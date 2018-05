"Made in Slovenia": spet bomo lahko kupovali "naše" televizorje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski proizvajalec bele tehnike in druge elektronike Hisense, ki bo prevzel velenjsko Gorenje, je v prevzemni ponudbi razkril , da se v Gorenje po kar dolgem času vrača proizvodnja TV-sprejemnikov. Televizorji znamke Gorenje so bili nekdaj sicer obvezna oprema dnevne sobe slovenskega gospodinjstva.

Televizorji Gorenje so bili nekdaj obvezna oprema dnevne sobe slovenskega gospodinjstva. Foto: Gorenje Vse sicer ne bo tako kot včasih, saj skupina Gorenje televizorjev, ki jih bo po novem proizvajala, ne bo tržila pod lastno blagovno znamko, temveč pod blagovno znamko Hisense, je zapisano v prevzemni ponudbi.

Hisense je v svetovnem merilu na trgu televizijskih sprejemnikov kljub temu, da je nanj z lastno znamko vstopil razmeroma pozno, šele leta 2013, že uveljavljen igralec. Lani je imel po podatkih analitične spletne strani Statista na trgu televizorjev LCD 6-odstotni tržni delež, kar je več kot Sony in Panasonic, na primer.

Resnični tržni delež podjetja Hisense je najverjetneje še večji, saj televizorje proizvaja za druge znamke, ki niso povezane z njim.

Predstavitev televizorja znamke Hisense na sejmu zabavne elektronike CES v ameriškem Las Vegasu. Foto: Reuters

V ZDA je to nekaj časa, na primer, počel za Sharp, dokler ta ni ponorel, ker naj bi Hisense v Sharpovem imenu prodajal manj kakovostne TV-sprejemnike, in grozil s tožbami. Iz vsega skupaj nato sicer ni bilo nič.

Hisense je lani jeseni svojo televizijski portfelj okrepil še s 95-odstotnim prevzemom televizijske proizvodnje japonskega podjetja Toshiba, ki se že nekaj let bori z rdečimi številkami.

S tem poslom je Hisense pridobil dostop do tehnologij boljšega prikaza slike (laserski 4K), ki jih bodo morda uporabili tudi v proizvodnji v Gorenju. Foto: Reuters

Gorenje lastnih TV-sprejemnikov ne prodaja že sedmo leto

Velenjsko Gorenje je zadnji nov TV-sprejemnik uradno predstavilo 3. decembra 2010 in sicer model Illumina LED LCD.

Na svoji spletni strani so ponudbo zabavne elektronike, med katero so se uvrščali tudi televizorji, nato prikazovali do oktobra 2011 (klik za ogled spletne strani), en mesec pozneje pa je uporabnike pričakala prenovljena spletna stran (klik tukaj), na kateri TV-sprejemnikov ni bilo več.

Posnetek spletne strani Gorenja, kakšna je bila 22. oktobra 2011, smo našli s pomočjo zelo uporabnega internetnega orodja Wayback Machine, ki sproti arhivira več milijard spletnih strani. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Tako je ostalo vse do danes, saj med izdelki Gorenja na njihovi uradni spletni strani najdemo belo tehniko, kuhinjske pripomočke ter drugo stanovanjsko elektroniko in opremo. A to se bo po spremembah, ki jih uvaja Hisense, verjetno spremenilo.

