Komunikacijska podpora in pomoč ukrajinskim beguncem v Sloveniji

Slovenski telekomunikacijski operaterji pomagajo Ukrajinkam in Ukrajincem, ki so varnost pred vojno v svoji domovini poiskali v Sloveniji. Na fotografiji: glavni trg v Kijevu le nekaj tednov pred začetkom vdorom ruske vojske v Ukrajino Foto: Srdjan Cvjetović

Telekom Slovenije je prebivalcem Ukrajine, ki so pred vojnimi strahotami poiskali varno zavetje v Sloveniji, doniral 20 tisoč evrov in večje število predplačniških SIM-kartic. Pomoč pri ohranjanju stikov z domovino je Ukrajincem v Sloveniji ponudil tudi Telemach.

Telekom Slovenije je svojo finančno pomoč namenil Kulturnemu društvu Ljubljana-Kijev, ki bo sredstva porabilo za humanitarno pomoč, predplačniške SIM-kartice pa bodo razdelili Ukrajincem, ki v Sloveniji bivajo pri sorodnikih, prijateljih ali znancih.

SIM-kartice tudi za mlade ukrajinske glasbenike v Sloveniji

Že prej je Telekom Slovenije predplačniške SIM-kartice podaril tudi 115 mladim glasbenikom Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine, ki so v Ljubljano prispeli pred nekaj dnevi.

Tako bodo lažje ostali v stiku s svojimi bližnjimi, ki so v Ukrajini. Telekom Slovenije in drugi veliki operaterji so jim takoj po začetku ruskega napada na Ukrajino v znak solidarnosti omogočili brezplačne klice iz svojega mobilnega in fiksnega omrežja v mobilna in fiksna omrežja v Ukrajini in jim tako dodatno pomagajo pri ohranjanju stikov.

Organizacijska podpora Telekoma Slovenije pri dobrodelnem koncertu

Telekom Slovenije je pomagal tudi pri zbiranju sredstev med dobrodelnim koncertom Skupaj za Ukrajino, ki so ga 8. marca organizirali RTV Slovenija, Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas, saj je v ta namen odstopil svoj klicni center.

Hrano, higienske pripomočke in preostale potrebščine zbirajo tudi zaposleni v podjetjih Skupine Telekom Slovenije, so še sporočili z največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Telemach: komunikacijska pomoč Ukrajincem predvsem v nastanitvena središča

Na začetek vojne v Ukrajini so se nemudoma odzvali tudi pri Telemachu, ki je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ukrajinskim beguncem v nastanitvenih središčih po Sloveniji doniral predplačniške pakete in mobilne dostopne točke, potrebno pomoč zbirajo za Ukrajino tudi njihovi zaposleni.

Tudi v Telemachovem omrežju so poskrbeli, da so mobilne storitve v Ukrajini in klici v Ukrajino iz njihovega omrežja v Ukrajino brezplačni, so sporočili.

Dobrodelnost prek kratkih sporočil

Vsi slovenski mobilni operaterji pa podpirajo enotne kratke številke slovenskih dobrodelnih organizacij, s katerimi zbirajo pomoč tudi za Ukrajino.

Tako je s pošiljanjem ključne besede BEGUNCEM na 1919 mogoče Rdečemu križu Slovenije podariti en evro, z besedo BEGUNCEM5 pa pet evrov, Karitasu pa je mogoče darovati pet evrov s ključno besedo KARITAS5.

Še vedno sta po dobrodelnem koncertu dejavni tudi ključni besedi UKRAJINA5 (pet evrov) in UKRAJINA10 (deset evrov).