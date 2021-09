Kako s spoznavanjem Slovenije do brezplačnih gigabajtov

Mobilni paket Telekoma Slovenije za mlade SUPR uvaja nov in tudi zabaven pristop nagrajevanja (mladih) uporabnikov in njihove zvestobe.

Ob sklenitvi naročniškega razmerja za paket SUPR, ki je na voljo mladim od 15. do 31. leta, je med vključenimi storitvami v mesečni naročnini 16 evrov sto gigabajtov mesečno v domačem omrežju (od tega je 8,9 gigabajta mogoče izkoristiti v omrežjih na območju Evrotarife), a je že od prvega dne te količine mogoče povečati.

Vsak mesec se namreč vključena količina mobilnega interneta v domačem omrežju poveča za en gigabajt, z odkrivanjem "gigaspotov" po vsej Sloveniji - njihove lokacije vidijo naročniki paketa SUPR v aplikaciji za upravljanje naročniških razmerij Moj Telekom - pa se prav tako odebelijo vključeni gigabajti. Vsak odkriti "gigaspot" (in prijava prek povezave NFC) je vreden dodaten en gigabajt mesečno. Pridobljene količine ostanejo na voljo ves čas trajanja naročniškega razmerja tega paketa.

Vse dosežene ugodnosti ostajajo

To velja tudi, ko naročnik doseže 31 let starosti – vse ugodnosti še vedno ostanejo, le da malo manj mladi potem plačajo mesečni dodatek v višini treh evrov.

Vse pridobljene ugodnosti paketa za mlade SUPR ostanejo tudi po 31. letu ob dodatku treh evrov na mesečno naročnino. Foto: Getty Images

Paket SUPR zajema tudi neomejene klice in kratka sporočila (SMS) znotraj Slovenije pri uporabi v domačem omrežju in kar znotraj celotnega območja Evrotarife med gostovanjem v omrežjih teh držav (ne velja za posebne in komercialne številke, niti za tiste, ki jih v teh državah za svoje uporabnike oglašujejo kot brezplačne).

Povsod po svetu (skoraj) kot doma

V mesečni naročnini so zajete tudi uporaba omrežja 5G Telekoma Slovenije s hitrostmi do 300 megabitov v sekundi v smeri do uporabnika in 50 megabitov v sekundi v obratni smeri ter storitvi VoLTE in VoWiFi, kar omogoča glasovne klice prek omrežij Wi-Fi kjerkoli po svetu pod enakimi pogoji kot v domačem omrežju, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Za en evro en dan ali kar ves konec tedna brez omejitev gigabajtov v domačem omrežju

Paket SUPR žejnim mobilnega interneta ponuja še dve možnosti zakupa dodatnih podatkovnih količin v domačem omrežju.

Za en evro je namreč mogoče dokupiti 24 ur neomejenih gigabajtov čez teden s storitvijo SUPR Dan, od 17. ure v petek pa do 4. ure v ponedeljek pa ravno tako en evro omogoča neomejene gigabajte v vsem tem obdobju zahvaljujoč storitvi SUPR Vikend.