Kupite Windows 10 za osem evrov in se pripravite na brezplačno nadgradnjo na Windows 11

Javna poskusna različica Windowsa 11 je že na voljo za prenos, celotna različica pa bo izšla 5. oktobra. Kmalu nas čakajo spremembe, ki smo jih že omenili: uporabniški vmesnik, trgovina z aplikacijami, podpora za igre, tablični način in seveda podpora za združljivost z Androidovimi aplikacijami.

Za vse računalnike z zakonito licenco za Windows 10 bo na voljo brezplačna nadgradnja, ki bo potekala tudi leta 2022. Če še nimate Windowsa 10, ima Keysoff za vas najboljšo ponudbo za zakonit, varen in varčen nakup.

Globalni prodajalec Keysoff je v svoji trgovini s programsko opremo pripravil do 60‑odstotne popuste na izdelke. Namen razprodaje je ponudba varnih in originalnih licenc za Windows 10, ki ga boste nato oktobra lahko nadgradili. Težavo z licencami smo rešili zelo preprosto – ko boste Windows 10 nadgradili na Windows 11, obdržite licenco. V razprodaji lahko nekatere izdelke kupite s 40- ali 55-odstotnim popustom, odvisno od promocijske kode, najbolj iskane in najnovejše izdelke pa v trgovini ponujajo po trajno znižanih cenah.

Posebna ponudba, brez kode

Kupite najbolj uporabljano programsko opremo in operacijski sistem, s čimer boste svojo produktivnost dvignili na višjo raven.

58-odstotni popust na druge izdelke, koda: BFS58

Posebna ponudba za računalniška orodja

Če imate težave ali samo kakšno vprašanje, vam bo služba za pomoč strankam 24 ur na dan pomagala z besedami in dejanji. Če naletite na kakršnokoli težavo, lahko pošljete e-pošto na naslov: service@keysoff.com.