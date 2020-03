Kaj za vas pomeni odlično mobilno omrežje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uporabniška pričakovanja od ponudnikov mobilne telefonije so (upravičeno) zelo visoka.

Kar nekaj je ponudnikov (vsi so tuji), ki izvajajo meritve delovanja mobilnih omrežjih po svojih metodologijah – toda ali so to resnično parametri, ki so pomembni uporabnikom v vsakdanjih razmerah?

Ne samo v Sloveniji, tudi drugod po Evropi vidimo oglase telekomunikacijskih operaterjev, ki s ponosom izpostavljajo značke nekega od izvajalcev, ki jim je podelil naziv najboljšega telekomunikacijskega operaterja. Te značke, ki so sicer utemeljene z določeni meritvami, so praviloma zelo drage ter so odličen vir prihodkov in zaslužkov tistih, ki jih podeljujejo.

Neredki so primeri (recimo lani na Hrvaškem), da se eden od operaterjev ponaša z značko enega od ponudnikov, drug od drugega, hkrati pa oba zatrjujeta, da je ravno on – najboljši. Toda kaj to v resnici pomeni za uporabnike?

Kaj je za vas najpomembnejša lastnost odličnega mobilnega omrežja? Zanesljivost delovanja po vseh delih države 0,00% +

Hiter mobilni prenos podatkov 0,00% +

Pravična cena za storitve, ki jih potrebujem 0,00% +

Pester nabor storitev 16,67% +

Zanesljivo delovanje, kjerkoli sem na poti 0,00% +

Dostopnost tudi zunaj velikih mest 0,00% +

Zanesljivo delovanje tudi v zaprtih prostorih 0,00% +

Nemoteno delovanje tudi tam, kjer se zbira veliko ljudi (prireditve, turistični kraji) 0,00% +

Od odličnega mobilnega omrežja pričakujem vse to 83,33% +

Kar je v Ljubljani odlično, je lahko drugje v državi veliko slabše

Vsak od teh ponudnikov ima svojo metodologijo in stoji za svojimi rezultati – toda ali so parametri meritve res to, kar je uporabnikom najpomembnejše?

Če so meritve delali sredi Ljubljane ali Maribora, kaj vemo o tem, kako bo to isto omrežje delalo kje drugje v državi? Ali sploh s svojim signalom pokriva celotno državo ali svoje luknje v pokritosti zapolnjuje z notranjim gostovanjem v omrežju nekega drugega domačega operaterja?

Po eni strani je seveda razumljivo, da je poudarek na Ljubljani in Mariboru kot največjih dveh mestih, a je to zgolj tri odstotke zemljepisnega območja Slovenije in samo ena petina prebivalcev (če ne upoštevamo še vseh tistih, ki se čez dan pripeljejo v ti dve mesti).

Na ljubljanskih ulicah smo spraševali, kaj je mladim najbolj pomembno pri odličnem mobilnem operaterju.

Vsakdanje življenje niso samo odprti prostor

To pa ni edino vprašanje, ki se poraja ob meritvah za podelitev raznih značk za najboljše omrežje. Če so meritve delali na odprtem prostoru, kdo lahko jamči, da bo isto to omrežje sploh dosegalo pokritost v zaprtem prostoru, v avtobusu, vlaku?

Kaj nam meritve povedo o tem, ali je omrežje sposobno prestati velike obremenitve, ki nastanejo na krajih množičnega zbiranja ljudi, kot so koncerti, zborovanja, športne prireditve, turistični kraji v višku sezone?

Če so meritve kakovosti delovanja mobilnega omrežja delali na odprtem prostoru, kdo lahko jamči, da bo isto to omrežje sploh dosegalo pokritost v zaprtem prostoru, v avtobusu, vlaku?

Ne pozabiti na nabor storitev in zanesljivost njihovega delovanja

Meritve hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa so gotovo pomembe za uporabnike, a obenem nič ne povedo o naboru razpoložljivih storitev in zanesljivosti njihovega delovanja, kar je uporabnikom zelo pomembno.

Še eno mnenje uporabnika mobilne telefonije

Primer take storitve, ki je meritve ne upoštevajo, je Voice over WiFi (VoWiFi), ki ob priklopu na brezžično omrežje WiFi omogoča bistveno boljšo dostopnost mobilnega telefona za govorne komunikacije v zaprtih prostorih, a tudi veliko cenejšo uporabo govornih mobilnih storitev v državah, ki niso v območju Evrotarife.

V Sloveniji namreč to storitev ponuja samo en operater – Telekom Slovenije.

Relevantnost in reprezentativnost

Pri vseh meritvah nasploh se vedno zastavlja vprašanje, ali je vzorec relevanten – ali je to, kar merimo, res odraz tistega, kar želimo izmeriti. Ravno tako moramo biti prepričani, ali je meritev pravilna in da sama meritev ne vpliva na lastnost, ki jo želimo izmeriti.

Meritve hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa so gotovo pomembe za uporabnike, a obenem nič ne povedo o naboru razpoložljivih storitev in zanesljivosti njihovega delovanja, kar je uporabnikom zelo pomembno.

Povedano na primeru: če nekaj merimo samo v Celju, s tem še nimamo pravice trditi, da naše ugotovitve veljajo za celo Slovenijo.

Samo popolna informacija je prava informacija

Najmočnejše orodje vsakega potrošnika je moč izbire – a le, če potrošnik ima na razpolago vse pomembne podatke, pomembne za pravilno odločitev. Odločitev za tisto, kar mu ustreza, kar izpolnjuje njegova pričakovanja in zahteve, kar mu je sprejemljivo in mu ustreza.

Najmočnejše orodje vsakega potrošnika je moč izbire – a le, če potrošnik ima na razpolago vse pomembne podatke, pomembne za pravilno odločitev.

Meritve ene ali več lastnosti ter (relevantne) nagrade so gotovo pomemben podatek, ne pa edini pomemben podatek, kar je treba upoštevati še pred izbiro ponudnika oziroma izdelka – ne le v telekomunikacijah.