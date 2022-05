Laž o solzah mladenke, ki jo širijo slovenski podporniki Putina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jokajoče dekle je zelo verjetno Rusinja, saj je v videoposnetku, iz katerega so si razpečevalci lažnih novic izposodili njen obraz, za hip razvidna telefonska številka, ki izdaja, da je posnetek najverjetneje nastal v ruskem črnomorskem letoviškem mestu Soči. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Hči ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pobegnila na Poljsko, od koder med točenjem krokodiljih solz sporoča, da je njen oče nacist in morilec ukrajinskega naroda ter da ga sovraži. To je najnovejši pamflet proruske propagande, ki mu v zadnjih dneh nasedajo in ga širijo tudi Slovenci.