Kako je virtualni svet izboljšal naše vsakdanje življenje?

Se spomnite tiste fotografije iz sredine prejšnjega stoletja, ki je krožila po internetu in na kateri so vsi ljudje na ameriškem avtobusu prebirali časopis ter niso komunicirali med seboj? Prav ta fotografija je odgovor tistim, ki trdijo, da »je bilo včasih bolje«, da so se ljudje več družili in da jih je pokvarila tehnologija.

Večina nas se sooča s stalnimi pritožbami starejših generacij glede »pretirane« uporabe mobilnih telefonov, pa tudi glede uporabe tehnologije na splošno. Ne družimo se več, ne komuniciramo in ne opazujemo sveta okoli sebe, samo zato, ker ne odvrnemo pogleda od pametnih naprav. Pa je res tako?

Če pogledamo v preteklost, od starih civilizacij, prek številnih vojn do prvega človeka na Luni, ima vsako obdobje svoje tehnološke prednosti in vsak od omenjenih dogodkov je pripeljal do razvoja novega komunikacijskega sistema – interneta, ki pa je prinesel številne povezane inovacije, ki so se prikradle v naša življenja in ustvarila številne spremembe. Verjamemo, da tudi sami veste, kaj vse nam je prinesel internet. Milijarde sporočil dnevno potujejo prek telefonov – od voščilnic, parkirnine do klepeta. Ko je tovrstna komunikacija pridobila na veljavi, smo začeli krajšati besede in uporabljati okrajšave, kar je pripeljalo do nove pismenosti. Zdaj imamo že priročnike za starše, ki želijo razumeti svoje najstnike. LOL.

Virtualno druženje in spoznavanje

Spletno druženje in spoznavanje je aktualno zadnjih 15 let. Čeprav ima tudi danes veliko ljudi skeptičen pogled na spletne zmenke, jih vse več tovrsten način spoznavanja dojema kot povsem normalen in sprejemljiv. Vse več je srečnih parov, ki se ne bi spoznali, če ne bi bilo interneta in različnih platform ali aplikacij za spoznavanje.

Vsi radi vidimo in slišimo tiste, ki jih imamo radi, in tiste, ki so daleč stran. Čas pisem in mednarodnih telefonskih klicev, v katerih smo izmenjevali zgolj osnovne informacije, saj si jih marsikdo ni mogel privoščiti, je za nami. Zdaj lahko z enim klikom vzpostavimo videoklic.

Z inovacijo do boljše organizacije

Tehnologija nam je omogočila, da vse, kar potrebujemo, zapišemo in nosimo s seboj v žepu brez mečkanja in papirja – od nakupovalnega seznama do pomembnih opomnikov. Manj smo obremenjeni s pomnjenjem tovrstnih informacij, beležk ne zapisujemo več na papirje, ki se valjajo po naših žepih, dokler jih trajno ne izgubimo. Vse je v našem mobilnem telefonu in, kar je najboljše, telefon nas opomni na vse naloge, ki jih moramo opraviti.

Vedno inovativni Huawei v svoji trgovini AppGallery ponuja številne aplikacije, ki vam lahko pomagajo organizirati čas in stroške, zasebne ali poslovne – od spremljanja menstrualnega cikla, preko dnevnih načrtovalcev, do opomnikov za rojstne dneve, sestanke in podobno.

Revolucionaren mobilni telefon, ki te spremlja v koraku

Z vsako novo generacijo pametnih naprav se povečujejo možnosti, ki nam jih te ponujajo, z njimi pa tudi pričakovanja. Z drugimi besedami, vsaka inovacija izhaja iz določenih potreb, nato pa ustvarja nove potrebe in tako spodbuja razvoj prihodnjih inovacij.

Če se že zanašamo na pametne naprave za shranjevanje vseh za nas pomembnih informacij, potrebujemo tudi mobilni telefon, katerega baterija lahko spremlja naš življenjski tempo. Novi Huawei P smart 2021 je opremljen z visoko zmogljivo baterijo, ki jo lahko napolnite v trenutku. Shranite svoje najboljše trenutke, saj bo s 128 GB prostora za shranjevanje dovolj prostora za vse. Poleg tega je telefon opremljen s 6,67-palčnim zaslonom v polni visoki ločljivosti, ki uporabnikom ponuja izkušnjo gledanja brez robov, telefon pa ima funkcijo filtriranja modre svetlobe prek certificiranega načina udobja za oči TÜV Rheinland.

Pametne naprave so postale naša nova resničnost

Si predstavljate, da bi še vedno obstajali golobi pismonoše, ki bi prenašali vaše sporočilo »LOL« z enega kraja na drugi? Ta način komunikacije je bil sicer običajen (in za tisti čas precej napreden), a pojav interneta je privedel do večjih sprememb, brez katerih danes ne gre. Kot pri vsem, moramo tudi sami znati dozirati tehnologijo, vendar nam ta zagotovo olajša in polepša vsakdanje življenje in kdo ve, kaj nas še čaka v prihodnosti ...

Za tiste, ki želijo izvedeti več Poleg telefona P smart 2021 so uporabnikom na voljo nedavno predstavljena pametna ura Watch GT 2 Pro, ki je najnaprednejša pametna ura Huawei, Watch Fit, ki izstopa z napredno podporo za različne športe ter brezžične slušalke FreeBuds Pro in FreeLace Pro, ki bodo zadovoljile potrebe najzahtevnejših ljubiteljev zvoka.

