Kaj vse je Google od julija do septembra odstranil z YouTuba?

Igra mačke in miši skrbnikov družbenih omrežij z neprimernimi vsebinami

Skoraj 1,7 milijona kanalov na omrežju YouTube z več kot 50 milijoni videoposnetkov, še skoraj osmimi milijoni dodatnih videoposnetkov, več kot 224 milijoni komentarjev – to je le delni seznam neprimerne vsebine, ki jo je Google odstranil v letošnjih poletnih mesecih.

Google ima kot skrbnik omrežja z videoposnetki YouTube zelo natančno opredeljena pravila, kdaj postane vsebina tako neprimerna, da jo bo doletel odstrel.

Še skoraj osem milijonov odstranjenih videov na kanalih, ki so sicer preživeli

''YouTubov kanal ukinemo, če v 90 dneh prejme tri opomine zaradi kršitve smernic za skupnost, če ima en sam primer resne zlorabe (na primer napadalnega vedenja) ali če ugotovimo, da je v celoti namenjen kršitvi naših smernic (to je pogosto pri računih za širjenje neželene vsebine),'' so zapisali pri Googlu in dodali, da z ukinitvijo kanala odstranijo tudi vse videoposnetke v njem.

V tretjem letošnjem četrtletju, torej julija, avgusta in septembra, so tako odstranili 1.667.587 kanalov, kar je pomenilo konec za približno 50,2 milijona videoposnetkov. Poleg tega so odstranili še 7,85 milijona videoposnetkov s kanalov, ki v celoti sicer niso doživeli smrtne obsodbe.

Tri od štirih neprimernih ujamejo, še preden jih kdo pogleda

Skoraj tri od štirih tako odstranjenih kanalov so prestregli, še preden je komu uspelo ogledati si vsebino na njih, a malo več kot četrtina jih je padla na preizkusu šele po tem, ko si je na njih nekdo nekaj že ogledal.

Boj Googla z neželenimi, lažnimi in napačnimi informacijami na kanalih omrežja YouTube je toliko težji, ker je odpiranje novega kanala zelo preprosto, hitro in brezplačno.

Več kot 224 milijonov neprimernih (in zato izbrisanih) komentarjev

Skoraj štiri od petih tako izbrisanih kanalov so odstranili zaradi neželene ali zavajajoče vsebine ali prevar. Malo več kot vsak osmi izbrisani kanal je padel zaradi golote ali spolnosti.

Boj Googla z neželenimi, lažnimi in napačnimi informacijami na kanalih omrežja YouTube je toliko težji, ker je odpiranje novega kanala zelo preprosto, hitro in brezplačno. Foto: Reuters

Med odstranjenimi vsebinami so se znašli tudi kanali z vsebinami, ki ogrožajo otroke (4,5 odstotka), lažno predstavljanje (0,9 odstotka), spodbujanje nasilja in nasilnega ekstremizma (0,6 odstotka) ter več hkratnih kršitev Googlovega pravilnika (1,4 odstotka).

Seznam nadaljuje tudi 224.440.949 komentarjev, ki so jih spoznali za neprimerne. Med njimi je le pol odstotka tistih, ki so jih kot neprimerne označili uporabniki, saj so vse druge prestregli Googlovi algoritmi.

Lažno vsebino je težje premagati

Najnovejše poročilo o uveljavljanju YouTubovih smernic za skupnost je četrto te vrste, ki ga je Google objavil, obenem pa prvo, ki ne omenja le posameznih odstranjenih videoposnetkov, temveč tudi celotne kanale, ki so v nasprotju z Googlovimi smernicami in pravili.

Toda omenjene smernice ne napadajo (in tudi težko najdejo) napačne in lažne vsebine. Google je sicer pred časom napovedal, da se bo s primernostjo vsebin ukvarjalo deset tisoč njegovih sodelavcev in je še vedno na poti za doseganje tega cilja.