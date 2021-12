Kako zasijati na spletnem sestanku? #video

Pred epidemijo covid-19 se nihče ni dosti posvečal posebnostim spletnih sestankov, saj so bili ti praviloma redki. Z njimi so se srečevali le tisti, ki so imeli sodelavce in pomembne poslovne partnerje razpršene po različnih lokacijah. Delo od doma in priporočila za manj sestankov v živo so nas pripeljali v novo realnost, v kateri se na dnevni ravni srečujemo s spletnimi sestanki. Kako poskrbeti, da boste na njih videti dobro? Obstaja kar nekaj preprostih trikov. Poiskali pa smo tudi konferenčne kamere, ki bodo poskrbele, da bo cela vaša ekipa na videoklicu odražala strokovnost, ki ji pritiče.

Čeprav smo se na spletne sestanke že navadili, večina med nami velik del sestanka še vedno strmi v svojo podobo in razmišlja, kako je videti na kameri in kaj bi lahko storila, da bi bila videti bolje. Zagotovo tudi vam ni neznana zamisel, da bi spletno kamero med sestankom kar ugasnili. Slika pove več kot tisoč besed. Video še več. Če naša podoba na videu ni najboljša oziroma se težko kosa s tisto v živo, bo vplivala tudi na podobo, ki si jo bodo naši poslovni partnerji ustvarili o nas, našem podjetju, celo naši strokovnosti. Zato je v interesu vsakega podjetnika, vodje, managerja, da poskrbi, da njegova ekipa na videosestankih odraža enako strokovnost kot na sestankih v živo.

Preproste ideje, kako izboljšati vašo podobo na kameri

#1 Dobra oprema. Če želite, da boste vi in vaša ekipa na kameri videti resnično dobro, potem enostavno potrebujete tudi ustrezno konferenčno kamero. Za potrebe današnjih videokonferenc spletne kamere, vgrajene v prenosne računalnike, niso več ustrezne. Njihov kot je širok, zaradi česar bo vaš obraz lahko hitro popačen, še posebej, če sedite preblizu računalnika. Med vami in kamero mora biti dovolj prostora, kamera pa mora biti v višini vaših oči. Najboljša rešitev so torej samostojne kamere, kot so konferenčne kamere Logitech Rally.

Logitech Rally in Rally Plus Logitech Rally je komplet za videokonference, ki se odraža z lastnostmi, ki so primerljive s studijsko kakovostjo. S kamero Ultra HD prinaša Rally izjemno čist video, tehnologija RightLight pa poudari obraze ter poskrbi za naravne barve kože tudi v temnejših ali od zadaj osvetljenih pogojih. Ne glede na oddaljenost od kamere bo ta poskrbela, da bodo vsi obrazi odlično kadrirani. Logitech Rally zagotavlja neprimerljivo čistost govora, z avtomatizacijo za boljše sestanke RightSense pa mikrofoni poskrbijo, da se na sestanku odlično sliši prav vsakega udeleženca. Deluje z vsemi aplikacijami za konferenčne klice. Zahvaljujoč modularnosti in premišljenemu dizajnu se bo Rally odlično podal v srednje velike ali velike sobe. Komplet vsebuje kamero Rally Camera, postaji Rally Display Hub in Rally Table Hub, zvočnik Rally Speaker, mikrofon Rally Mic Pod, daljinski upravljalnik in dodatke za povezavo. Komplet lahko po želji dopolnite z dodatki ali pa se odločite za Logitech Rally Plus, ki že vključuje dodaten zvočnik in mikrofon.

#2 Posvetite pozornost svojim oblačilom. Ne glede na to, ali ste se videokonferenci pridružili od doma, iz pisarne ali konferenčne sobe, vaša oblačila naj bodo vedno primerna sestanku. Prav tako seveda vaša pričeska oziroma celostna urejenost. Ko veste, da boste imeli čez dan sestanke prek spleta, si že zjutraj izberite oblačilo, v katerem se boste počutili samozavestno. Posezite po svetlih in enobarvnih oblačilih. Izogibajte se vzorcem in pastelnim barvam.

Naličen obraz vedno preverite tudi na kameri, ne samo v ogledalu, saj so lahko ličila na kameri videti precej drugače kot v živo. Še posebej neprizanesljive so vgrajene kamere prenosnih računalnikov.

#3 Uporabite nastavitev za izboljšanje videza. Ena najpogosteje uporabljenih aplikacij za spletno komuniciranje Zoom uporabnikom omogoča tudi nastavitev filtra, ki bo zgladil morebitne nepravilnosti obraza, hkrati pa bo poudaril vaše prednosti. To storite z aktivacijo gumba "popravi moj videz". Kako to storite? V aplikacij Zoom, zgoraj desno, kliknite na svojega avtorja in izberite gumb za nastavitve. Nato izberite gumb video in odkljukajte "touch up my appearance" oziroma "popravi moj videz".

Od zgoraj navzdol: Rally Bar Mini, Rally Bar in Rally Plus. Čeprav so tovrstne programske nastavitve vedno dobrodošle, pa je od njih učinkovitejša ustrezna kamera, prilagojena za konferenčne sestanke. Da bo vaša ekipa na sestanku resnično zasijala, nastopila samozavestno in ob tem odražala potrebno strokovnost, mora biti videosestanek resnično izpeljan tako, kot da bi potekal v živo. To morata odražati tako slika kot glas. Konferenčna kamera Logitech Rally Bar to zmore. Je zmogljiva in enostavna rešitev za konferenčne klice v srednje velikih sejnih sobah. Ponaša se z avtomatizirano kamero PTZ (pan–tilt–zoom), kakovostnimi zvočniki in odličnimi mikrofoni. Z Rally Bar bodo sestanki tako naravni in produktivni, kot da bi jih izvajali v živo.

#4 Najboljša svetloba je naravna. Vaš obraz naj bo osvetljen od spredaj. Svetloba s strani bo naredila sence, ki bodo popačile vaš videz, svetloba od zadaj pa bo potemnila vaš obraz, bolj od obraza bo vidna vaša silhueta. Za razliko od luči bo naravna svetloba veliko bolj prijazna do vaših obraznih potez, osvetlila bo sence, zmanjšala sijaj kože ter se enakomerno razpršila po vašem obrazu.