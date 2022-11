Katere naprave bodo letos na seznamu želja vsakega tehnološkega navdušenca?

Razvoj digitalnih naprav je tako bliskovit, da mu lahko sledijo le največji tehnološki navdušenci. Če kupujete darilo za takšnega ljubitelja in veste, kaj je na njegovem seznamu želja, je naloga preprosta. Če ne veste in niti ne sledite hitro spreminjajočim se trendom pri razvoju digitalne tehnologije, pa je pred vami velik izziv. Da bo nakup lažji, v nadaljevanju preverite naprave, ki jih med seboj lahko povežete, njihovo medsebojno dopolnjevanje pa uporabniku pričara še boljšo izkušnjo. Te naprave bodo navdušile vsakega tehnološkega zanesenjaka.

Ne glede na to, kakšen ljubitelj sodobne tehnologije ste, si priznajte, da je ta postala del našega vsakdana in da si brez nje življenja ne predstavljamo več. Tisti, ki sledijo trendom pri njenem razvoju, pa se težko zadovoljijo s povprečnostjo. Pod drobnogled smo vzeli nekaj impresivnih naprav z edinstveno tehnologijo.

Pomemben korak na trajnostni poti pri razvoju najsodobnejših pripomočkov

Vsako leto nas preseneti z novim tehnološkim razvojem in tudi leto 2022 ni v tem pogledu nič drugačno. Pri razvoju si snovalci pametnih naprav vse bolj prizadevajo, da bi ustvarili tehnologijo, ki ima pozitiven vpliv tako na naša življenja kot na okolje. V zadnjem desetletju si je tako Samsung Electronics prizadeval za zasnovo in razvoj izdelkov, pri katerih bi naredili več z manj, zlasti ko gre za varovanje planeta. Njihov zadnji korak v tej misiji je bil nedavni razvoj tehnologije za naprave Galaxy, pri kateri so uporabili enega glavnih virov odpadkov na svetu – zavržene ribiške mreže. Pri tem je bilo ključnega pomena sodelovanje, ki prinaša učinkovitost in trajnost. Samsung je združil moči s podobno mislečimi organizacijami, da bi razvil nove zmogljivosti in se spopadel s kompleksnim izzivom onesnaževanja oceanov s plastičnimi odpadki, ki ogrožajo naravne ekosisteme. Iz zavrženih ribiških mrež so tako ustvarili material, ki ohranja visoko kakovost njihovih pametnih telefonov, hkrati pa ohranja zdravje svetovnih oceanov. Inovativen material, ki vsebuje najmanj 20 odstotkov recikliranih zavrženih ribiških mrež, izvlečenih iz oceanov, je tako uporabljen v mobilni tehnologiji – Samsung ga je prvič vključil v ključne elemente mobilnih telefonov serije Galaxy S22 in v pisalo S Pen. Danes pa so tudi že najnovejša serija zložljivih mobilnih telefonov Samsung in slušalke Galaxy Buds2 Pro zasnovane iz zavrženih ribiških mrež, ki bi sicer lahko končale na dnu oceana.

Pri razvoju novih tehnologij v svojih napravah je Samsung predan uporabi odpadne plastike, odvržene v oceane. Do konca leta 2022 naj bi na ta način zmanjšali odpadke v svetovnih morjih za več kot 50 ton.

Napravi, ki inovacije popeljeta na višjo raven

Četrta generacija pregibnih telefonov Galaxy Z Fold4 in Galaxy Z Flip4 je torej ustvarjena iz recikliranih materialov, s seboj pa prinaša še vrsto drugih izboljšav – močnejši mehanizem za zlaganje, izboljšano kamero, posodobljene funkcije, elegantno obliko, s katero boste izstopali, in še mnogo več.

Galaxy Z Fold4 - najodpornejša zložljiva naprava do zdaj

Za Galaxy Z Fold4 se zdi kot bi imeli dva telefona v enem, obenem pa je le za spoznanje težji od nezložljive različice. Za uporabnike, ki želijo tablico ali računalnik nadomestiti s telefonom, bi Galaxy Z Fold4 moral biti prva izbira. 19,3-centimetrski zaslon ponuja dovolj prostora za vso vsebino in vse delo, ki ga želite opraviti. A ga boste kljub temu lahko preprosto pospravili v žep.

Galaxy Z Fold4 je lažji in bolj vzdržljiv od svojega predhodnika. Pohvali se lahko z najhitrejšim procesorjem v tem modelu telefona. S še več aplikacijami, optimiziranimi za velik, zložljivi zaslon, je Galaxy Z Fold4 vaša vrhunska večopravilna naprava. Omogoča, da razdelite zaslon in istočasno uporabljate do tri aplikacije, pri tem pa podpira tudi gib povleci in spusti med aplikacijami. Hitro se premikajte med aplikacijami z izboljšano orodno vrstico in si oglejte več svojih najljubših aplikacij z načinom Multi View, s katerim lahko kar najbolj izkoristite prostrani glavni zaslon, z vsakim dotikom pa boste odklenili nove ravni priročnosti.

Na mobilnem telefonu Galaxy Z Fold4 so široko kamero nadgradili na 50 MP, telefoto kamero izboljšali s trikratno optično povečavo in dodali 30-kratno povečavo Space Zoom, ki je njihova največja do zdaj. Zdaj lahko uživate v izkušnji vrhunske nočne fotografije s čistejšimi in podrobnejšimi fotografijami, posnetimi pri šibki svetlobi.

Galaxy Z Flip4 – ko ujamete življenje z novega kota

Kompaktnejši Galaxy Z Flip4 ima večjo baterijo, hitrejši procesor in trpežnejšo obliko kot njegov predhodnik. Pomožni zaslon je prilagodljiv bolj kot kdaj prej. Zaradi izboljšane širokokotne kamere Galaxy Z Flip4 snema še kakovostnejše fotografije pri slabši svetlobi. In zdaj je na voljo še več aplikacij drugih proizvajalcev, ki so optimizirane za prepogljiv način, in še več načinov za uporabo več oken na enem zaslonu.

Zaradi svoje zložljive oblike je odličen za selfije in videoklice. Lahko se zloži in postane lasten stativ ter tako omogoča prostoročno opravljanje videoklicev ali pa ga odložite in snemate od daleč, da bodo čisto vsi vključeni v skupinsko fotografijo – vse to po zaslugi FlexCam, ki omogoča vsestransko, prostoročno izkušnjo kamere ter snemanje vsebin pod kotom 75 stopinj in 115 stopinj. Lahko si celo ogledate predogled selfijev na pomožnem zaslonu brez odpiranja telefona.

Tehnologija Nightography pa ni namenjena samo fotografijam – dobra je tudi pri videih. Z izboljšanim OIS in VDIS ostanejo posnetki brezhibni in brez tresljajev, tudi ko se veliko dogaja. Zmogljiva obdelava omogoča super nočni rešitvi, da zmanjša hrup in zagotavlja jasne posnetke, tudi pozno v noč.

Galaxy Z Flip4 vsekakor izstopa tako po strojni opremi kot inovativnem mehanizmu zlaganja, poleg tega pa se ponaša z izjemno praktičnim in kompaktnim dizajnom. Za brezskrbno uporabo poskrbi ojačana baterija s podporo superhitrega polnjenja.

Nadgradite zložljivi telefon še z drugimi napravami

Ergonomsko zasnovane slušalke Galaxy Buds2 Pro predstavljajo najudobnejšo zasnovo za naša ušesa, saj so kar 15 odstotkov manjše od predhodnega modela in se tesno prilagajajo ušesom, ob tem minimalizirajo hrup za popolno udobje in jasnost. Galaxy Buds2 Pro s 24-bitnim zvokom Hi-Fi prinašajo kakovostno izkušnjo poslušanja. S tremi visokimi mikrofoni SNR brezžične slušalke sledijo več zunanjim zvokom in jih odstranijo, tudi tiste, ki so nežni kot veter. Galaxy Buds2 Pro so na voljo v vijoličasti, grafitni in beli barvi, da jih boste lahko prilagodili barvi svojega telefona Flip ali Fold.

Samsung je letos predstavil tudi serijo pametnih ur Galaxy Watch 5, kjer se je osredotočil na razumevanje potreb uporabnikov. S pametnima urama Galaxy Watch5 in Galaxy Watch5 Pro spremljajte svoje zdravje tako podnevi kot ponoči. Senzor Samsung BioActive učinkovito meri telesno sestavo in tako pomaga doseči cilje dobrega počutja. Nadzoruje vse osebne povratne informacije, ki jih potrebujete, da sledite svojemu napredku k bolj zdravi različici sebe. Z večjo baterijo in hitrim polnjenjem ste pripravljeni takoj. Zaslon iz safirnega kristala je poleg vodoodpornosti tudi odpornejši proti praskam. Različica Pro omogoča GPS-sledenje poti ter tako vodi kolesarje in pohodnike po navodilih zavoj za zavojem. Vse stvari, ki jih sicer naredite na telefonu, jih lahko tudi na pametni uri Galaxy Watch5 ali Galaxy Watch5 Pro. Smo omenili, da kaže tudi točen čas?