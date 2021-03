Katere slušalke kupiti? Bralci Siol.net navijajo za teh pet.

Svoj glas v tej in drugih kategorijah za izbor Naj Digi 2021 oddajte prek glasovnice na tej povezavi.

Apple AirPods

Foto: Reuters

Verjetno najbolj prepoznavna znamka slušalk na svetu je pristaše pridobila predvsem zaradi dveh lastnosti, odličnega zvoka in nenavadne zunanjosti, saj je videti, kot da se je nekdo pri ožičenih slušalkah poigral s škarjami.

Slušalke AirPods so tudi eden od Applovih izdelkov, ki se najmanj zapirajo v ta prepleteni ekosistem naprav in programske opreme, saj podpirajo tudi povezovanje s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android.

Huawei FreeBuds Pro

Foto: Huawei

FreeBuds Pro so za Huawei to, kar so AirPods za Apple. Najbolje se razumejo s pametnimi telefoni znamke Huawei in v sožitju z njimi tudi omogočajo nekaj več možnosti uporabe.

Lastniki telefonov oziroma naprav drugih znamk bodo zato sicer prikrajšani za pomemben vidik nadzora nad slušalkami, saj te brez telefona Huawei niso zares pametne in jih ni mogoče preprosto posodabljati, ne pa tudi za njihove morda najpomembnejše lastnosti − zvok, ki se še posebej izkaže med telefonskimi klici, priročno upravljanje in res solidno aktivno odpravljanje okoliškega hrupa.

JBL Free II

Foto: JBL

Slušalke JBL Free II v tej podkategoriji izbora Naj digi izstopajo po ceni, saj so daleč najcenejše oziroma edine, ki jih je mogoče dobiti za manj kot sto evrov. Idealne so za povprečnega uporabnika, ki v prvi vrsti želi dober zvok in solidno avtonomijo baterije, tu in tam pa bi jih imel v ušesih tudi med tekom ali v fitnesu.

Samsung Galaxy Buds

Foto: Samsung

Samsungove slušalke veljajo za ene najudobnejših v aktualni ponudbi tako imenovanih resnično brezžičnih slušalk (True Wireless), v vrhu pa so tudi po času poslušanja glasbe z enim polnjenjem baterije in kakovosti nizkih tonov (basov).

Uporabniki pametnih telefonov znamke Samsung lahko iz njih (podobno kot pri že omenjenih Apple AirPods in Huawei FreeBuds Pro) prek aplikacije Galaxy Wearable "iztisnejo" še nekaj več priročnih lastnosti.

Sony WH-1000XM4

Foto: SONY

Te naglavne slušalke z aktivnim odpravljanjem šumov so morda res videti zelo podobne prejšnji generaciji in generaciji pred to, toda videz vara. V primerjavi s predhodnikoma model WH-1000XM4 prinaša nekaj pomembnih novosti, kot so podpora brezžičnemu povezovanju z več napravami hkrati, tehnologija za izboljšanje manj kakovostnega zvoka in zaznavanje govora, ki samodejno zaustavi predvajanje vsebin.

Aktivno odpravljanje šumov je odlično, eno najboljših na trgu, slušalke pa so tudi lažje in udobnejše od prejšnjih modelov. Prvina, ki jo marsikdo pogreša, je zagotovo odpornost proti vdoru vode oziroma proti vlagi, saj začnejo slušalke ob potenju hitro drseti iz položaja. Nič ne bi imeli tudi proti nižji ceni − s ceno skoraj 400 evrov gre za ene najdražjih slušalk pri nas.