Maske, ki jih lahko razkužite s polnilcem za telefon #video

Izraelski znanstveniki na tehnološkem inštitutu Technion v Hajfi so izumili novo zaščitno masko, ki se lahko virusa znebi kar s polnilcem za telefon in tako postane ponovno uporabna.

(video Reuters)

V času, ko vsi uporabljamo zaščitne maske, ki naj bi bile za enkratno uporabo, so znanstveniki iz Izraela razvili masko, ki je ni treba prati, lahko pa se uporablja večkrat.

Dekan na Fakulteti za materiale in strojništvo na inštitutu Technion Yair Ein-Eli je opozoril, da je medicinski svet vedno razvijal stvari za enkratno uporabo, ko pa svet kar naenkrat potrebuje tako veliko število mask, se ekonomsko in pa tudi ekološko to ne splača več. Zato so razvili novo masko.

Kako deluje razkuževanje maske?

Nova maska ima USB-priključek, ki se poveže z virom napajanja, kot je standardni polnilnik za mobilni telefon. S tem segreje notranjo plast ogljikovih vlaken na 70 stopinj Celzija, kar je dovolj visoka temperatura, da ubija viruse.

Za večkratno, ne pa neskončno uporabo

Profesor Allon Moses je sicer opozoril, da nenehno izpostavljanje segrevanju lahko poškoduje tkanino maske in posledično njeno sposobnost za zaščito.

Med testiranjem so masko 20-krat izpostavili segrevanju po pol ure (kolikor svetujejo, naj se maska segreva, da uniči viruse), tako da uporabnikom svetujejo nekaj 10 ciklusov segrevanja za eno masko.

Raziskovalci trdijo, da se bo maska verjetno prodajala po ceni enega dolarja več, kot se prodaja navadna zaščitna maska.

Raziskovalci so opozorili, da razkuževalni proces traja pol ure, da se maska razkuži, in v tistem času se ne sme uporabljati, poroča Reuters.