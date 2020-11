Kakšno opremo potrebujete za uspešno šolanje od doma?

Domača učilnica zahteva več kot samo mizo in udoben stol. Ključni del je tudi kakovostna računalniška oprema, ki jo sestavljajo računalnik, tipkovnica, zaslon, miška, slušalke, pa tudi tipkovnica in morda celo tablica.

Kako se torej lotiti nakupov in kako izbrati odlično računalniško opremo za vašega šolarja?

Foto: Getty Images

Prenosnik ali stacionarni računalnik: prenosni računalnik je bolj praktičen, saj ne zavzame veliko prostora ter si ga lahko lažje podajate in ga prenašata iz sobe v sobo. Po drugi strani pa so stacionarni računalniki praviloma zmogljivejši.

Procesor in shramba: pred nakupom računalnika imejte vedno v mislih predvsem to, koliko in za kaj ga boste potrebovali. Povprečen šolar potrebuje srednje kakovosten računalnik s sistemom, ki je sestavljen iz dvojedrnega procesorja in ima vsaj štiri gigabajte pomnilnika (RAM).

Pri nakupu bodite pozorni, da ima računalnik čim več prostora za hrambo podatkov, idealno je vsaj en terabajt.

Dobro je, da ima računalnik že nameščene Windowse in Office, sicer je to za vas dodaten strošek.

Tipkovnica: pogosto pri prenosnikih ne potrebujemo dodatne tipkovnice, vendar je priporočljiva za vse tiste, ki iščejo več udobja pri pisanju. Seveda je nakup povezan tudi s prostorom, ki ga imate vi ali vaš šolar na voljo. Nedvomno so praktične brezžične tipkovnice, s katerimi se lahko povežete tudi s pametno televizijo.

Miška: nekateri zmorejo brez nje, vendar vam pri malo zahtevnejših opravilih lahko močno olajša delo. Preverite tudi ponudbo ergonomskih mišk.

