Mladenič, ki je na dan groze umrl prvi: lahko bi bil eden od velikih

Daniel Lewin je bil v času smrti na ugrabljenem letalu, ki se je kasneje zaletelo v Svetovni trgovinski center, star komaj 31 let. Za seboj je pustil dve hčerki in ženo. Foto: Akamai Technologies

Prva smrtna žrtev enega najbolj črnih dni v zgodovini Združenih držav Amerike, 11. septembra 2001, ko se je zgodil teroristični napad na Svetovni trgovinski center in Pentagon, je bil skoraj zagotovo matematik, računalničar in nekdanji vojaški specialec Daniel Lewin. Bil je tudi ustanovitelj danes zelo uspešnega tehnološkega podjetja Akamai Technologies. Lewin ni umrl v letalski nesreči, temveč še med letom boeinga 767, ki je kasneje trčil v severno stolpnico WTC. Z nožem naj bi ga ubil eden od teroristov, ki jim je Lewin želel prekrižati načrte. Tisti, ki so ga poznali, so kasneje izrazili prepričanje, da bi se Lewin zaradi svojega izrednega potenciala lahko postavil ob bok velikanom tehnološke industrije, kot sta Bill Gates in Steve Jobs.

Foto: Reuters 11. septembra 2001 so teroristi mednarodne mreže Al Kaida ugrabili štiri potniška letala. Dve sta treščili v dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, eno v Pentagon, četrto, namenjeno na kongresno palačo v Washingtonu, pa se je po uporu potnikov zrušilo na polje v Pensilvaniji. Umrlo je 2.977 ljudi, od tega 2753 v obeh stolpnicah New Yorku, ki sta se zrušili, 184 v Pentagonu in 40 v Pensilvaniji. Umrlo je tudi 19 teroristov. (STA)

Daniel Lewin ali Danny, kot so ga klicali prijatelji, se je 11. septembra pred 21 leti na letališču v Bostonu vkrcal na potniško letalo Boeing 767-223ER. Imel je dober sedež v prvem razredu. Let 11 letalske družbe American Airlines je bil namenjen na drugo stran Združenih držav Amerike, v Los Angeles.

Lewin tja ni prišel nikoli. Njegovo potniško letalo je kmalu po vzletu namreč skrenilo s poti in se zaletelo v eno od stolpnic Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku:

Očividci so sklepali, da gre za nesrečo, dokler se sedemnajst minut pozneje enaka ni pripetila še drugemu nebotičniku WTC. Takrat je bilo jasno, da se je zgodil teroristični napad.

Preiskovalci dogodkov 11. septembra 2001 sicer verjamejo, da Daniel Lewin ni umrl ob trku letala v Svetovni trgovinski center, temveč že v kabini med poletom.

Lewin, sicer soustanovitelj podjetja Akamai Technologies, ki danes velja za enega največjih ponudnikov distribucije spletnih vsebin na svetu in ima prek tri milijarde evrov prihodkov letno, je na letalu sedel v sedežu 9B v neposredni bližini ugrabiteljev.

Storitve družbe Akamai Technologies, ki jo je leta 1998 ustanovil Daniel Lewin, uporablja več kot 230.000 podjetij. Foto: Wikimedia Commons

Glede na ugotovitve komisije, ki so jo ZDA ustanovile za preiskavo terorističnega napada, je bilo mogoče, da je Lewin slišal pogovor ugrabiteljev v arabščini in razumel, kaj naklepajo. Lewin je del življenja namreč preživel v Izraelu in tam tudi štiri leta služil v vojski. Ne le to, bil je član ene od elitnih enot izraelskih specialcev, ki se je ukvarjala z obveščevalnimi aktivnostmi.

Lewin je verjetno, tako so ocenili v preiskovalni komisiji, teroristoma, ki sta sedela pred njim, poskusil preprečiti načrte, ni pa vedel, da je v vrsti za njim sedel še en ugrabitelj, Satam al-Suqami. Prav on je Lewinu verjetno zadal usodno rano z nožem.

Letalo Boeing 767 družbe American Airlines, ki je trčilo v severni stolp WTC, pet mesecev pred dogodki 11. septembra 2001. Foto: Wikimedia Commons

Ključni gradnik hipoteze, da je Lewina z nožem ubil eden od teroristov, je bil sicer telefonski klic z ugrabljenega letala. Centralo letalske družbe American Airline je s krova letala namreč uspelo poklicati stevardesama Amy Sweeney in Betty Ong. Poročali sta, da so ugrabitelji zabodli dve drugi stevardesi in prerezali vrat potniku v sedežu 9B.

Komisija za preiskavo 11. septembra sicer dopušča še eno teorijo: Lewin ni poskusil prekrižati načrtov teroristom, temveč ga je eden od njih ubil v opozorilo drugim potnikom, naj ne bodo pogumni. Obveljal je sicer konsenz, da je bil Lewin prva smrtna žrtev dogodkov tistega dne. Naslednji sta bili morda pilot in kopilot letala, vendar pa ni jasno, ali so ju napadalci ob vstopu v pilotsko kabino ubili ali zgolj onesposobili.

Dva od ugrabiteljev leta 11 med vkrcanjem na letalo. V modri srajci je bil Mohamed Atta, ki je kasneje prevzel krmilo Boeinga in ga zapeljal naravnost v stolpnico. Foto: Wikimedia Commons

Daniel Lewin je v času smrti opravljal doktorat iz matematike na elitni ameriški univerzi MIT oziroma Tehnološkem inštitutu Massachussetsa. Njegov mentor, profesor F. Thomson Leighton, s katerim sta leta 1998 tudi skupaj ustanovila podjetje Akamai Technologies, je kasneje dejal, da je bil Lewinov potencial tako rekoč neomejen in da je svet z njegovo smrtjo izgubil ogromno. Njegovi bližnji so bili prepričani, da bi lahko postal eden od velikanov tehnološke industrije kot Bill Gates ali Steve Jobs.

