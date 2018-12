Mobilne aplikacije, ki jih morate imeti na svojem pametnem telefonu

Pametni telefoni so nam tako ali drugače olajšali naš vsakdan. Njihova zmogljivost je v zadnjih letih napredovala v velikanskih razsežnostih. Vse do dimenzije, ko je pametni telefon kar naenkrat postal naš osebni asistent. Čedalje pogosteje uporabljamo mobilne aplikacije in pametne rešitve, tako pri organizaciji dneva, rekreacije, prostega časa kot službenih zadev.

Dandanes je na spletu veliko mobilnih aplikacij, ki vam lahko pomagajo, da dnevno sprejemate pametne odločitve. Na fotografiji Samsung Galaxy A9 - zadnji član Samsungove družine A, ki je cenovno ugoden in premore lastnosti dražjih modelov. Foto: Bojan Puhek

Če je bila pred več kot desetimi leti skoraj znanstvena fantastika, da bi vsakdanjim potrošnikom mobilni telefoni omogočali različne aplikacije, videoklice, igrice, dostop do mobilne banke, pregled plačilnih kartic in kartic zvestobe ter aplikacije za varnost in zaščito telefona, je to danes že skoraj splošno sprejeto dejstvo. In roko na srce, tudi tisti najbolj računalniško in telefonsko pismeni težko sledijo vsemu razvoju, čeprav nas mobilni telefoni kar sami opozarjajo in opominjajo na nove, prihajajoče aplikacije.

Samsung je vedno v koraku z željami in potrebami svojih uporabnikov, zato je razvil številne pametne aplikacije in zabavne rešitve, ki vam bodo olajšale vsakdan. Naredili smo izbor petih, ki so po našem mnenju "must have" na vašem novem mobilniku Samsung.

Vaš novi Samung vam bo olajšal uresničitev vaših novoletnih zaobljub. Bi radi spremenili svoj življenjski slog in v vaš vsakdan vnesli nekaj bolj zdravih navad? Pri tem vam bo nedvomno v veliko pomoč aplikacija Samsung Health, ki bo spremljala in beležila vašo dejavnost, prehrano, podatke o stresu, srčni utrip in spanje.

Aplikacija bo vedno na preži za vašimi aktivnostmi - beležila bo vaše gibanje, ne glede na to, ali boste hodili ali tekli. Ker se bo sinhronizirala z vsemi vašimi pametnimi napravami in drugimi aplikacijami, ki so povezane z zdravjem, boste vedno imeli na razpolago vse podatke, ki jih potrebujete.

Samsung Health vam bo pomagala tudi pri novem prehranjevalnem režimu, saj bo pridno spremljala vaše kalorije in se prilagajala zastavljenim ciljem.

Ste veliko na poti? Potrebujete hitro pisarno tudi na najbolj nemogočih mestih? Samsung DeX vam omogoča, da si lahko delovno okolje ustvarite kjerkoli: telefon uporabite kot namizni računalnik, pri čemer uporabite samo en kabel.

Samsung DeX omogoči vse, kar pričakujete od uporabe računalnika: velik zaslon, tipkovnico polne velikosti in miško.

Telefon preprosto priklopite v zunanji zaslon in že lahko uporabljate aplikacije, pregledujete dokumente ter gledate videe prek vmesnika kot v računalniku. In ko boste v miru urejali še zadnje zadeve na računalniku, brez skrbi: telefon ostaja telefon, tudi ko je v Samsung DeX postaji.

To je aplikacija, ki bo vaš dom v hipu spremenila v PAMETNI dom. Številne naprave in aparate namreč lahko upravljate, ko ste doma - in tudi, ko niste. SmartThings bo povezal pametne naprave Samsung, ki bodo poskrbele, da bo vaš dom še pametnejši.

Glavna prednost aplikacije je ta, da boste upravljanje vseh ključnih naprav v svojem domu imeli na enem mestu. Delovanje naprav pa boste lahko popolnoma prilagodili željam in življenjskim potrebam. Ustvarite urnik, ki vam najbolj ustreza, in scenarije, ki se podajo vašim željam, SmartThings bo poskrbel za vse drugo. Predlagal vam bo celo nove, pametne načine avtomatizacije vsakdana.

Pričarajte si pametni dom z računom Samsung Account. Ko boste ustvarili svoj profil za SmartThings, bo aplikacija samodejno poiskala združljive naprave.

Poiščite svojo pravo glasbeno žilico z aplikacijo, ki vam bo prebudila željo po glasbenem raziskovanju. Z aplikacijo Soundcamp lahko namreč ustvarite najmočnejšo glasbo na najpreprostejši način. Predvajajte glasbo na prednaloženih instrumentih ali na tistih iz glasbenih aplikacij tretjih izdajateljev. Snemajte, urejajte in objavljajte glasbo neposredno s telefona. Možnost integriranja nekaterih najboljših glasbenih aplikacij tretjih izdajateljev vam omogoča, da si v hipu pričarate vrhunski snemalni studio.

Prav tako pa lahko z aplikacijo črpate iz baze Loopmasters, ki je ena od največjih baz na svetu, za ustvarjanje lastnih skladb. Soundcamp je digitalna zvočna delovna postaja, ki je hkrati profesionalna in intuitivna: omogoča vam snemanje, urejanje in mešanje do osem zvočnih skladb ali skladb MIDI.

Vsebuje tudi urejevalnik samodejnega notnega zapisa, tako da boste lahko svojo glasbo urejali do podrobnosti.

Odkrijte prvovrstno zakladnico zabavnih in varnih vsebin, ki so popolnoma prilagojene najmlajšim uporabnikom.

S Kids Mode sta veselje in varnost vašega otroka zajamčena. V Kids Mode se lahko vaš otrok prosto sprehaja po vaši napravi Galaxy.

To je svet zabave brez konca. Vaš otrok lahko obleče svoje najnovejše najljubše like, se z njimi igra in pleše ob pesmih, ki jih prepevajo. Izbirajte med približno 3000 aplikacijami, zasnovanimi za to, da pomagajo vašemu otroku pri učenju in igri.

Naj vaši otroci uživajo v aplikacijah za učenje jezika, starosti primernih matematičnih aplikacijah in drugih, ki prav tako vključujejo vrsto priljubljenih likov iz risank.

Ob tem ste lahko popolnoma mirni, saj lahko otroka lahko zaščitite pred potencialno škodljivimi vsebinami, in sicer z nastavitvijo številke PIN, ki bo preprečila, da bi vaš otrok zapustil Kids Mode.

Za boljše doživetje najboljši mobilnik

Foto: Bojan Puhek

Mobilne aplikacije so dober pripomoček, še vedno pa se bistvo virtualnega asistenta skriva v zmogljivosti mobilnika.

Samsung je to jesen predstavil najnovejša člana družine Galaxy serije A, Galaxy A7 in Galaxy A9, ki bosta nedvomno olajšala naš vsakdan. Gre za telefona, ki sta cenovno dostopna, a premoreta množico odličnih lastnosti svojih dražjih "bratov".

Z zmogljivo kamero, elegantno obliko in nepogrešljivimi uporabnimi lastnostmi sta lahko pripomoček na vseh poteh, kamor vas vodi življenje.