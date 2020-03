Koronavirus je načel tudi najmočnejše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronavirus se je sprva pojavil na Kitajskem, kjer so se posledice prodaje pametnih telefonov najprej začutile.

To je še posebej veliki udarec za Huawei, ki se je, zaradi ameriških omejitev in posledično omejenega dostopa do mnogih programov, predvsem Googlovih, zanašal na prodajne uspehe na domačem trgu.

Upanja so se mu uresničevala vse do pojava koronavirusa na Kitajskem, a je popolna ustavitev javnega življenja v času epidemioloških ukrepov spremenila tudi njihovo matematiko.

Februar še ni povsem nakazoval, kaj bo sledilo marca

Ni šlo samo za zmanjšano prodajo – koronavirus na Kitajskem je zaprl tudi mnoge tovarne, zaradi česar je ob sicer močno zmanjšanem povpraševanju upadlo tudi število novih telefonov.

V februarju se Evropi in Ameriki še ni najbolj "sanjalo", kaj bo sledilo marca, a je tudi že v tem mesecu, ko je zunaj Kitajske še vedno skoraj povsod vse normalno delovalo, število novih telefonov znašalo že 38 odstotkov manj kot lanskega februarja, ugotavlja analitično podjetje Strategy Analytics.

Februarja lani je namreč na trg prišlo 99,2 milijona novih pametnih telefonov, letos februarja pa samo še 61,8 milijona.

Letos februarja so zaznali največji letni padec prodaje mobilnih telefonov odkar obstajajo pametni telefoni.

Že februar je bil za mobilne komunikacije letos bistveno drugačen

Februar je v svetu pametnih telefonov sicer zelo pomemben in močan mesec. Takrat v normalnih razmerah poteka največji svetovni dogodek mobilnih komunikacij Mobile World Congress, katerega večina proizvajalcev mobilnih naprav izkoristi za predstavitev svojih novosti, spet drugi pa to storijo neposredno prej ali kmalu za tem.

Letos je vse drugače. Samsungu je v prvi polovici februarja še uspelo v San Franciscu izpeljati svetovno predstavitev nove serije S20 (a so že lokalne predstavitve morale biti odpovedane).

Takrat pa je že "priplavala na površino" neizogibna odpoved barcelonskega Mobile World Congressa (kjer sta le Huawei in TCL pripravila svojevrstne nadomestne in predvsem okrnjene predstavitve svojih novosti).

Na svidenje svečane svetovne in lokalne premiere

Tudi obdobje po letos nesojeni Barceloni je namesto svečanih svetovnih predstavitev prineslo skromne virtualne predstavitve in veliko manj medijskega zanimanja.

Nokia je sredi marca predstavila svoj prvi pametni telefon za omrežja 5G in še več cenejših pametnih telefonov, Huawei bo čez dober teden razkril najmočnejša člana nove družine P40 (P40 lite je skoraj neopazno že začel krožiti na medijskih recenzijah), Samsung zelo po tiho krepi svojo zbirko pametnih telefonov – vse virtualno.

V tem času je celo Apple dve njegovi novosti – izboljšani iPad Pro in novi MacBook Air – predstavil zgolj s sporočilom za medije.

V družbi Stretegy Analytics ocenjujejo, da se po koncu epidemije lahko celo zgodi, da bodo proizvajalci pametnih telefonov v upanju, da bodo čim prej spet obudili še do nedavnega naraščajočo prodajo pametnih telefonov, še zaostrili že tako neizprosno cenovno vojno.

Obdobje, ki ga bo marsikdo želel pozabiti

Februar predstavlja začetek obdobja, ki ga bo panoga mobilnih komunikacij želela čim prej pozabiti, je povedal izvršni direktor družbe Strategy Analytics Neil Mawston.

Temu lahko dodamo še, da je to obdobje, ki ga bomo vsi želeli čim prej pozabiti, zlasti, ko bomo uspeli odpraviti čim več njegovih posledic.