadnjega predkoronskega leta 2019.

Čeprav se (tudi zaradi epidemije) naši nakupi selijo iz trgovin na splet, se potovanjem nismo pripravljeni zlahka odpovedati. Na fotografiji: New York Foto: Srdjan Cvjetović

Najvišja rast sredstev, namenjenih za potovanja, je za mednarodna potovanja in letalske vozovnice, a tudi lokalnim izletom in aktivnostim bodo vprašani namenili 30 odstotkov več kot lani. Veliko zanimanja je tudi za vse oblike dogodkov v živo.

Negotovost spodbuja zgodnje nakupe

Omejitve in strahovi ter motnje v dobavnih verigah, ki so posledica epidemije, so spremenili tudi časovni vzorec predprazničnega nakupovanja. Potrošniki se očitno bojijo, da bi lahko ostali brez svojega želenega nakupa, zato so predpraznične nakupe začeli prej.

Tako je vsak četrti sodelujoči v raziskavi svoje nakupe začel že septembra ali celo prej, oktobra pa je svoje nakupe nameravalo začeti dvakrat več vprašanih kot lani. Slaba polovica se je predprazničnih nakupov lotila že pred novembrom, več tednov pred tradicionalnim črnim petkom.

Domače je domače

Rezultati med drugim nakazujejo tudi na vedno večji pomen trajnosti in lokalne pridelave. Kar štiri petine vprašanih namerava pri svojih prazničnih nakupih vsaj deloma upoštevati trajnost kupljenih izdelkov.

Med njimi se jih bo veliko izogibalo plastiki za enkratno uporabo in želi nakupovati lokalne izdelke v lokalnih trgovinah.