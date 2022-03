Na krilih digitalizacije in spletnih nakupovanj

K enemu od najuspešnejših poslovnih let za Pošto Slovenije so prispevale spremenjene nakupovalne navade zaradi pandemije in pospešena digitalizacija družbe, a tudi hiter odziv na potrošniška pričakovanja in naložbe v krepitev poslovanja, sporočajo z največjega slovenskega logističnega podjetja.

Skupina Pošta Slovenije je poslovno leto 2021 po nedokončnih in nerevidiranih podatkih ustvarila 17,6 milijona evrov dobička ali 10,7 milijona evrov (156 odstotkov) nad načrti. K enemu njenih najboljših poslovnih let je prispevalo 461 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov nad načrti.

Čeprav je (tudi) zaradi digitalizacije in debirokratizacije število pisem vedno manjše, ostaja pisemsko poslovanje še vedno pomemben vir prihodkov Pošte Slovenije. Foto: Ana Kovač

Rast paketnih in logističnih storitev

Čeprav največji del prihodkov (39,6 odstotka) Skupini Pošta Slovenije še vedno prinašajo pisemske storitve, se je v lanskem letu nadaljevala rast deleža strateško pomembnega segmenta paketnih storitev, v veliki meri tudi zaradi pogostejšega nakupovanja prek spleta. Tako so lani v tem segmentu dosegli 22 odstotkov več prihodkov, kar je v letu 2021 prineslo 13,5 odstotka poslovnih prihodkov iz tega segmenta.

Zelo velik delež prihodkov, 39,4 odstotka, prinašajo logistične storitve, ki so lani presegle načrte za 12 odstotkov.

Vse pogostejše spletno nakupovanje, deloma tudi zaradi pandemičnih omejitev, ki so ovirale dostop do trgovin, je eden od glavnih dejavnikov občutnega porasta paketnih pošiljk tudi v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Razvoj in prilagoditve pravnim zahtevam

Okrepljeno poslovanje so olajšale lanske naložbe v višini 23,4 milijona evrov. Tako so v Skupini Pošta Slovenije med drugim uvedli dodatne prostorske in prevozne zmogljivosti, zlasti za paketno poslovanje, nadaljevali z digitalizacijo poslovanja, katere del je uvedba novega informacijskega sistema za podporne procese, in vzpostavili sistem, ki je skladen s spremembami evropskih davčnih in carinskih predpisov, ki veljajo od 1. julija 2022 (odprava davčne oprostitve za uvoz pošiljk iz tretjih držav, katerih vrednost ne presega 22 evrov).

Z lanskim letom so prav tako uveljavili spremembe splošnih pogojev kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, katere pomembni del je ločevanje (pisemskih) pošiljk na prednostne (s krajšimi prenosnimi roki) in neprednostne (cenovno ugodnejše).

Kljub zmanjšanju obsega ostajajo pisemske pošiljke na vrhu

Letošnji načrti Skupine Pošta Slovenije predvidevajo nadaljnjo rast, četudi se pričakuje nadaljnje zmanjšanje obsega pisemskih pošiljk, tudi zaradi "e-substitucije", ki jo bo zakon o debirokratizaciji še pospešil.

Pri obnovi voznega parka so pri Pošti Slovenije namenili pozornost tudi trajnosti. Foto: Ana Kovač

Pisemsko poslovanje ostaja po besedah vodilnih Pošte Slovenije še naprej pomembno, rast poslovanja pa pričakujejo predvsem pri hitri pošti, paketnih in logističnih storitvah ter storitvah na mreži (denarne storitve, prihodki od iger na srečo, trgovskega in komisijskega blaga, telegramov ipd.) in IT-storitvah.

Letos še bolj ambiciozno

Letos pričakujejo 482 milijonov evrov prihodkov, pri čemer bi logistične in paletne storitve prispevale 53-odstotni delež. Ravno v tem segmentu ima pomemben delež Skupina Intereuropa, ki jo bodo v tem letu še tesneje pripojili Skupini Pošta Slovenije.

Skupina Intereuropa je od leta 2019 v lasti Skupine Pošta Slovenije. Foto: Bojan Puhek V logističnem delu se širijo tudi zunaj meja Slovenije – poleg dokončane logistične hale ob Poštno-logističnem centru (PLC) Ljubljana poteka tudi gradnja podobne namenske hale na hrvaški Reki.

Napovedujejo tudi nove lokacije paketomatov po vsej Sloveniji (letos 76, nato še sto), ki bodo dodatno olajšale morebitna ozka grla pri prevzemu in dostavi paketov.

Del lanskih in letošnjih naložb Pošte Slovenije je namenjen krepitvam logističnih zmogljivosti.

Od mobilne aplikacije do dostav z droni

Kot napovedujejo, se strankam ne bodo približevali samo s paketomati, temveč tudi z virtualnimi poštnimi okenci, ki bodo omogočala opravljanje (preprostejših) poštnih storitev prek spleta ali mobilne aplikacije neodvisno od lokacije in odpiralnih časov poštnih poslovalnic.

Načrtujejo krepitev pogodbenih poslovalnic in prevzemnih mest, kot so bencinske črpalke, v Mariboru pa deluje tudi mobilna poslovalnica v prilagojenem dostavnem vozilu.

Med naprednejše oblike dostave, ki jih že preizkušajo, štejejo tudi dostave z brezpilotnimi letalniki, ki jih je takrat začasni, zdaj pa generalni direktor Pošte Slovenije s polnimi pooblastili Tomaž Kokot napovedal v pogovoru za Siol.net pred slabega pol leta.

Pri Pošti Slovenije že preizkušajo uporabo brezpilotnih letal pri dostavi. Foto: Pošta Slovenije

Naložbe in zaposlovanja

Naložbam bo Pošta Slovenije letos namenila 31 milijonov evrov, preostale družbe v Skupini Pošta Slovenije še nadaljnjih 19 milijonov. Približno tretjina bo za širitev prostorskih kapacitet, približno petina za informacijsko (programsko in strojno) opremo, petina za prevozna sredstva (s poudarkom na električnih vozilih), preostalo pa logistični opremi in drugim manjšim naložbam.

V svoje vrste bodo letos sprejeli še 200 sodelavcev, predvsem pismonoše in dostavljavce. Pošta Slovenije je v začetku leta štela 5.918 zaposlenih, celotna Skupina Pošta Slovenije pa malo manj kot osem tisoč.