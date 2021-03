Pfizer in BioNTech cepivo testirata na mlajših od 11 let

Podjetji Pfizer in BioNTech svoje cepivo proti covidu-19 zdaj testirata tudi na otrocih, starih od šest do enajst let. Prve testirane osebe so prve odmerke cepiva prejele v četrtek, a testiranje je šele v prvi fazi, so danes potrdili pri BioNTechu. Če bo šlo vse po načrtih in se bo cepivo izkazalo kot varno in učinkovito tudi pri mlajših, bi lahko ustrezno dovoljenje zanj pridobili nekje v začetku prihodnjega leta, so še sporočili v podjetju. Testiranje izvajajo v Evropi in ZDA, zajelo pa naj bi okoli 4500 otrok.