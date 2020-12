Koronavirus premagal šport

Tudi na drugem mestu letošnje največje rasti iskanja v Sloveniji (seznami temeljijo na iskalnih poizvedbah z največjim porastom prometa letos v primerjavi s prejšnjim letom) je pojem, ki se pred epidemijo gotovo ne bi uvrstil tako visoko: učilnice Arnes.

O pomenu povezovanja in virtualnih srečanjih "govori" tudi osmouvrščeni pojem – Zoom, orodje za spletne konference, do neke mere pa tudi Oblak 365, ki je zasedel peto mesto.

Šport tudi letos močno prisoten

Med prvimi desetimi najpogostejšimi iskanji in tudi tistimi, ki v posameznem letu dosegajo največjo rast, so tradicionalno tudi osebe in dogodki iz sveta športa, letošnje leto pa kljub pandemiji tega ni spremenilo. Med desetimi dogodki, ki so bili letos med slovenskimi uporabniki najbolj iskani, so trije iz sveta športa.

Na tretjem mestu naraščajočega trenda splošnih iskanj je košarkar Kobe Bryant, ki je letos izgubil življenje v helikopterski nesreči. Med prvo deseterico so še trije dogodki iz sveta športa: Dirka po Franciji na četrtem mestu, NBA na sedmem in Dirka po Španiji na devetem mestu.

Seznami Google Trends temeljijo na iskalnih poizvedbah z največjim porastom prometa letos in v primerjavi s prejšnjim letom. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Biden uvrščen višje kot Trump

Ameriške predsedniške volitve so očitno zanimale tudi marsikoga pri nas, saj so na lestvici dogodkov dosegle najvišjo stopničko. Še več, oba predsedniška kandidata, Joe Biden in Donald Trump, sta med prvimi desetimi na lestvici naraščajočih splošnih iskanj.

Joe Biden je letos bolj zanimal slovenske uporabnike interneta kot njegov protikandidat na ameriških predsedniških volitvah. Foto: Reuters

Novoizvoljeni predsednik Joe Biden je tudi na tej lestvici premagal zdaj odhajajočega predsednika ZDA Donalda Trumpa: Biden je namreč na šestem mestu, Trump pa štiri mesta nižje.