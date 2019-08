Konec dolgih in temeljitih pregledov na evropskih letališčih?

Tehnologija 3D-skenerjev, ki jo že uporabljajo na nekaterih ameriških letališčih, bi lahko tudi v Evropi olajšala varnostne preglede na letališčih in odpravila nekatere omejitve pri vsebini ročne prtljage. Razmere in trende budno spremljajo tudi na ljubljanskem letališču.

Čeprav je minilo že skoraj 13 let, odkar so v veljavi omejitve prenosa tekočin (v zelo širokem pomenu besede) v ročni prtljagi letalskih potnikov, se še vedno vsak dan zgodi, da koga to preseneti na varnostnem pregledu pred vkrcanjem v letalo.

Zaboji, polni odvzetih šamponov, tekočih mil, parfumov, dezodorantov, parfumov, tudi raznih pijač, marmelad in gelov so najboljši dokaz za to.

Kakšne tekočine sploh smemo imeti v ročni prtljagi letalskega prevoza

V ročni prtljagi letalski potniki lahko prenašamo samo majhne količine tekočin, ki morajo biti shranjene v posamičnih posodah z največjo prostornino 100 mililitrov. Te posode je treba zapakirati v prozorno plastično vrečko, ki jo je mogoče znova zatesniti in katere prostornina pri enem potniku ni večja od enega litra.

Zdravila in posebni dietetični izdelki, na primer hrana za dojenčke, ki so nujno potrebni na potovanju, so prav tako dovoljeni, a bo morda ob varnostnem pregledu treba pokazati dokazilo o pristnosti. Vse druge tekočine, razpršila in geli morajo biti spravljeni v oddano prtljago.

Prav tako so dovoljene tekočine, kupljene v brezcarinskem prostoru katerega koli letališča, a le, če so zaprte v posebej predpisani varnostni vrečki z rdečo obrobo.

Ali ste prepričani, da poznate vse omejitve, ki se nanašajo na vsebino ročne in oddane prtljage v letalskem potniškem prometu? Foto: Fraport Slovenija Potniki morajo med varnostnim pregledom tekočine predložiti ločeno od preostale ročne prtljage, varnostniki pa lahko izjemoma odprejo stekleničke ali vsebnike ter jih pregledajo ali izključno v interesu varnosti odvzamejo.

"Prenosnik ven, prosim!"

Še starejša pa je zahteva, da je treba na varnostnem pregledu prenosni računalnik in pravzaprav vsak večji kos elektronike vzeti iz prtljage in ga posebej položiti na pladenj, ki gre na varnostno skeniranje. Na to smo se že pravzaprav povsem navadili in to že jemljemo kot privzeto.

A bo morda v prihodnjih letih tehnologija poskrbela, da ob enaki ravni zagotavljanja varnosti pri pregledih na letališčih te omejitve ne bodo več potrebne.

V treh letih obvezno na vseh večjih letališčih na Otoku

Tehnologija 3D-skeniranja prtljage, ki jo že uporabljajo na nekaterih letališčih v ZDA, kot sta O'Hare v Chicagu in Hartfield-Jackson v Atlanti (drugod pa jo še preizkušajo), se počasi prebija tudi proti naši celini.

Zdaj jo postopoma uvajajo tudi na londonskem letališču Heathrow, do konca leta 2022 pa bo morala biti v uporabi na vseh večjih letališčih Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, poroča britanska medijska hiša BBC.

Podobno računalniški tomografiji v bolnišnicah

Tovrstno skeniranje, ki je podobno skenerjem računalniške tomografije ali CT (Computed Tomography) v bolnišnicah, zagotavlja veliko bolj kakovosten posnetek vsebine prtljage, varnostniki pa ta posnetek lahko po potrebi še povečajo ali zavrtijo.

Uporaba teh skenerjev krepi varnost, pospešuje varnostne preglede in omogoča ukinitev posebnih postopkov in omejitev za prenos tekočin ter prenosnih računalnikov in preostalih elektronskih naprav v ročni prtljagi letalskih potnikov.

Tudi na Brniku prepoznavajo prednosti, toda ...

Tudi na ljubljanskem letališču pozorno spremljajo varnostne trende in zahteve, zato se zavedajo prednosti, ki bi jih ta nova tehnologija lahko prinesla.

"Trenutni trend in usmeritev večine letališč je, da do 1. septembra 2020 naprave EDS za pregledovanje oddane prtljage (to so naprave, ki imajo zmožnost zaznavanja eksplozivov) zamenjajo z novimi, ki bodo poleg tehnologije RTG uporabljale tudi tehnologijo CT ter s tem omogočale boljše in lažje razreševanje alarmov," so nam potrdili v družbi Fraport Slovenija.

Tudi na ljubljanskem letališču pozorno spremljajo varnostne trende in zahteve, zato se zavedajo prednosti, ki bi jih ta nova tehnologija lahko prinesla. Foto: Fraport Slovenija

Pojasnili so nam še, da trenutna zakonodaja Evropske unije uporabe tehnologije CT za pregledovanje ročne prtljage (še) ne zahteva in da je Velika Britanija s svojo zakonodajo šla korak naprej.

Na ljubljanskem letališču se odlično zavedajo prednosti, ki jih te naprave lahko prinesejo predvsem potnikom in njihovi izkušnji, a obenem opozarjajo na ovire pri njihovem uvajanju. Foto: Bor Slana

Plusi in minusi

"Potniki bi v primeru uporabe tehnologije CT načeloma lahko imeli pri sebi v prtljagi tudi tekočine v embalaži, večji od 100 mililitrov, ob varnostnem pregledu pa bi lahko prenosni računalniki in večje elektronske naprave ostale v njihovih torbah oz. nahrbtnikih, kar je gotovo velika prednost za uporabniško izkušnjo potnikov," so nam še odgovorili. "Uporaba takšne tehnologije bi najverjetneje imela pozitiven vpliv na skrajšanje čakalnih vrst pred varnostno kontrolo, saj bi se čas za pripravo na pregled lahko bistveno skrajšal."

Vse pa žal ni samo pozitivno. "Slaba stran naprav na osnovi tehnologije CT sta v tem trenutku cena in velikost," svarijo v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče. "Večina letališč bi, tudi če bi imela sredstva, imela težave s pomanjkanjem zadostnega prostora za implementacijo večjega števila naprav na trenutne varnostno-kontrolne točke."

Zakonodaja Evropske unije (še) ne predpisuje obvezne uporabe naprav na osnovi tehnologije CT, a bo nekatere naprave za pregled prtljage na evropskih letališčih do septembra 2020 vendarle treba zamenjati ali nadgraditi. Foto: Getty Images

Plačale bodo letalske družbe (torej potniki), a udobje bo zagotovo večje

Cena gotovo ni zanemarljiv dejavnik. Na londonskem letališču Heathrow so prve poskuse z njo začeli izvajati že predlanskim, polna uvedba na najpomembnejšem letališču britanske prestolnice pa jih bo po njihovih ocenah olajšala za 50 milijonov funtov (okrog 55 milijonov evrov).

Britanski minister za promet Grant Shapps je ob tem poudaril, da strošek uvedbe te nove tehnologije ne bo bremenil davkoplačevalcev in državne blagajne. "Spremembe bodo plačale letalske družbe," je povedal – a to vendarle pomeni, da bo ta strošek na koncu padel na pleča potnikov. Pač, tudi udobje manj zapletenih varnostnih pregledov ima svojo vrednost in svojo ceno, mar ne?