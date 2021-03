Konec ljubezni: BioNTecha ne potrebujejo več, pravijo na Pfizerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne potrebujemo več družbe BioNTech, so po poročanju britanskega časnika Daily Mail sporočili iz ameriške farmacevtske družbe Pfizer, ki se tako odpoveduje partnerju, s katerim so na trg prinesli prvo cepivo proti bolezni covid-19, ki so ga registrirali v Evropi.

Pfizer načrtuje znatno povečanje svojih proizvodnih zmogljivosti, uporabljali bodo ravno tehnologijo, ki jo je izpopolnil BioNTech. V ta namen so že zaposlili 50 znanstvenikov, ki bodo začeli s preizkusi na temelju sporočilne ribonukleinske kisline (mRNA) v novih za to področje specializiranih Pfizerjevih laboratorijih v New Yorku. Njihovo področje delovanja ne bo samo boj proti covid-19, temveč tudi proti drugim virusom.

"Radi delamo z njimi, a nam ni treba"

"Naučili smo se dovolj o cepivih na osnovi mRNA, kar nam omogoča samostojno nadaljevanje poti," je povedal prvi mož Pfizerja Albert Bourla.

Trenutna pogodba o sodelovanju pri razvoju cepiv(a) med Pfizerjem in BioNTechom, ki sta jo sklenila leta 2018 predvsem za razvoj cepiv proti gripi, se izteče julija. "Radi delamo z BioNTechom, a nam ni treba delati z njimi, ker smo razvili lastno znanje," je med drugim povedal za newyorški časnik Wall Street Journal.

Sedež nemške družbe BioNTech, kjer so razvili "Pfizerjevo" cepivo Cominarty proti bolezni covid-19. Foto: BioNTech

Pfizer si je že priskrbel specializirane surovine in oblikoval klinične preizkuse, kar mu bo omogočilo preučevanje in proizvodnjo cepiv brez delitve zaslužka.

BioNTech razvil, Pfizer trži

Ameriška farmacevtska družba Pfizer je najbolj znana po Viagri, pri cepivu Cominarty, ki ga je razvil nemški BioNTech, pa izvaja proizvodnjo, distribucijo in trženje.

Družbi si skladno s pogodbo enakomerno delita dobičke cepiva Cominarty, katerega obseg prodaje bi lahko letos dosegel 15 milijard evrov. Te vrednosti bodo lahko v prihodnjih letih še višje, če bodo novi sevi narekovali ponovitvena cepljena z vsakokrat prilagojenimi cepivi.

Vsak partner napoveduje (svojo) milijardo

BioNtech po navedbah tujih medijev ni pokazal nezadovoljstva nad Pfizerjevimi namerami. "Pozdravljamo takšno priznanje tehnologije, ki smo jo razvili," so zapisali v svojem skopem odzivu za tuje medije. Sam BioNTech naj bi letos zagotovil milijardo odmerkov cepiva, to povečano napoved pa bo omogočila tovarna v Marburgu, za katero so dobili odobritev.

Tudi Pfizer je napovedal, da bo zagotovil milijardo odmerkov iz svojih obratov.