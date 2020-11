Letalske družbe pripravljajo digitalne covid potne liste

Po izbruhu epidemije je že več letalskih družb uvedlo svoje protokole za sprejem potnikov – med prvimi je bila družba Emirates, na seznam pa se je pred kratkim vpisala tudi avstralska letalska družba Qantas, ki je objavila, da bo cepljenost proti covid-19 nujen pogoj za vstop na njihova letala.

Pred nekaj tedni pa je Lufthansa na progi med Frankfurtom in Hamburgom, kjer celo v teh epidemijskih časih letijo večkrat dnevno, nekatere polete določila za corona-free, kar pomeni, da se morajo na teh poletih vsi potniki izkazati z negativnim testom, če pa nimajo testa, pa morajo izbrati drugega.

Mobilna aplikacija

Različna pravila med letalskimi družbami ustvarjajo veliko zmede in negotovosti med potniki, se zavedajo tudi pri mednarodnem združenju letalskih prevoznikov IATA, kjer zagovarjajo enotno rešitev.

To bi bila po njihovem predlogu mobilna aplikacija, kjer bi bili shranjeni podatki o cepljenosti proti bolezni covid-19 in o morebitni prebolelosti. Prek te aplikacije bi namreč preverjali, ali so potniki cepljeni pred potovanjem in bi po potrebi spremljali podatke o opravljenih testiranjih.

Za vstop na letalo in mejni nadzor

Tej aplikaciji bi lahko rekli digitalna različica covid potnega lista, ki bi vsebovala tudi zdravstvena pravila za vstop v posamezne države in podatke o krajih, kjer je možno opraviti testiranja. Sicer pa smo zdravstvene potne liste, bili so rumene barve, poznali že pred desetletji.

Zdravstveni potni listi sicer niso novost Foto: CDC

Nova mobilna aplikacija bo vsebovala tudi elektronsko kopijo potnega lista, saj bodo tako preverili identiteto uporabnika in preprečili morebitne zlorabe podatkov.

Začetek predvidoma spomladi

Začetek uporabe te aplikacije pričakujejo v prvi polovici naslednjega leta. V prvem trimesečju bo predvidoma na voljo za mobilne naprave z Applovim operacijskim sistemom iOS, aprila pa jo pričakujejo tudi za operacijski sistem Android.

Preizkuse bodo najverjetneje začeli že prej, in sicer na letalih korporacije IA, lastnika britanske letalske družbe British Airways in španske letalske družbe Iberia.

Aplikacijo TravelPass bodo predvidoma začeli preizkušati v začetku leta na poletih skupine IAG, ki ima v lasti tudi britanskega prevoznika British Airways. Foto: Reuters

Za potnike brezplačno

Aplikacija bo za potnike in državne (mejne in zdravstvene) organe predvidoma brezplačna, financirale pa jo bodo letalske družbe s plačilom, kot pravijo v združenju IATA, majhnega nadomestila za vsakega potnika. Temeljila bo na obstoječem računalniškem sistemu, ki ga letalski prevozniki že dolgo uporabljajo za preverjanje pristnosti dokumentov.

Zatrjujejo tudi, da aplikacija, ki bo uporabljala distributivno tehnologijo blockchain, ne bo shranjevala podatkov.

Niso edini

TravelPass, kot se bo imenovala nova aplikacija, ni prva svoje vrste. Aplikacijo CommonPass, ki jo razvija Svetovni gospodarski forum, so že preizkusili na poletih med Londonom in New Yorkom, aplikacija AOKPass, ki jo razvija družba za potovalno varnost International SOS, pa je pogoj za polete med Abu Dhabijem in Pakistanom.

Ti dve aplikaciji obenem tekmujeta, katero bodo uporabili za promet več letalskih družb, ki povezujeta Hong Kong in Singapur, toda poln smisel takšnega pristopa bo dosežen šele, ko bo enotna rešitev veljala za vse letalske družbe.