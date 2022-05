Microsoft Excel 2021 je najboljši in najpreprostejši program za izdelavo preglednic, ki je trenutno na trgu. Izboljšajte svoje znanje analize podatkov z novimi lastnostmi, ki so jih dodali prav za ljudi, kot ste vi. Excel 2021 je premaknil meje mogočega. Zdaj ne bo več ostalo le pri idejah, saj lahko z lahkoto ustvarite zapletene in profesionalne preglednice. Izkoristite svoje podatke v kar največji meri ter hitro in preprosto analizirajte informacije. Ljudje iz vseh poklicev in držav sveta bodo lahko laže sprejemali odločitve na podlagi informacij iz svojih Excelovih tabel.

Keysoff ima odlično razprodajo Officeove programske opreme. Izkoristite odlično ponudbo in nadgradite svoj računalnik. Najbolj priljubljeni Windows 10 stane samo 5,61 € na računalnik, najnovejši Office 2021 pa lahko dobite že za 14,44 € na računalnik. Če hočete kupiti paket Windowsa in Officea, lahko dobite do 60-odstotni popust.

Največje uspešnice. Vaša prva izbira, če želite privarčevati (brez kode za popust)

Microsoft Office 2021 že za 14,44 € na računalnik

Windows 10 že za 5,61 € na računalnik

60-odstotni popust na Office in pakete (koda: BP60)

50-odstotni popust na Windows (koda: BP50)

Če potrebujete še več računalniških orodij, je Keysoff prav tako pravi naslov za vas. Dobite lahko na primer Ashampoo PDF Pro 3. Urejajte datoteke PDF tako hitro in preprosto kot Wordove dokumente. Z Ashampoo PDF Pro 3 z odličnim urejevalnikom besedil boste dokumente PDF urejali tako preprosto kot besedilne dokumente. Najdete ga v vseh modernih aplikacijah.

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudijo tudi doživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank.

Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve

Pišite Keysoffu: service@keysoff.com