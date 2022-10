Zahtevano plačilo: kaj se dogaja z YouTubom?

YouTube je na Twitterju v nedeljo uradno potrdil, da so nekateri uporabniki spletne strani vključeni v preizkus pogojevanja dostopa do videoposnetkov v ločljivosti 4K oziroma 2.160p z naročnino na YouTube Premium, plačljivo različico YouTuba.

Za zdaj ni jasno, ali bo vodstvo YouTuba to omejitev razširilo na večji delež uporabnikov. Uporabnikom, ki so opazili, da videoposnetkov v visokih ločljivostih ne morejo več gledati brez plačila, svetujejo, naj jim pošljejo povratne informacije o svoji izkušnji.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp