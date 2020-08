Lahko si le želimo, da se Rusi ne motijo

Cepivo je varno, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin, ki svojo trditev dokazuje tudi s tem, da je cepivo prejela ena od njegovih dveh hčera. Objavil je tudi, da se je pri njej po obeh odmerkih cepiva razvila velika količina protiteles in da naj bi imunost trajala približno dve leti.

Učinkovitost je eno, varnost pa drugo (in praviloma zahtevnejše)

Toda odkritje učinkovitega cepiva je le del, morda celo manjši del poti do cepiva, ki je primerno za množično rabo. Zelo pomembno je namreč skrbno preveriti, ali je cepivo tudi varno, brez stranskih učinkov in brez posledic, ki bi se lahko pokazale čez čas.

Ravno zato mnogi epidemiologi iz vsega (ostalega) sveta menijo, da v tako kratkem času, testiranja so namreč potekala slaba dva meseca, znanstveniki ruskega nacionalnega mikrobiološkega in epidemiološkega inštituta Gamaleya in moskovskega obrambnega ministrstva, ki so cepivo razvili, preprosto niso imeli možnosti opraviti vseh zahtevnih in dolgotrajnih preizkusov varnosti učinkovin cepiva.

Ne nazadnje, striktnost in dolgotrajnost postopkov za registracijo zdravil imata svoje upravičene razloge.

Rusi gotovo znajo in zmorejo, a vseh preizkusov le še niso zaključili

Malokdo dvomi, da Rusija ne bi imela potrebnega znanja, izkušenj, tradicije, sredstev in kadra za razvoj tega cepiva – a so mnogi dvomi o tem, ali ima to cepivo opravljena vsa potrebna in predpisana testiranja.

Celo rusko ministrstvo za zdravje ne skriva, da klinični preizkusi še niso zaključeni in da v tem tednu šele začenjajo zaključni del preizkusov, v katerega bo vključeno več kot dva tisoč ljudi. Vsekakor upajo, da bi množično proizvodnjo začeli septembra, ko bi tudi začeli s cepljenjem zdravstvenega osebja.

Svetovna zdravstvena organizacija: Prezgodaj je še za naš "blagoslov"

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zelo previdna. Kot je v Ženevi povedal njen govorec Tarik Jašarević, je Svetovna zdravstvena organizacija v tesnem stiku z ruskimi zdravstvenimi oblastmi, a je prezgodaj za kakršnokoli njihovo odobritev.

Tudi on je poudaril nujnost rigoroznih pregledov in presoj vseh zahtevanih podatkov o učinkovitosti in varnosti.

Ne gre za dirko, kdo bo prvi

Nemško ministrstvo za zdravje se je odzvalo skoraj z enakimi besedami. Nimamo podatkov o kakovosti, učinkovitosti in varnosti ruskega cepiva, varnost bolnikov pa je najvišja prioriteta, so sporočili.

V istem tonu svoje dvome izraža tudi ameriški zdravstveni minister Alex Azar. Ob koncu tridnevnega obiska na Tajvanu je med drugim povedal, da ne gre za dirko, kdo bo prvi, temveč za zagotavljanje transparentnih podatkov ter varnih in učinkovitih cepiv. Poudaril je še, da sta dva ameriška kandidata za cepivo že pred tedni začela s preizkusi, ki jih bodo ruski znanstveniki začeli šele zdaj.

Ameriški minister za zdravje Alex Azar. Foto: Reuters

Milijarda odmerkov prednaročil za 20 držav

Ruske oblasti pa menijo, da so dvomi o njihovem cepivu del koordiniranih in skrbno orkestriranih medijskih napadov – to so besede prvega moža ruskega državnega naložbenega sklada Kirila Dmitrijeva.

Enako kot ruski predsednik je izpostavil, da je že 20 držav v vrsti za njihovo cepivo in da prednaročila obsegajo več kot milijardo odmerkov.

Ali bi se cepili z ruskim cepivom za covid-19, če bi vam bilo danes na voljo? Seveda, znanstveniki in ruske oblasti gotovo ne bi tvegale z nevarnim cepivom, 1 +

Raje bi počakal še kakšen mesec, ko bomo videli, kako se bo obneslo, 0 +

Ne, ker dvomim, da so med hitenjem opravili vse potrebne preizkuse, a sem optimist, 0 +

Žal ruski politiki težko zaupam, 0 +

Ne vem, če bo sploh kdaj učinkovito cepivo za covid-19. 1 + Oddanih 2 glasov

"Na nekatere so pritiskali, naj ne sodelujejo z nami"

Tudi ruski zdravstveni minister Mihail Muraško pravi, da so obtožbe o nevarnosti ruskega cepiva neutemeljene in sad konkurence, je poročala ruska tiskovna agencija Interfax.

Uradna Moskva zatrjuje, da so na nekatere države pritiskali, naj ne sodelujejo z njimi glede cepiva, a tam, kjer so zdravstveni sistemi že omagali, se oklepajo vsake možnosti. Ena od teh 20 držav je tudi Brazilija.

Klinični preizkusi pogosto nimajo uspešnega zaključka

Po podatkih svetovne organizacije je na svetu trenutno 165 razvojnih projektov za cepivo proti bolezni covid-19, (samo) šest pa jih je doseglo tako imenovano tretjo fazo – to je običajno zadnja faza pred pridobivanjem regulatornega dovoljenja, in obsega veliko število preizkusov na ljudeh v klinični praksi.

Ruski minister za zdravje Mihail Muraško. Foto: Reuters

Žal pa zgodovinska statistika ni preveč optimistična, ker se takšni klinični preizkusi uspešno zaključijo v razmeroma skromnem številu primerov – le nekje okrog ene desetine.

Cepivo še ne jamči izkoreninjenja bolezni

A tudi če se vse dobro "izteče" za rusko in/ali kakšno drugo cepivo, to še ne pomeni konca – vsekakor pa ne takojšnjega – te bolezni, ki je dodobra ohromila ves svet.

Dokaz tega razmišljanja je otroška paraliza, za katero obstaja cepivo že dolgo, bolezni pa še vedno nismo izkoreninili.