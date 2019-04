Med obnovo znanega mostu naleteli na izjemen zaklad

Gradbeniki, ki prenavljajo most, so vedeli za možnost, da v temeljih mostu odkrijejo spominek iz preteklosti, a so pričakovali, da jih bodo morali za to porušiti do tal. Časovna kapsula je bila v temeljnem kamnu medtem ležala nepričakovano visoko, zaradi česar je njen najditelj tudi poškodoval spominsko ploščo. Foto: Gradbeno podjetje Banimex / Daniel Łakomiec