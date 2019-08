Kmalu bo izginila ena od največjih težav TV-zaslonov

Med prvimi, ki so napovedali, da bodo nov način predvajanja slike, ki filmov ne spremeni v telenovele cenenega videza, vključili v svoje TV-zaslone, so proizvajalci LG, Panasonic in Vizio. V združenje UHD Alliance, ki podpira razvoj novih standardov za izboljšavo kakovosti slike na televizijskih zaslonih, so sicer tudi vsi velikani industrije - Sony, Samsung, Philips, Hisense, TCL, Vestel.

Nekateri največji proizvajalci televizijskih zaslonov in snovalci novih tehnologij ter Hollywood so stopili skupaj , da bi odpravili eno od najbolj zoprnih tegob pri gledanju filmov na domačih televizorjih. To je tako imenovani učinek telenovele, zaradi katerega je dogajanje na zaslonu med filmom videti zelo nenaravno oziroma ne tako, kot je predvidel njegov režiser. Učinek telenovele povzroča nastavitev, ki je na veliki večini TV-zaslonov vklopljena privzeto, najti in onemogočiti pa je ni tako preprosto.

Kakšna je težava, ki se je loteva združenje filmarjev in proizvajalcev televizorjev, in zakaj se pojavlja?

Zasloni LCD, ki so danes temelj ponudbe televizorjev, imajo v nasprotju s klasičnimi katodnimi TV-zasloni in plazmami, ki jih na policah trgovin ni že nekaj let, težavo pri prikazovanju zamegljevanja gibanja (po angleško motion blur). Ko mora zaslon LCD hitro prikazati zameglitev gibanja, to se še posebej pogosto dogaja na športnih programih, se občasno lahko pojavijo vizualne napake, ki kvarijo kakovost slike.

Proizvajalci TV-zaslonov so to težavo rešili tako, da so začeli izdelovati televizorje z večjo hitrostjo osveževanja slike (po angleško refresh rate). Pri večini sodobnih in novejših TV-zaslonov je to 60 ali 120 hercev. To pomeni, da lahko televizor sliko na zaslonu v eni sekundi zamenja 60-krat oziroma 120-krat.

Cenejši modeli TV-zaslonov imajo hitrost osveževanja slike praviloma bližje 50 ali 60 Hz, dražji pa 120 Hz. Čeprav nekateri proizvajalci trdijo, da imajo njihovi televizorji tudi veliko večje hitrosti osveževanja, je več različnih preizkusov v zadnjih letih pokazalo, da ima večina vseh televizorjev, tudi dražjih, resnično hitrost osveževanja še vedno zgolj 120 Hz. Foto: Matic Tomšič / Reuters

Težava je, da slika do televizorja pogosto ne prihaja s hitrostjo, ki bi se ujemala s hitrostjo osveževanja zaslona. Proizvajalci so zato iznašli tehnologijo, ki ji pravijo glajenje gibanja (oziroma, bolj tehnično, interpolacija gibanja, po angleško pa motion smoothing).

Glajenje gibanja televizorju dobesedno laže o tem, koliko sličic na sekundo na zaslon v resnici pošiljajo televizijska škatlica (angl. box), satelitska antena ali pa igralna konzola. To stori tako, da sproti analizira sliko in med izvirne sličice televizijske oddaje, filma ali posnetka vstavlja dodatne slike tam, kjer presodi, da je za bolj gladko dogajanje na zaslonu to potrebno.

Kako pravilno očistiti TV-zaslon:

Glajenje gibanja je dejansko zelo dobrodošla prvina za gledanje športa, pri katerem si želimo, da je premikanje igralcev, žoge in motociklov videti čim bolj gladko.

Velika večina filmov in televizijskih serij je medtem posnetih drugače oziroma so tradicionalno predvajane s 24 slikami na sekundo. Ko takšno sliko sproti obdeluje tehnologija za glajenje gibanja, z vstavljanjem dodatnih slik zmoti "filmski" ritem na zaslonu, ki smo ga gledalci vajeni že od nekdaj.

Posledica tega je za marsikoga moteče in nenaravno gibanje oseb in drugih elementov na zaslonu, zaradi katerega film začne spominjati na mehiško nadaljevanko ali pa večerna poročila.

Kako zelo smo gledalci občutljivi na filmske vsebine, pri katerih število slik na sekundo odstopa od klasičnih 24, smo lahko videli leta 2012, ko je produkcijska hiša New Line Cinema predvajala fantazijski film Hobit.Šlo je za prvi celovečerni film, ki je bil posnet s pomočjo tehnologije HFR. To je bila kratica za High Frame Rate, kar pomeni visoko število slik na sekundo. Film Hobit so v kinodvoranah na digitalnih platnih namreč predvajali z 48 slikami na sekundo (48p). Mnogi gledalci so premikanje naslovnega junaka Bilba in njegovih sopotnikov škratov ter čarovnika Gandalfa na poti proti gori Erebor opisali kot nenaravno in moteče. To je bil eden od razlogov za to, da se 48p, čeprav je tehnologija preizkušena in na voljo, v Hollywoodu še vedno ni prijel. | Foto: New Line Cinema

Treba je sicer poudariti, da nekateri ljudje pretirano gladkega premikanja na zaslonu sploh ne zaznajo oziroma jih tako imenovani učinek telenovele ne moti. A težava je očitno vseeno dovolj razširjena, da so se proizvajalci TV-zaslonov in filmska industrija odločili ukrepati.

Rešitev že obstaja, vendar pa je pogosto zunaj dosega tehnično manj podkovanega uporabnika

Če želimo film na sodobnem TV-zaslonu gledati tako, kot si je zamislil njegov ustvarjalec, moramo v nastavitvah televizorja izklopiti oziroma vsaj omejiti delovanje glajenja gibanja. To ni vedno preprosto.

Prva težava je, da proizvajalci drsnik za izklop glajenja gibanja pogosto zakopljejo globoko v nastavitve televizorja (pogosto jih najdemo šele med Advanced oziroma med Naprednimi nastavitvami). Druga težava je, da je glajenje gibanja vsak proizvajalec TV-zaslonov poimenoval po svoje:

LG - TruMotion

Samsung - Clear Motion Plus ali Auto Motion Plus

Sony - MotionFlow, MotionFlowS ali MotionFlow XR

Philips - Perfect Motion Rate

Panasonic - Intelligent Frame Creation ali Motion Picture Setting

Vizio - Smooth Motion Effect

Direktor marketinga v podjetju Vizio je pred kratkim z javnostjo delil zanimiv podatek: sodeč po njihovih raziskavah trga kar okrog 85 odstotkov uporabnikov nikoli ne spreminja nastavitev TV-zaslona, temveč obdrži takšne, kot so bile ob prvem vklopu naprave. Foto: Matic Tomšič

Že prihodnje leto prvi novi televizorji z drugačno rešitvijo

Zveza za napredek na področju kakovosti televizijske slike UHD Alliance, ki združuje velika tehnološka podjetja, med katerimi so tudi tako rekoč vsi glavni svetovni proizvajalci TV-zaslonov, in filmsko industrijo, je v prizadevanjih za izkoreninjenje učinka telenovele zdaj predstavila nov način predvajanja slike.

Ta bo, tako upa in pričakuje UHD Alliance, v prihodnjih letih postal standardiziran in ga bo mogoče najti na vsakem televizorju.

To je zgolj nekaj članov združenja UHD Alliance. Med njimi najdemo velike proizvajalce televizorjev, kot so (po vrsti) LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, TCL, zraven so tudi Vestel, Vizio in Hisense. Drugi tehnološki velikani, ki sodelujejo v zvezi UHD Alliance, so med drugim veletrgovec Amazon, proizvajalec računalniških procesorjev Intel, proizvajalec grafičnih čipov Nvidia, računalniški velikan Google, filmski velikani Paramount Pictures, Universal in Warner Bros.. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Rešitev se po angleško imenuje Filmmaker Mode, v slovenski jezik pa bi jo lahko prevedli kot Režiserjev način. Srž novosti je namreč, da gledalec film doživi tako, kot si je to zamislil režiser.

To pomeni, da bo TV-zaslon ob preklopu v način Filmmaker Mode, kar se bo zgodilo ali samodejno tako, da bo televizor prepoznal, da predvaja film, ali pa s pritiskom na namenski gumb na daljincu izklopil določene nastavitve, kot so ne zgolj glajenje gibanja, temveč tudi samodejno prilagajanje razmerja slike in zmanjševanje šuma, na primer. Filmmaker Mode bo obenem v polnosti združljiv s sodobnimi standardi za izboljšanje kakovosti slike, kot je HDR.

Novost ob članih združenja UHD Alliance podpirajo tudi številni najbolj spoštovani filmski režiserji, kot so James Cameron (Terminator, Titanic), Christopher Nolan (Batmanova trilogija Temni vitez, Dunkirk, Medzvezdje), Martis Scorsese (Volk z Wall Streeta), M. Night Shyamalan (Šesti čut, Vas ob gozdu).

Za zdaj sicer še ni povsem jasno, ali bo novost uporabnikom na voljo v obliki posodobitve programske opreme ali pa bodo zanjo morali kupiti nov televizor. Vizio je sicer napovedal le to, da jo bo vključil v svoje nove naprave za leto 2020.

Več bo najverjetneje znanega prihodnji teden, ko bodo tako rekoč vsi proizvajalci TV-zaslonov predstavili novosti na tradicionalnem berlinskem tehnološkem sejmu IFA.