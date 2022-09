Knežje mesto bo še pametnejše

V Telekomu Slovenije, enem od partnerjev projekta, so prepričani, da bo z uvedbo napredne in celovite rešitve pametnih mest Celje našlo svoje mesto med najnaprednejšimi in digitaliziranimi mesti.

Napredna osrednja digitalna platforma, ki jo Mestna občina Celje razvija v sodelovanju s Telekomom Slovenije in podjetjema Imovation in Nomago, bo prebivalcem in obiskovalcem Celja zagotavljala vso podporo za optimalno uporabo prevoznih sredstev v Knežjem mestu.

Mestna občina Celje bo tako z enotno mobilno aplikacijo omogočala oddaljeno plačevanje parkirnine, koriščenje javne izposoje koles KolesCE ter mestnega potniškega prometa CeleBUS in subvencionirane vstopnice IJPP za vlak/avtobus. Storitve bodo vključene postopno, ves sklop rešitev pa bo predvidoma vzpostavljen do poletja prihodnje leto.

Dobre navade bodo nagradili

Že na glavnih vpadnicah v mesto bodo na voljo aktualne informacije o zasedenosti parkirišč v mestu, te bodo tudi dostopne na spletnih straneh in prek mobilne aplikacije. Upajo, da bodo tako staro mestno jedro dodatno razbremenili prometa.

Enotna mobilna aplikacija bo sprva med drugim omogočala tudi oddaljeno plačevanje parkirnine, uporabo sistema KolesCE in Celebus ter nakup vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za vlak in/ali avtobus. Aplikacija bo podpirala tudi nov program zvestobe, ki bo spodbujal in nagrajeval do okolja prijazne mobilnostne navade občanov in obiskovalcev ter digitalno uporabo občinskih storitev in povezanih javnih zavodov.

Digitalne storitve za bolj kakovostno in trajnostno bivanje

V naslednji razvojni fazi bo Mestna občina Celje postopoma omogočila tudi izvajanje storitev javnih podjetij, zavodov in koncesionarjev. Tako bodo ustvarili hitrejšo komunikacijo z javnimi službami ter omogočili lažji in preglednejši dostop do podatkov, tudi o dogodkih, aktivnostih ter razpoložljivih storitvah Mestne občine Celje.

V Telekomu Slovenije, enem od partnerjev projekta, so prepričani, da bo z uvedbo napredne in celovite rešitve pametnih mest Celje našlo svoje mesto med najnaprednejšimi in digitaliziranimi mesti. "Visoka raven digitalnih storitev pripomore k bolj kakovostnemu in trajnostnemu bivanju, v Telekomu Slovenije pa bomo skupaj s partnerji poskrbeli, da bo proces digitalne preobrazbe čim hitrejši ter čim bolj preprost in učinkovit," je ob predstavitvi nove digitalne platforme povedal direktor Razvoja poslovanja v Telekomu Slovenije Samo Turk.