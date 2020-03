Komu zaupa več kot milijon Slovenk in Slovencev?

Oglasno sporočilo

Desetletja razvoja, izkušenj, nenehno iskanje najboljših tehnoloških rešitev po meri vsakega uporabnika in odlična uporabniška izkušnja so tisti gradniki, ki prinašajo izredno pomembno vrednoto: zaupanje svojih uporabnikov. Na ta način je Telekom Slovenije spletel posebno vez z njimi. Danes namreč njihove storitve uporablja več kot milijon uporabnikov.

Pri Telekomu Slovenije je skrb za uporabnike vedno na prvem mestu, saj želi podjetje vedno zagotavljati najnaprednejše storitve v vrhunskem omrežju. Zato se odziva na potrebe in navade svojih uporabnikov in zanje razvija tiste storitve, ki jih dejansko potrebujejo.

Zato ni presenetljivo, da uporabniki Telekom Slovenije redno potrjujejo kot najbolj zaupanja vredno blagovno znamko tako na področju mobilne telefonije kot internetnih storitev, kar se je izkazalo tudi v letošnji raziskavi Trusted Brand, njegovo omrežje pa ocenjujejo kot najboljše in najbolj zanesljivo.

Omrežju Telekoma Slovenije zaupa več kot milijon Slovenk in Slovencev. To je rezultat varnosti, zanesljivosti in inovativnosti storitev.

Trije razlogi, ki Telekom Slovenije postavljajo na vrh najbolj zaupanja vrednega operaterja v Sloveniji:

1. Hitrost. Zanesljivost. Odlična pokritost: Telekom Slovenije kot vodilni operater zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo, saj je najhitrejše mobilno omrežje LTE/4G na voljo praktično vsem prebivalcem Slovenije. Da je omrežje izredno zmogljivo, sodobno in zanesljivo, poleg zadovoljstva uporabnikov potrjuje tudi dejstvo, da ga za zagotavljanje storitev svojim uporabnikom uporabljajo tudi ostali operaterji v Sloveniji.

2. Največje optično omrežje: Ker si uporabniki želijo hitrih in zanesljivih internetnih povezav, v Telekomu Slovenije zanje po vsej Sloveniji intenzivno gradijo optično omrežje. Tako priklop na optično omrežje omogočajo že prek 325.000 slovenskim gospodinjstvom, z gradnjo največjega optičnega omrežja pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Na ta način uporabnikom zagotavljajo velike hitrosti dostopa do interneta in odlično izkušnjo televizije.

3. Vedno v koraku s prihodnostjo: Tehnologija 5G je resničnost, ki nas čaka v bližnji prihodnosti in ki nam bo dodobra spremenila uporabnost sodobnih tehnologij. Pri Telekomu Slovenije so svoje omrežje kot prvi v Sloveniji v minulem letu v celoti nadgradili s tehnologijo interneta stvari, ki podpira inovativnost in odpira nove poslovne priložnosti gospodarstvu, že nekaj let pa uporabnikom omogočajo tudi storitev VoLTE (govor prek LTE), kar je eden od pogojev uvedbe 5G. Kot edini slovenski operater so bili aktivni v dveh evropskih projektih s področja uvedbe 5G, redno testirajo novo opremo, ob tem pa je pri uvajanju 5G izjemno pomembno tudi znanje, ki ga v Telekomu Slovenije z vrhunskimi strokovnjaki nedvomno imajo.

Kaj nam prinaša 5G? Še hitrejši ter zanesljivejši in stabilnejši mobilni prenos podatkov.

Večje hitrosti bodo prinesle manjšo latenco oz. zakasnitev, kar bo zelo pomembno za digitalizacijo celotnega gospodarstva, zdravstvo, industrijo ipd.

Nove priložnosti razvoja inovativnih IKT-rešitev z visoko dodano vrednostjo, razvoj naprednih multimedijskih storitev in varen razvoj storitev interneta stvari, digitalizacijo poslovnih vertikal in še marsikaj.

Naročnik oglasnega sporočila je Telekom Slovenije.