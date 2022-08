Kaj za naše osebne podatke pomeni Amazonov nakup družbe iRobot?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo vse vohuni pa našem domu in koliko nas to mora skrbeti

Pametni sesalniki Roomba družbe iRobot bi lahko kmalu prešli v last Amazoma. Ali bi nas to moralo skrbeti?

Pametni sesalniki Roomba družbe iRobot bi lahko kmalu prešli v last Amazoma. Ali bi nas to moralo skrbeti? Foto: Ana Kovač

Osebni podatki so nekaj, kar včasih (upravičeno) zelo ljubosumno varujemo, a jih kdaj drugič kakšni manj previdni uporabniki kar nekritično razdajajo. Kje so v tej zgodbi pametni sesalniki in ali bi nas moralo skrbeti, da bo družbo iRobot kupil veliki Amazon?

V začetku avgusta je zakrožila novica, da veliki spletni trgovec Amazon kupuje podjetje iRobot, ki ga še bolj poznamo po njegovih pametnih sesalnikih Roomba.

Nekateri izmed teh sesalnikov, predvsem dražji modeli, imajo funkcionalnost Smart Maps – mapiranja prostora, v katerem delujejo, kar je predvsem priročno, če želimo z njimi čistiti posamezne prostore, ne vsega prostora (stanovanja ali pisarne) naenkrat.

Tehnologija brez podatkov ne zadošča

Ravno ti zemljevidi naj bi bili po poročanju medijev, tudi našega, glavni razlog, zakaj se je Amazon odločil za nakup podjetja iRobot. Vsak podatek, ki pove kaj o uporabniku, njegovih navadah, preferencah, okoliščinah, nakupih, družinskih članih ali čem drugem, je lahko dragocen za ciljno oglaševanje, kar je za Amazonov uspeh ključnega pomena.

Vprašanje je torej, ali je pametni sesalnik vohun, ki bo v rokah velikega oglaševalca in prodajalca njegovo močno orodje. Amazon ima sicer že dalj časa tehnologijo, ki zna narediti podobne zemljevide, a ob velikem številu sesalnikov Roomba preprosto nima niti približno tako velikega števila že narejenih domačih zemljevidov.

Kaj domači zemljevidi povedo in česa ne

Pametni zemljevidi so napredna funkcija (dražjih) robotskih sesalnikov, ki so z vsakim čiščenjem še natančnejši. Iz njih se res vidi marsikaj, med drugim, koliko kdo ima sob, kje se največkrat zadržuje (kar namiguje na prisotnost otrok ali hišnih ljubljenčkov), kako pogosto čisti svoje prostore – a vendarle ne pove vsega.

Pametni zemljevidi so napredna funkcija (dražjih) robotskih sesalnikov, ki so z vsakim čiščenjem še natančnejši. Foto: Srdjan Cvjetović

Čiščenje je namreč prek mobilne aplikacije mogoče pognati od koder koli, kar pomeni, da pametni zemljevidi ne povedo nič o tem, kdaj je kdo doma. Ravno tako pa podatkov, ki jih pridobi sesalnik, po navedbah politike zasebnosti družbe iRobot ni mogoče povezati z nobenim drugim osebnim podatkom razen z uporabniškim imenom, ki ga uporabnik ustvari v pripadajoči mobilni aplikaciji.

Ali sploh vemo, katere naprave in dejanja zbirajo naše podatke?

Pametni sesalniki pri tem pravzaprav nič ne odstopajo od številnih drugih mobilnih naprav in naprav pametnega doma: v zameno za udobje, ki ga prinašajo digitalne tehnologije, smo pač pripravljeni odstopiti nekaj svojih osebnih podatkov, ki so nujni za delovanje.

Pametni telefoni, pametne ure, športne zapestnice, pametni zvočniki, celo pametni hladilniki in pametne ovratnice za hišne ljubljenčke – seznam se s tem šele začenja. Kaj pa plačilne kartice, podatki, ki jih ima internetni ponudnik, trgovine prek svojih programov zvestobe in še in še?

Ob tem seveda pričakujemo, da bo izvajalec s podatki ravnal skrbno in jih uporabljal izključno v namene, zaradi katerih so zbrani. Gre torej za vprašanje zaupanja: podobno kot ob vstopu v letalo pričakujemo, da je pilot usposobljen, spočit, zdrav in nasploh v najboljši formi, da nas varno pripelje na cilj.

Pametni sesalniki pri tem pravzaprav nič ne odstopajo od številnih drugih mobilnih naprav in naprav pametnega doma: v zameno za udobje, ki ga prinašajo digitalne tehnologije, smo pač pripravljeni odstopiti nekaj svojih osebnih podatkov, ki so nujni za delovanje. Foto: Ana Kovač

Kako so pametni sesalniki postali pametni

Pojem pametna naprava se je uveljavil za vsako napravo, ki izkorišča informacijske in komunikacijske tehnologije za svojo (napredno) funkcionalnost. Tako se je tudi sesalnikov, ki jih je mogoče pognati na daljavo prek domačega brezžičnega omrežja ali še od koder koli drugod prek mobilnega omrežja, prijel pridevnik pametni.

Pamet na pametnih sesalnikih se je postopoma krepila, saj (naprednejši) pametni sesalniki zdaj ubogajo naše glasovne ukaze (v povezavi z digitalnimi pomočniki, kot sta Googlov Pomočnik/Assistant ali Amazonova Alexa), upoštevajo urnike, ki jim jih določimo in – prepoznavajo razporeditev naših prostorov ter ovire in/ali povečano umazanijo v njih.

Ali ni priročno, da se med sprehodom ob morju, ko ni nikogar doma, spomnimo, da pametni sesalnik opravi svoje delo v izbranem delu stanovanja? Tako, da mi ne motimo njega in on ne moti nas.

Evropska zakonodaja močno varuje zasebnost

Med podatki, ki jih pametni sesalniki zbirajo, so predvsem podatki o delovanju: čas delovanja, površina, ki jo je očistil, morebitne napake pri delovanju – denimo, ko se zatakne ali ko mora sredi delovanja v svojo zibelko na ponovno polnjenje.

Zakonodaja, ki ureja te in druge osebne podatke, je zelo stroga zlasti v Evropski uniji, kjer velja Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Uporabniki lahko od vsakogar, ki zbira podatke, zahtevajo, da jim razkrije, katere podatke zbirajo ter kako se uporabljajo, shranjujejo in delijo.

Kaj je glavni cilj Amazonovega nakupa družbe iRobot: ustvarjanje razmer za boljše združevanje raznorodnih naprav pametnega doma ali boljše spoznavanje uporabnikov z namenom učinkovitejšega ciljanega oglaševanja? Prvi mož Amazona Jeff Bezos zagotovo pozna odgovor. Foto: Reuters

GDPR opredeljuje minimum varnostnih standardov

Uporabniki lahko tudi zahtevajo, da njihove osebne podatke izključijo iz morebitne nadaljnje prodaje ali da jih izbrišejo. Pri družbi iRobot zatrjujejo, da bodo izbris opravili najpozneje v roku 30 dni po prejemu uporabnikove zahteve, tudi če to zahtevajo uporabniki zunaj območja GDPR ali podobnega zakona, ki varuje osebne podatke.

Zakonski predpisi so najmanj, kar ponudniki morajo spoštovati. Nekateri obljubljajo, da so pri tem še strožji. Prej omenjena družba iRobot ima celo program, ki za nagrado spodbuja etične hekerje, naj poiščejo morebitne pomanjkljivosti tako pri delovanju njihove programske opreme kot tudi nedotakljivosti pripadajočih zbranih podatkov.

Napredne funkcije pametnih sesalnikov so izvedljive le ob zbiranju in obdelavi določene količine osebnih podatkov. Foto: Srdjan Cvjetović

Nekaj morda je, a ne ve, od koga

Še največ, kar se zdi, da je lahko "odprtega" v politiki zasebnosti pametnih sesalnikov in pripadajoče programske opreme družbe iRobot, je stavek, da si "proizvajalec pridržuje pravico anonimizirati osebne podatke, vključno s podatki o napravi in njeni uporabi, in ohraniti anonimizirane podatke za lasten arhiv ter namene razvoja izdelkov in njihove funkcionalnosti".

Z drugimi besedami, nekateri podatki, ki jih je zbrala kakšna (naprednejša) Roomba, bodo morda ostali na strežnikih družbe iRobot, a v nobenem primeru teh ne bi bilo mogoče povezati s konkretno osebo ali naslovom.

Digitalni vohun ni samo eden

Nazaj k vprašanju: ali je pametni sesalnik vohun našega doma? Da in ne. Res je, da zbira podatke, a nič bolj kot marsikaj drugega, kar nas spremlja vsak dan in na vsakem koraku. Nedvomno pa zbira veliko manj podatkov, kot jih mi sami razkrivamo na družbenih omrežjih.

Zaupanja in spoštovanja vredno podjetje, kar iRobot zagotovo želi biti, pa bo tudi poskrbelo, da s temi podatki ravna tako, kot v svoji politiki zasebnosti zatrjuje – če sploh kaj shranjuje, je te podatke nemogoče povezati s konkretno osebo. Sicer pa: ali vemo, kaj vse o nas vedo piškotki, ki se vsak dan zapišejo med ogledom spletnih strani, ki jih obiskujemo?

Res je, da (napredni) sesalniki zbirajo podatke, a nič bolj kot marsikaj drugega, kar nas spremlja vsak dan in na vsakem koraku. Foto: Ana Kovač

Ena od rešitev je odklop

Še vedno pa se vsak uporabnik lahko odpove funkcionalnosti Smart Maps, tudi če njegov pametni sesalnik to omogoča, a se s tem odpoveduje eni od najuporabnejših funkcij zmogljivejših pametnih sesalnikov.

Da, v življenju je vse vprašanje izbire – pri čemer največkrat vsega, kar si želimo, ne moremo imeti hkrati – in že prej omenjenega zaupanja, kjer spet sami izbiramo, komu zaupamo in komu ne. Eni nam dajejo več razlogov, da jim zaupamo, drugi pa manj, odločitev in izbira pa sta vedno na koncu stvar vsakega uporabnika.