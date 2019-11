Konec ere: od naših računalnikov se poslavlja veliki modri e

Računalniški velikan Microsoft se pripravlja na skorajšnji izid nove različice svojega spletnega brskalnika Edge, ki je uporabnikom skupaj z operacijskim sistemom Windows 10 na voljo od leta 2015.

Prenovljeni Edge za Microsoft pomeni velik korak vstran, saj ga niso razvili v hiši, kot je to navada v podjetju, temveč so ga osnovali na brskalniku Chromium, ki ga je naredil Google in ki je tudi temelj Chroma, trenutno z naskokom najbolj priljubljenega spletnega brskalnika.

Zelo mogoče je, da bo Edge nove generacije, ki bo izboljšal združljivost med glavnimi brskalniki in s tem razvijalcem spletnih aplikacij olajšal delo, Microsoft predstavil že v prihajajočem tednu na računalniški konferenci Ignite.

Pri Microsoftu očitno tudi menijo, da bo prenovljeni brskalnik Edge toliko drugačen od predhodnika, da si konkretno prevetritev zasluži tudi njegov logotip.

Takšen bo novi logotip brskalnika Microsoft Edge. Grafična podoba precej spominja na slog novih ikon pisarniških programov Microsoft Office. Foto: Microsoft

Novi simbol, ki ga je Microsoft izbranim preizkuševalcem novih funkcij operacijskega sistema Windows 10 razkril prek serije namigov in spletne igre, predstavlja bistven odmik od dosedanje grafične podobe Microsoftovih spletnih brskalnikov.

V val, ki predstavlja deskanje po spletu, je sicer še vedno ujeta esenca črke e, ki je na računalnikih z operacijskim sistemom Windows že skoraj poltretje desetletje ikona privzetega brskalnika.

Za novi logotip brskalnika Microsoft Edge so prvi izvedeli člani programa Windows Insider, ki omogoča predčasen testni dostop do prihajajočih funkcij operacijskega sistema Windows 10. Foto: Microsoft

A tokrat je navezava na predhodnika precej manj očitna kot pred štirimi leti, ko je prvič izšel brskalnik Edge, katerega ikona je bila zelo podobna tisti od starejšega Internet Explorerja. Microsoft si je zaradi tega takrat prislužil tudi nekaj kritik, češ da se preveč oklepa preteklosti.

Prevlada, kakršne morda ne bo nikoli več



Bill Gates, ustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft, leta 1997 na predstavitvi četrte različice spletnega brskalnika Internet Explorer. Foto: Reuters

Spletni brskalnik Internet Explorer je s programsko kodo, ki si jo je izposodil od legendarnega brskalnika Mosaic, ta velja za popularizatorja svetovnega spleta, leta 1994 razvil Microsoftov programer Thomas Reardon.



Veliki modri e, enega najbolj prepoznavnih računalniških simbolov vseh časov, je Internet Explorer dobil leta 1996 z različico 3.



Po hudem boju s konkurenčnim brskalnikom Netscape za prevlado na trgu, ki je zaznamoval devetdeseta leta prejšnjega stoletja, je Internet Explorer ob prelomu tisočletja postal dominantni spletni brskalnik. Do leta 2003 je imel že kar okrog 95-odstotni tržni delež.



Upad priljubljenosti Internet Explorerja se je začel z letom 2004, ko je po dolgem času znova dobil vrednega tekmeca, in sicer brskalnik Mozilla Firefox, njegovo usodo pa je po letu 2008 dokončno zapečatil Google z danes izredno razširjenim brskalnikom Chrome.



Microsoft je zadnjo različico spletnega brskalnika Internet Explorer, ki ima trenutno le še okrog dvoodstotni tržni delež, izdal leta 2013 (Internet Explorer 11). Foto: Matic Tomšič

Čeprav so odzivi na novo grafično podobo spletnega brskalnika Edge na spletu večinoma pozitivni, so se hitro angažirali tudi šaljivci, ki prenovljeni logotip sarkastično primerjajo z ameriškim izdelkom za pranje posode Tide Pods in logotipom konkurenčnega brskalnika, Mozillinega Firefoxa:

New Microsoft Edge Logo looks a lot like Firefox, inverted and rotated 180°. Well done, designers. pic.twitter.com/gEkmw1g0ol — T❘LM△N (@Tilman) November 2, 2019

