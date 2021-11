"Ljudje se želijo razlikovati, potrebujejo identiteto in sanje"

Modni oblikovalci lahko vdahnejo novo življenje ali novo uporabniško vrednost tudi povsem tehničnim izdelkom. "Z modo lahko vse povemo bolje in lepše, z modo govorimo globalni jezik," je prepričana Maja Ferme, ki v svojih kreacijah kombinira klasične elemente z vizijo prihodnosti. Največkrat nagrajena slovenska modna oblikovalka se je tokrat povezala z velikanom mobilne tehnologije, ki spreminja svet naših komunikacij, odnosov in doživetij.

Sodelovanje Maje Ferme s Samsung Slovenija je dobilo novo dimenzijo.

Telefon Samsung Galaxy Z Flip3 5G je že na prvi pogled revolucionaren, z novim dodatkom, ki ga je oblikovala Maja Ferme, pa bo presegel že sicer zelo široke meje uporabnosti pametnega telefona.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G je zložljivi pametni telefon polne velikosti. Ko se zloži, se prilega najmanjšim žepom, saj v zloženi različici meri skromnih 10,72 centimetra in ga lahko spravimo v najmanjšo torbico ali v najožja oblačila.

Oblikovna rešitev 4,8-centimetrskega oziroma 1,9-palčnega zunanjega zaslona nam, kljub temu da je telefon zložen, omogoča intuitivno interakcijo – preverjanje sporočil, fotografiranje, predvajanje glasbe in še veliko več, ne da bi ga bilo treba odpreti.

Pri tem lahko izbiramo najljubše nastavitve zaslona za enostaven dostop, nato pa ga z različnimi slogi in barvami prilagodimo svojemu okusu.

Najživahnejši in najsvetlejši zaslon do zdaj

Osveževalna hitrost 120 Hz nam na 17,03-centimetrskem oziroma 6,7-palčnem brezkončnem upogljivem zaslonu omogoča gladko drsenje, pomikanje, vlečenje in spuščanje. Skupaj z dinamičnim zaslonom AMOLED 2x gre za najživahnejši, najsvetlejši in najbolj tekoči zaslon na telefonu Galaxy Z do zdaj.

Selfie brez odpiranja telefona Galaxy Z Flip3 5G ponuja najboljše zmogljivosti za zajem in deljenje spominov. S fotoaparatom, ki je opremljen z nekaterimi od najnovejših funkcij ter 10MP sprednjo in 12MP ultraširokokotno kamero na zadnji strani, lahko ustvarimo hitre fotografije ali posnamemo videe neposredno z dvojno zadnjo kamero. Tudi ko moramo hitro ukrepati in posneti nepozaben selfi, telefona ni treba odpirati, saj lahko selfije posnamemo z dvojno kamero na zunanjem zaslonu. Zunanji zaslon nam omogoča celo predogled. Enostavno pritisnemo gumb za glasnost, ki se nahaja ob strani, in sprožimo. Končno lahko delamo fotografije in videoposnetke v zloženem načinu: prilagodimo kot in stopimo nazaj za prostoročno snemanje selfijev.

Zaslon telefona je mogoče razdeliti na dva dela in se lotiti več opravil hkrati. Prek Dolby Atmos in stereo zvočnikov lahko poslušamo svoj seznam predvajanja na YouTubu in pišemo prijatelju.

Glavni zaslon je narejen iz izjemno tankega stekla Samsung, ki predstavlja največji preskok v tehnologiji zložljivih zaslonov. Ker je opremljen s prevleko in zaščitno folijo, zdrži do 200 tisoč upogibanj.

Galaxy Z Flip3 5G se dobro se poveže z Galaxy Watch4, slušalkami Galaxy Buds2 in dvojnim brezžičnim polnilnikom.

Kako narediti nepozaben nočni posnetek? Noč ima svojo moč in z Galaxy Z Flip3 5G jo bomo lahko ovekovečili za vedno. Postavimo ga na ravno ploskev, tako da bo telefon v zloženem načinu deloval kot stativ in poskrbel za stabilizacijo kamere, da bomo že ob prvem poskusu naredili izjemen posnetek.

S Samsung Galaxy Z Flip3 5G smo varni tudi med nalivom, saj se odlikuje s standardom IPX8. To je prvi vodoodporni zložljivi mobilni telefon na svetu. Zdrži lahko 1,5 metra pod vodo do 30 minut brez prekinitve gledanja posnetkov.

Zgodba novega dodatka za telefone, ki bo postal modni hit številka 1

Maja Ferme je s trdim delom, občutkom za estetiko in izjemnim talentom končala dve fakulteti in se dodatno izobraževala v New Yorku, kjer se je tudi predstavila kot prva slovenska modna oblikovalka na samostojni modni reviji. Prejela je številne nagrade, med njimi nagrado za najlepšo večerno kreacijo revije Elle in nagrado za najboljšo slovensko oblikovalko visoke mode v Parizu. Sodelovala je s tujimi in domačimi podjetji ter svetovnimi zvezdami, kot sta filmska igralka Monica Bellucci in ena največjih opernih div Anna Netrebko.

Zgodba, ki sta jo Samsung in Maja Ferme spletla okrog Samsung Galaxy Z Flip3 5G, je plod ujemanja s filozofijo blagovne znamke in nenazadnje z izdelkom.

"Če je izdelek inovativen in mi olajša delo, sem takšnemu podjetju zvesta na dolgi rok," je povedala Maja Ferme, ki ceni tudi to, da so se tehnološka podjetja začela zavedati pomena oblikovanja.

"Oblikovanje predstavlja veliko več kot le vizualno lep izdelek. Temeljna značilnost oblikovanja je namreč doseči čustven odziv, ne zgolj uporabnost. Ljudje se želijo razlikovati, potrebujejo identiteto in sanje. Brez njih bi bil svet povsem drugačen."

Nov dodatek ekskluzivno za Samsung Galaxy Z Flip3 5G:

Kaj vam kot modni oblikovalki pomeni sodelovanje z velikimi svetovnimi znamkami?

Poleg tega, da mi sodelovanje z njimi predstavlja nove izzive, moram v teh primerih delati z večjo ekipo, razmišljati moram o večjem krogu uporabnikov in dati še več poudarka dizajnu, kar je moja največja strast.

Zakaj ste se odločili za sodelovanje s podjetjem Samsung?

Pri svojem delu združujem inovativnost z naravo. Samsung Slovenija mi s svojimi mobilnimi telefoni že nekaj časa omogoča, da ustvarjam kjerkoli in kadarkoli, kar mi daje popolno svobodo, ki je za kreativnost bistvenega pomena. Kreativnost je danes nujna za uspešno delo na prav vsakem področju.

Zakaj Samsung in zakaj telefon Galaxy Z Flip3 5G? Koliko besede ste imeli pri izbiri telefona?

Sem uporabnica Samsung Galaxy Z Fold3 5G, ki ima posebno pisalo S pen, s katerim zadnje leto skiciram vse kolekcije, še posebej novo kolekcijo Premium FERME, in sicer neposredno na zaslon telefona.

Za telefon Z Flip3 5G pa so se določili pri Samsung Slovenija, ker je primeren res za vsak žep in je prav s svojo uporabnostjo navdušil številne uporabnike.

Ustvarjanje kreacij s Samsung Galaxy Z Flip3 5G in Galaxy Z Fold3 5G Tako kot mora Maja kombinirati materiale in koncepte, mora kombinirati tudi različne naprave. Poleg telefona Samsung Galaxy Z Flip3 5G uporablja tudi Samsung Galaxy Z Fold3 5G. "Pri Galaxy Z Fold3 5G bi izpostavila funkcijo, ki mi omogoča lažje ustvarjanje: neko zamisel lahko skiciram neposredno na fotografijo modela oziroma stranke. To je zame in za moje stranke velika prednost, saj lahko v hipu vidimo, kako jim pristaja neka kreacija."

S čim je navdihnil vas? Kako je definiral kolekcijo?

Izhajala sem iz njegove uporabne funkcije, ki se s pomočjo paščkov še poveča. Paščki namreč omogočajo enostavnejše držanje in upravljanje telefona, shranjevanje in pripenjanje … Gre za nove modne dodatke za telefon z izrazito uporabno in obenem modno funkcijo. Pri tem ima modni del poglavitno vlogo. T. i. logomanija je trenutno velik modni trend, zato smo izhajali iz logotipa FERME, ki smo ga na sodoben način preoblikovali v trendovski unisex vzorec, ki ponuja številne odlične modne kombinacije z ovitki telefona, pa tudi z oblačilnimi kosi.

Privoščite si nov videz, ki bo pritegnil pozornost vsakogar.

Kaj je za vas najpomembnejše pri telefonu? Katere lastnosti? Kako ga izberete?

Poleg dizajna so mi pomembne multifunkcionalnost in medsebojna povezanost različnih funkcij ter seveda enostavna uporabnost. Še posebej pa me je navdušilo pisalo S pen, s katerim lahko ustvarjam kolekcije kar na zaslonu telefona.

Maja Ferme rada dela z ljudmi in znamkami, s katerimi lahko razvije pristen odnos. S čim pa vas je prepričal Galaxy Z Flip3 5G?

Poleg vseh funkcionalnosti, ki so me prepričale, pa sem najbolj navdušena nad njegovim trendovskim videzom. Je majhen, a hkrati velik in gre v najmanjšo torbico. Na prvem zaslonu je vse, kar potrebuješ.

Če bi lahko izbrali katerikoli izdelek Samsung za naslednje sodelovanje, za katerega bi se odločili in zakaj?

Poleg pralnega stroja – sem le v modni industriji (smeh, op. p.) – bi izbrala še hladilnik s funkcijo No Frost. Izhajam iz družine profesionalnih kuharjev in sem tudi sama velika gurmanka. Zdaj, ko prenavljamo stanovanja, je takšen dizajnerski in tehnološko dovršen izdelek na mojem seznamu želja.