Kdo je neznanec, ki je dobil eno od najbolj elitnih služb na svetu

Jeff Bezos bo vajeti Amazona, internetnega veletrgovca, ki ga je sprva kot spletno knjigarno ustanovil leta 1994, delno izpustil v drugi polovici leta 2021, ko bo v podjetju prevzel naloge izvršnega predsednika. Novi izvršni direktor (CEO) Amazona bo postal 53-letni Andy Jassy.

Poglavitni razlog, da Bezos odhaja s položaja izvršnega direktorja in se seli na stolček izvršnega predsednika Amazona, je to, da bo imel s tem več časa za svoje druge poslovne podvige: Blue Origin, podjetje, ki gradi rakete za polete v vesolje, medij Washington Post in sklade, prek katerih financira neprofitne organizacije. Foto: Reuters

Andy Jassy je človek, ki mu Bezos zaupa bolj kot vsem drugim sodelavcem. Za to ima vsaj dva dobra razloga.

Prvi je ta, da Jassy za Amazon dela že od leta 1997 in je, kot je v torkovem pismu zaposlenim zapisal Bezos, "v podjetju torej skoraj že tako dolgo kot jaz". Jassyja pri Amazonu poznajo skoraj vsi, sam pa tudi odlično pozna Amazon. "Andy bo odličen vodja," ga je v pismu pohvalil Bezos.

Kralj oblaka

Drugi, najverjetneje še precej bolj pomemben razlog je poslovni portfelj novoimenovanega izvršnega direktorja Amazona. Andy Jassy je leta 2003 namreč ustanovil Amazon Web Services (krajše AWS), platformo za računalništvo v oblaku, ki jo uporablja na milijone podjetij, organizacij in posameznikov po vsem svetu.

Andy Jassy je bil eden od prvih, ki so ne zgolj prepoznali, temveč tudi uspešno unovčili potencial računalništva v oblaku. Danes gre za stotine milijard evrov vredno industrijo, v kateri je Jassy prava rock zvezda. Foto: Guliverimage

Amazon je po Jassyjevi zaslugi postal kralj oblaka, saj obvladuje več kot tretjino trga oziroma več kot njegova največja tekmeca, Google in Microsoft, skupaj.

Predvsem AWS je Amazon tudi povzdignil nad "zgolj" spletno trgovino – Amazon danes velja za enega od petih glavnih tehnoloških velikanov (ob Applu, Microsoftu, Googlu in Facebooku).

AWS je tudi kokoš, ki Amazonu nosi zlata jajca. Gre namreč za enega od Amazonovih najbolj dobičkonosnih poslov, s katerim internetni velikan pogosto pokriva izgube svojih manj uspešnih podružnic.

Amazon Web Services je Andy Jassy ustanovil z vizijo, da bi vsakemu nadobudnemu podjetniku, ki se novega projekta loteva v garaži (podobno kot Jeff Bezos leta 1994), omogočili dostop do računalniške infrastrukture, kakršno si lahko privoščijo najbogatejša podjetja na svetu. Med prvimi strankami AWS so res bili predvsem zagonska podjetja in entuziasti, pravi posel in z njim denar pa je začel pritekati, ko so si na AWS platforme začeli graditi današnji tehnološki velikani, kot so Netflix, Uber, Facebook, Airbnb. Z njihovo rastjo je nato rasel tudi AWS. Foto: Reuters

Kdo bo prevzel vodenje AWS, ko Jassy postane izvršni direktor Amazona, še ni znano.

On ne dela za Amazon. On je Amazon.

Zaposleni pri Amazonu pravijo, da notranje kulture podjetja morda nihče ne uteleša bolj kot Andy Jassy.

Opisujejo ga kot tehnokrata, ki svojim ekipam pri reševanju težav strank Amazona in iskanju novih idej pušča veliko svobode. Je praktičen in zahteva, da imajo novi proizvodi trdne temelje, a se lahko tudi zelo poglobi v podrobnosti, kjer do izraza pride njegovo obširno tehnično znanje. Jassy ima tudi posebno sposobnost navdušiti zaposlene za nove ideje ali poslovne modele.

Triinpetdesetletnik, ki je izobrazbo pridobil na elitni ameriški univerzi Harvard, se v nasprotju s svojim dozdajšnjim šefom Bezosom pogosteje dotakne tudi družbenopolitičnih tem. Večkrat je že izrazil podporo gibanju LGBTQ+, po umoru Breonne Taylor pa je k prevzemu odgovornosti pozval tudi ameriško policijo.

