Kaj vse bi naredili za dober selfi #video

Kot da zanje nevarnosti ne obstajajo – kako drugače razložiti, kaj vse so pripravljeni narediti nekateri v svojem iskanju čim boljše, čim nenavadnejše in čim drznejše poze in okolja za svoj selfi, ki bi ga potem nemudoma delili na družbenih omrežjih.

Selfiji petkrat bolj usodni od morskih psov

Vse tovrstne zgodbe nimajo srečnega konca – obsedenost s selfiji in všečki, ki bi jih ti izvabili, jemlje petkrat več življenj od napadov morskih psov, katerih se številni tradicionalno zelo bojijo.

V indijski strokovni reviji Journal of Family Medicine and Primary Care so objavili študijo, kjer so ugotovili, da je v obdobju med oktobrom 2011 in novembrom 2017 med snemanjem selfijev življenje izgubilo najmanj 259 ljudi.

V istem obdobju so morski psi po vsem svetu vzeli 50 življenj.

Moški neprevidnejši

Čeprav so raziskave pokazale, da so dame veliko bolj naklonjene snemanju selfijev, med njihovimi žrtvami prevladujejo moški – kar tri četrtine jih je. Največ žrtev je mladih v zgodnjih dvajsetih.

Zemljepisno gledano pa prevladuje Indija, od koder je bilo tri petine vseh, ki so življenje izgubili v poskusu snemanja "dobrega selfija". Sledi Rusija z osemodstotnim deležem. Večina nesreč s pametnim telefonom v roki so bili padci s streh večnadstropnih stavb in mostov.

Rusiji tesno sledijo ZDA, tam se jih je večina ustrelila z orožjem v roki, nekaj pa jih je izgubilo življenje v kanjonu reke Colorado.

Ni treba iti daleč

Za iskanje nepremišljenih podvigov ni treba iti daleč. S trboveljskega dimnika, ki se je že izkazal kot izziv, še ni nihče padel, a je zato julija pred tremi leti 75 metrov globoko padel 20-letni Kanadčan, ki je na Plitviških jezerih zapustil predpisano pot v želji, da naredi dober selfi.

Pravzaprav ta Kanadčan ne spada v to skupino, saj mu je po nekem čudežu uspelo preživeti – njegov padec so omilile tri veje, ki jih je na svojem gravitacijskem pohodu polomil.

Manj sreče je imel leta 2015 takrat 54-letni Slovak, ki je umrl na Plitvicah prav tako med poskusom fotografiranja.