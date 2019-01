Je šla zato Kitajska na drugo stran Lune?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je svoj vesoljski program zastavila zelo ambiciozno, saj je v prejšnjem letu prehitela ZDA v številu izstrelitev v orbito (predvsem satelitov). Med drugim so na temno stran Lune poslali tudi svoj lunarni pristajalni modul z vozilom rover, imenovan Chang'e 4, in tam poskusili vzgojiti rastline. Kaj bi lahko bili največji razlogi za njihov obisk zadnje strani Lune?

Za uradnimi razlagami se skriva upanje na nekaj večjega

Uradna utemeljitev pristanka kitajskega vozila na Luni je pobiranje vzorcev ter s tem ugotavljanje vrst in količine mineralov v njenih tleh. Verjetnost, da bi naleteli na drage kovine, kot so zlato, srebro ali platina, ni prav velika. Glede na poročanje South China Morning Post pa znajo Kitajci na Luni vseeno rudariti nekaj vrednega, kar bi lahko iz Lune naredilo bencinsko postajo na poti do zvezd. Gre za material Helij-3.

V kitajskem mediju South China Morning Post so zapisali, da naj bi bil Helium-3 primarni material na Luni. Za zdaj pa sta njegovo izkopavanje in prevoz nazaj na Zemljo občutno predraga. V teoriji bi lahko ta neradioaktivni izotop uporabljali kot gorivo za naslednje generacije vesoljskih plovil, ki bodo potovala globlje v vesolje. Dobava goriva iz vesolja bi odprave, ki sežejo dlje od Lune, tako pocenila.

Če Kitajska tam vseeno naleti na kakšno od žlahtnih kovin, bi bilo njihovo izkopavanje zaradi Lunine težnosti in bližine Zemlji lažje, kot bi bila rudarjenja na asteroidih. Še vedno pa ostaja vprašanje, ali bo Kitajska odprla prvo bencinsko postajo na Luni.

Kitajci so zmedli ZDA

Glede na besede lunarnega strokovnjaka Cliveja Neala iz univerze v Notre Damu v ZDA, Kitajci testirajo svoje zmožnosti za zagon bolj naprednih misij. Ob tem se pojavi vprašanje, zakaj so Kitajci za pristanek na Luni izbrali prostor, ki je v enem od najstarejših in najbolj globokih Luninih kraterjev. Odgovor naj bi bil po besedah Neala preprost. Iz zadnje strani Lune lahko kitajski znanstveniki vidijo globlje v vesolje, saj ne prihaja do motenj zaradi zemeljskih radijskih valov.

Med tem v ZDA še vedno razpravljajo, ali naj čim hitreje pošljejo misijo na zadnjo stran Lune ali pa naj tam začnejo postavljati lunarne baze, kar bi zahtevalo veliko daljše priprave in usklajevanje. Neal pravi, da je težava ZDA, ker razmišljajo v časovnih okvirih predsedniških volitev, Kitajci pa razmišljajo v desetletjih.

Eden od višjih uradnikov NASE Jim Bridenstine vidi rešitev za čim hitrejšo vključitev ZDA v pogostem poudarjanju dejstva, da vodi najhitrejša in najcenejša pot na Mars prek Lune. Lunina baza bi zmanjšala tveganja in stroške misije na Mars, saj bi na njej lahko testirali vse, kar bodo uporabljali na Marsu. NASA je decembra najavila program Luna na Mars, katere prvi korak je vrnitev na Luno.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate video pristajalnega modula in roverja na delu na drugi strani Lune:

Luna ponovno brez življenja

Na modulu Chang'e 4 Kitajci na Luni delajo tudi poizkus, kako se rastline razvijajo v vesoljskem okolju. Gre za okolje, kjer vladajo nizka gravitacija, visoke stopnje sevanja in visoka nihanja v temperaturi. V posebnih zabojnikih so tako vzgajali bombaž, krompir, oljno ogrščico, rastline vrste repnjakovec, kvas in jajčeca vinske mušice.

Edina rastlina, ki je sprva kazala zmožnost obvladovanja teh težkih razmer, je bil bombaž. Gre za prvo rastlino iz zemlje, ki je kadarkoli vzklila na površini drugega sveta. Ker zabojnik s semeni nima ogrevanja na baterije, je rast bombaža čez vikend zatrla Lunina noč (ker Luna za en obrat potrebuje 27 zemeljskih dni, trajata dan in noč na njej vsak dva tedna). Temperatura znotraj zabojnika se je spustila na -52 stopinj Celzija in tako po skoraj 213 urah poizkus končala.