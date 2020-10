Najnovejše iPhonove dvanajstke že pri Telekomu Slovenije

V petek, 23. oktobra, ko se začne svetovna prodaja novih, pred kratkim predstavljenih pametnih telefonov 12. generacije iPhone, bosta modela iPhone 12 in iPhone Pro na voljo tudi pri Telekomu Slovenije.

Sprva bodo količine omejene, zato si tisti, ki želijo biti med prvimi lastniki teh novih Applovih pametnih telefonov, svojega lahko priskrbijo v predprodaji, ki že poteka tako prek Telekomove e-trgovine kakor tudi prek kontaktnega centra na številki 080 8000.

Na voljo celotna izbira

Preostala dva člana te družine, to sta iPhone 12 mini in iPhone 12 Pro Max, bosta na prodaj pri Telekomu Slovenije od 13. novembra. Prav vsi modeli serije iPhone 12 bodo pri Telekomu Slovenije na voljo v vseh velikostih shrambnega prostora in vseh razpoložljivih barvah.

iPhone 12 in iPhone 12 mini bosta na voljo s 64, 128 in 256 gigabajti shrambnega prostora ter v petih barvnih različicah: črni, beli, rdeči, modri in zeleni, iPhone 12 Pro in iPhone 12 Pro Max pa bosta na voljo s 128, 256 in 512 gigabajti shrambnega prostora ter v štirih barvnih različicah: temnosivi, srebrni, zlati in pacifiško modri. Cena je odvisna tudi od morebitne vezave naročniškega razmerja, pri čemer je mogoč tudi brezobrestni nakup za čas trajanja vezave.

Drzna poteza, ki jo upravičujejo z naravovarstvenim namenom

Ena od novosti, ki jo pri Applu utemeljujejo s skrbjo za okolje, je, da bo od zdaj v vseh prodajnih kompletih priložen le prenosni kabel s priključkom USB-C na eni in Applovim značilnim vmesnikom Lightning na drugi strani, ki omogoča povezavo z osebnim računalnikom za prenos podatkov in polnjenje mobitela prek računalnika ali adapterja.

Pri Applu pojasnjujejo, da želijo tako prispevati k čim manjši količini odpadne elektronike, ki se po njihovih ocenah kopiči tudi z vsakokratnim prilaganjem novega polnilca ob novem pametnem telefonu.