Na kakšen način nam lahko pametna ura pomaga izboljšati počutje?

Oglasno sporočilo

Danes na zapestju ne nosimo več samo klasičnih ročnih ur, kakršne so poznali naši dedki in babice. Ročno uro, ki kaže čas in ima številčnico s kazalci, v zadnjem času vse bolj nadomeščajo pametne ure. Te priročne naprave so zdaj polne informacij in se zlahka povezujejo z drugimi napravami.

Ure, ki imajo na dotik občutljiv zaslon, se po podobi sicer ne razlikujejo kaj dosti od klasičnih ročnih ur. Vsekakor pa ponujajo več možnosti in funkcij, ki nam omogočajo lažje spopadanje z vsakdanjimi obveznostmi. Uro si še vedno na zapestje pritrdimo s paščkom. Na njej imamo številčnico oziroma zaslon, s pomočjo katerega lahko sprejemamo telefonske klice ter preverjamo sporočila, e-pošto in koledar. Pametna ura spremlja tudi biometrične funkcije našega telesa in nam na ta način pomaga spremljati splošno zdravje in počutje. Ponuja tudi uporabo barometra in pedometra. Je pravzaprav nekakšen podaljšek telefona, ki nam olajša dostop do informacij. Te imamo s pomočjo pametne ure dobesedno na dlani. No, na zapestju.

Pametne ure podjetja Samsung serije Galaxy Watch5 ponujajo vrsto funkcij, ki vam bodo olajšale spopadanje z natrpanim urnikom. Galaxy Watch5 in Galaxy Watch5 Pro , ki ju odlikujejo podrobno spremljanje spanja, prilagojen dizajn in povečana vzdržljivost, vam bosta z intuitivnimi vpogledi in naprednimi funkcijami to jesen pomagali oblikovati navade za bolj zdravo življenje in boljše počutje. S pomočjo pete serije pametnih ur Galaxy Watch boste lahko na preprost način spremljali svojo telesno aktivnost, spanje in počutje. Oba modela ure prinašata izboljšane funkcije, na katere se boste lahko zanesli vsak dan. Galaxy Watch5 Pro pa bo, kot najbolj vzdržljiva pametna ura Samsung do zdaj, kos tudi zahtevnejšim športnim izzivom.

Spremljajte se

Pametne ure omogočajo poglobljeno spremljanje naših aktivnosti in prikazujejo praktične informacije, ki jih potrebujemo na poti do zastavljenih ciljev. Galaxy Watch5 je opremljena z edinstvenim senzorjem Samsung BioActive, ki naznanja prihajajočo dobo digitalnega spremljanja. BioActive Sensor, ki je bil prvič predstavljen v okviru serije Galaxy Watch4, uporablja en sam edinstven čip, ki združuje tri zmogljive zdravstvene senzorje za spremljanje optičnega srčnega utripa, električnega srčnega signala in bioelektrične impedančne analize telesne sestave – za zagotavljanje obsežnih odčitkov, ki vključujejo srčni utrip, raven kisika v krvi in ​​celo raven stresa. Poleg tega lahko zdaj s spremljanjem krvnega tlaka in EKG na zapestju pridobite še bolj poglobljeno razumevanje o zdravju svojega srca.

S pomočjo večje površine in bolj neposrednega stika z vašim zapestjem Galaxy Watch5 zdaj opravlja meritve s še večjo natančnostjo kot predhodnica Galaxy Watch4. Zmogljiv senzor 3-v-1 BioActive deluje v kombinaciji z drugimi senzorji serije Galaxy Watch5, vključno z na novo predstavljenim senzorjem temperature. Temperaturni senzor uporablja infrardečo tehnologijo za bolj natančne odčitke, tudi v položaju, ko se temperatura okolice spreminja.

Aktivnost ali spanje - oboje

Serija Galaxy Watch5 je zasnovana za vsakodnevne zmage. Ponuja celovito izkušnjo od začetka do konca, ki presega fitnes dejavnosti in vključuje spremljanje našega telesnega odziva po vadbi, počitka in okrevanja. Orodje za merjenje telesne sestave zagotavlja popoln posnetek uporabnikovega splošnega zdravja, saj mu ponuja prilagojen pristop za zastavljanje ciljev, vodenje skozi prilagojene vadbe in spremljanje napredka. V času počitka serija Galaxy Watch5 uporabnikom ponuja podatke o okrevanju, vključno s podatki o srčnem utripu po intenzivni vadbi, in prilagojena priporočila glede porabe vode na osnovi potenja.

Za dobro počutje je izrednega pomena nočni počitek. Pametne ure Galaxy uporabnikom pomagajo tudi do boljšega spanja. Z zaznavanjem smrčanja in ravni kisika v krvi nam omogočajo boljši vpogled v vzorce spanja. S pridobljenimi informacijami lahko z naprednimi nasveti, ki ponujajo prilagojen enomesečni vodeni program, izboljšamo spalne navade.

Galaxy Watch5 Pro za športnike

Galaxy Watch5 Pro je ustvarjena za tiste, ki radi uživajo na prostem. Ura Galaxy Watch5 Pro je zahvaljujoč vrhunskim materialom, iz katerih je narejena, pripravljena na zahtevnejše športne podvige. Napravo odlikujeta izboljšan safirni kristal, ki je izredno odporen proti praskam, in trpežno ohišje iz titana, ki ščiti zaslon s štrlečim okvirjem. Galaxy Watch5 Pro je opremljena tudi s športnim paščkom D-Buckle, ki ponuja robustno vzdržljivost z elegantnim prileganjem.

Galaxy Watch5 ima vgrajeno močno in vzdržljivo baterijo, Galaxy Watch5 Pro pa celo največjo baterijo med pametnimi urami Samsung. Prvič je na Galaxy Watch na voljo tudi GPX. Odpravite se na pohod in posnemite ter delite z drugimi ljubitelji poti v aplikaciji Samsung Health z Route Workout. Prenesete lahko tudi pohodniške in kolesarske poti, ko vadite za naslednjo dirko ali poskušate popestriti svojo rutino. Med pohodom ali kolesarjenjem z intuitivnimi navodili zavoj za zavojem imejte oči na poti in stran od zemljevida. Ko boste pripravljeni na odhod domov, vas Galaxy Watch5 Pro zlahka pripelje do izhodišča s funkcijo Track back.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.