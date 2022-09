Mnogi zgroženi: bo YouTube od zdaj res tak? #video

Nad številčnejšimi oglasi, ki jih ni mogoče preskočiti, so se uporabniki YouTuba v zadnjih dneh med drugim pritoževali na družbenima omrežjema Twitter in Facebook ter na spletnem forumu Reddit:

youtube just gave me 5 long unskipable ads pic.twitter.com/FgUUrzZvoB — The Ricked One (@LoganC01962550) September 8, 2022

Da gre res za novo "funkcionalnost" YouTuba, je na Twitterju že potrdil eden od uradnih profilov spletne strani, Team YouTube. Iz njihovega pojasnila je sicer mogoče sklepati, da morda ne vedo točno, zakaj se to dogaja, da pa se v tem formatu prikazujejo le kratki, šest sekund trajajoči oglasi. Nekateri uporabniki sicer poročajo, da so bili prisiljeni v ogled več daljših in ne le krajših oglasov.

hmm...this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they're only up to 6 seconds long. if you'd like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool — TeamYouTube (@TeamYouTube) September 7, 2022

Eden od uporabnikov Reddita se je medtem jezil, da mu je YouTube pred predvajanjem videoposnetka pokazal celo deset oglasov, ki jih ni bilo mogoče preskočiti. Ta uporabnik jih je medtem moral pogledati osem.

Foto: Reddit

Neke vrste javna "skrivnost" je sicer, da naj bi YouTube s povečevanjem števila oglasov, ki jih ni mogoče preskočiti, uporabnike poskušal razdražiti do te mere, da bi odprli denarnico in začeli plačevati naročnino na YouTube Premium. Glavna privlačnost plačljive storitve, in to na veliki zvon obeša tudi YouTube, je namreč, da ne prikazuje oglasov.