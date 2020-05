Ljubljana bogatejša za še en Telekomov center in nakupovalno središče

V danes premierno odprtem nakupovalnem središču Aleja blizu stičišča severne obvoznice in Celovške ceste v Ljubljani ima svoje prostore tudi nov in po besedah njegovih skrbnikov najsodobnejši center Telekoma Slovenije.

Posebnosti novega Telekomovega centra, četrtega v Ljubljani in dvajsetega v Sloveniji, sta posebna NEO soba, kjer je mogoče preizkusiti glasovno upravljanje TV-vsebin in naprav pametnega doma, ter poseben prostor za predstavitev izdelkov Programa zvestobe, ki jih lahko uporabniki Telekoma Slovenije kupijo prek E-trgovine.

V videoprispevku si oglejte utrinke z odprtja novega Telekomovega centra v danes odprtem nakupovalnem središču Aleja na Celovški cesti blizu severne obvoznice v Ljubljani.

Karantena je močno okrepila prodajo na daljavo

V skoraj dveh mesecih, ko so bili zaradi epidemioloških ukrepov trgovine in s tem tudi Telekomovi centri zaprti, so v Telekomu Slovenije zaznali več kot dvakratno povečanje prodaje prek e-trgovine in telefonskega kontaktnega centra.

Še posebej so bili iskani mobilni modemi, prenosniki in tablice za delo ter šolanje na daljavo, a se je povečalo zanimanje tudi za televizorjev, pametne ure, robotske sesalnike, belo tehniko ter izdelke za dom in gospodinjstvo, je ob odprtju novega Telekomovega centra pojasnil direktor prodaje za množični trg v Telekomu Slovenije Aleš Srebot.

Novi Telekomov center v nakupovalnem središču Aleja je četrti v Ljubljani in dvajseti v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Odpiranje preostalih Telekomovih centrov po Sloveniji in preostalih trgovin v Aleji v skladu z ukrepi

Po začetku delnega sproščanja ukrepov ob epidemiji covid-19 so se postopoma začeli odpirati Telekomovi centri v različnih delih Slovenije, v prihodnjih dneh pa bodo odprli še vse preostale Telekomove centre, ki do zdaj še niso odprli svojih vrat.

V vseh Telekomovih centrih se dosledno izvajajo predpisani epidemiološki ukrepi, zaradi katerih ima trenutno tudi Telekomov center Aleja prilagojen delovni čas: od ponedeljka do petka je odprt med 8. in 20. uro, ob sobotah pa med 8. in 16. uro.

Direktor prodaje za množični trg v Telekomu Slovenije Aleš Srebot in vodja Telekomovega centra v nakupovalnem središču Aleja Blaž Zidar Foto: Bojan Puhek

Preostale trgovine v nakupovalnem središču Aleja imajo lahko drugačen delovni čas, nekatere pa še ne bodo odprle svojih vrat, dokler to ne bo omogočeno ob upoštevanju veljavnih epidemioloških ukrepov in omejitev. Termin med 8. in 10. uro je rezerviran izključno za ranljive skupine (starejše od 65 let, invalide, nosečnice), ki svoj nakup lahko opravijo tudi zunaj tega časa.

Prvi trenutki po odprtju novega nakupovalnega središča Aleja:

Posebne ugodnosti ob odprtju

V prvem tednu delovanja novega Telekomovega centra, to je do 15. maja, lahko vsi naročniki stacionarnega širokopasovnega dostopa Telekoma Slovenije izkoristijo ugodnost, ki je sicer del redne ponudbe za nove naročnike paketov NEO: brezplačen prehod na NEO Smartbox, za katerega v redni ponudbi naročniki plačajo 30 evrov.

Ob odprtju novega Telekomovega centra, katerega delovni čas se začasno prilagaja veljavnim ukrepom, so v Telekomu Slovenije pripravili ugodnosti za stare in nove naročnike ter popuste za vse obiskovalce. Foto: Bojan Puhek

Novi naročniki mobilnih paketov Naj B in Naj C, to so tisti, ki najmanj šest predhodnih mesecev niso bili naročniki Telekoma Slovenije, bodo, če sklenejo novo razmerje do 15. maja, za prvih 24 mesecev plačali samo polovico mesečne naročnine – vezava naročniškega razmerja za to ugodnost ni pogoj.

Vsem pa je do konca meseca na voljo 30-odstotni popust na dodatno opremo blagovne znamke SBS, so sporočili iz Telekoma Slovenije.