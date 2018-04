Kaj je umetna inteligenca na napravi?

Zmogljivost procesorjev v mobilnih telefonih je z leti vse večja. Vendar pa sama surova moč, brez analize informacij in prepoznavanja objektov ter jezika, ne zagotavlja nobenih spektakularnih preskokov in izboljšav v uporabnosti naprav. Huawei je prvi proizvajalec, ki razume in uporablja umetno inteligenco v svojih pametnih telefonih. To tlakuje pot tej tehnologiji in odpira nove možnosti.

Poznavanje tehnologije umetne inteligence v splošni javnosti morda ni tako slabo. To sta pokazala anketa in video, ki je nastal na ulicah Ljubljane. Ljudje v grobem razumejo, kaj omogoča umetna inteligenca, a ne poznajo njenih mehanizmov in načina delovanja.

Težke naloge postanejo preproste

V nasprotju s splošnim prepričanjem je veliko vsakodnevnih nalog v pametnih telefonih zelo zahtevnih. Kako se telefon odloči, kaj mora biti na fotografiji ostro in kaj ne? Običajno želimo, da je oster obraz osebe, ki jo fotografiramo – zato je bil razvit algoritem, ki prepozna obraze in jih ustrezno izostri. Vendar pa je to zgolj rešitev za eno sceno – portrete.

Pametni telefoni z umetno inteligenco, kot je Huawei P20 Pro, omogočajo, da se ta nabor razširi. Tako P20 Pro prepozna kar 19 različnih scen in samodejno prilagodi vse parametre. Tako kot ljudje hitro razločimo, kaj je glavna tema fotografije, in nemudoma vemo, da gre na primer za rože, tudi telefon zdaj prepozna rožo in jo še dodatno loči od ozadja. S tem postane sicer kompleksna naloga zelo preprosta. Zato Huawei vztraja pri umetni inteligenci za prepoznavo objektov – umetna inteligenca ima velik potencial.

Poleg prepoznave in upravljanja prilagoditev pred fotografiranjem pa umetna inteligenca zmore prepoznati in poravnati, na primer, ukrivljen horizont. Če je ozadje fotografije presvetlo, ga bo sistem potemnil in pri tem upošteval tudi tematiko fotografije. Vse to je mogoče le, če telefon zna ločiti med nebom, zgradbo, okolico in subjektom, ki ga fotografiramo (tudi če obraz ni viden).

Preden si preberete, kaj prinaša prihodnost umetne inteligence, si oglejte še kratek videoposnetek, ki je nastal na fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

Pogovarjali smo se z doc. dr. Juretom Žabkarjem, ki si je prav tako ogledal video z ulice in ugotovil, da ljudje v splošnem kar vedo, kaj je umetna inteligenca, in kje se z njo danes srečujejo.

"Tudi vedno več robotov, postopoma. Pa mogoče ne takšnih robotov, ki jih vidimo v znanstvenofantastičnih filmih, ampak pomočnikov, recimo mobilnih robotov, ki nam bodo olajšali kakšne specifične dejavnosti," je o prihodnosti rabe umetne inteligence pripomnil dr. Žabkar.

Več o tem, kaj smo izvedeli na fakulteti, pa v videu.

Tradicionalne funkcije se bodo izboljšale

Kakovost glasovnih ukazov telefonu se bo v prihodnje prav tako neizmerno izboljšala, saj bo telefon znal ločiti med pogovorom, glasbo in šumom okolice, ne zgolj odstraniti šuma, kot so to počeli klasični algoritmi. Tako bo telefon povsem preprosto ločil med sogovornikom in drugimi zvoki.

Prihranki energije so že zdaj in bodo tudi v prihodnosti podprti z umetno inteligenco. Učinkovitost se bo povečala, ko se bo sistem naučil še več navad uporabnika in tudi razumel njegove potrebe. Že danes se večje število aplikacij in storitev izklopi, če se izkaže, da jih uporabnik ne uporablja pogosto.

Vse to blagodejno vpliva tudi na dolgoročno gladko delovanje sistema na pametnih telefonih Huawei, kjer umetna inteligenca skrbi za reden nadzor in smotrno porabo sistemskih virov, kot sta delovni pomnilnik in procesor.

Proizvajalci telefonov se zavedajo, da mora izboljšave zaslonov, procesorjev in kamer spremljati tudi nova usmeritev razvoja v naslednjem evolucijskem koraku. Ta mora podpirati uporabnika in mu pomagati z lajšanjem zahtevnih nalog. Ravno to pa želi Huawei ponuditi potrošnikom s svojimi pametnimi telefoni, ki jih poganja umetna inteligenca.