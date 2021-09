Koliko cepljenih se v resnici okuži s povzročiteljem covid-19?

Eden od glavnih argumentov proticepilcev je, da zbolevajo tudi tisti, ki so prejeli cepivo proti bolezni covid-19. To je sicer res, a ob svoji enostranski interpretaciji (namerno) ne povedo, da je verjetnost obolevanja pri cepljenih veliko nižja kot pri necepljenih, in preslišijo, da nihče resen ni nikoli trdil, da je cepivo neprebojna zaščita (ker takšne nikjer in pri ničemer ni).

Obolevanje cepljenih je zelo redko

Še en dokaz resnično visoke učinkovitosti vseh cepiv, ki so registrirana v Evropski uniji, prihaja iz Luksemburga. V tej državi je bilo do vključno ponedeljka, 20. septembra, z enim od štirih odobrenih cepiv proti covid-19 cepljenih 370.281 ljudi, izmed njih pa se je z virusom sars-cov-2 okužilo 1.381 posameznikov.

V Luksemburgu je torej za covid-19 zbolelo (le) 0,37 odstotka cepljenih ali eden od 268.

Najboljše rezultate kažeta mRNK-cepivi

Med posameznimi cepivi so sicer znatne razlike, a prav vsa zagotavljajo visoko stopnjo zaščite, razkrivajo podatki iz Velikega Vojvodstva Luksemburga.

Najmanjši delež okuženih je pri prejemnikih cepiva Moderna – od 34.783 posameznikov, ki so v Luksemburgu prejeli to cepivo, jih je za covid-19 zbolelo 62. To je 0,18-odstotni delež ali eden od 561.

Naslednje po uspešnosti je še eno cepivo na osnovi tehnologije mRNK. Cepivo proizvajalcev Pfizer in BioNTech je v Luksemburgu prejelo 248.157 ljudi, zbolelo pa jih je 791. Delež obolelih izmed cepljenih s tem cepivom je tako 0,32 odstotka ali eden od 314.

AstraZeneca ne zaostaja preveč

Čeprav vektorski cepivi zaostajata za cepivi mRNK, tudi cepivi AstraZeneca in Janssen (Johnson & Johnson) zagotavljata zelo visoko raven zaščite.

V Luksemburgu je tako zbolelo (le) 212 od 50.451 ljudi, ki so prejeli cepivo proizvajalca AstraZeneca, razkrivajo uradni podatki pristojnega luksemburškega ministrstva. To predstavlja 0,42-odstotni delež ali, drugače povedano, zbolel je eden od 238 posameznikov, ki je prejel polno predpisano cepljenje s cepivom AstraZeneca.

Udobje enega odmerka za nekoliko nižjo učinkovitost

Cepivo proizvajalca Janssen, del skupine Johnson & Johnson, je pri marsikomu zelo priljubljeno in zaželeno, ker je zanj predpisan samo en odmerek. To cepivo je sicer na repu lestvice učinkovitosti, a še vedno zagotavlja visoko raven zaščite pred virusom, ki povzroča covid-19.

V Luksemburgu je tako predpisani odmerek tega cepiva prejelo 36.890 posameznikov, med katerimi jih je 316 vendarle zbolelo. Tudi s tem cepivom tako zboli le eden od 117 prejemnikov, to je 0,86-odstotni delež.

Vsi ti deleži so bistveno nižji, kot je delež obolelih med necepljenimi.

Število okuženih ni nujno kazalnik števila težje obolelih

Ti podatki ne razkrivajo še ene velike prednosti cepljenja: med okuženimi, ki so cepljeni, je zelo malo tistih z resnejšim potekom, kaj šele tistih, ki pristanejo v enotah intenzivne oskrbe.

Za podoben dokaz nam niti ni treba daleč, saj tudi razmere v Sloveniji pričajo podobno: ob sicer naraščajočih številkah okuženih in tudi tistih, ki se zdravijo v bolnišnicah, je za razliko od lanskega leta, ko so bili domovi za starejše med največjimi žarišči okužb, letos v teh domovih zelo malo okužb, pa še te potekajo brez težav in zapletov. Ravno med oskrbovanci domov za starejše je najvišji delež precepljenosti.