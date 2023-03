Je eno od največjih podjetij na svetu obsojeno na smrt?

V ponedeljek je trg kriptovalut nekoliko pretresla novica, da ameriški regulator izvedenih finančnih instrumentov (CTFC) toži Binance, največjo kriptoborzo na svetu, in njenega lastnika Changpenga Zhaa zaradi domnevnih kršitev ameriške zakonodaje, ki ureja trgovanje z digitalnim imetjem in izvedenimi instrumenti. To je veliko večja novica, kot se morda zdi na prvi pogled: sodeč po vsebini tožbe je mogoče, da gre CTFC na vse ali nič in da je končni cilj kapitulacija z naskokom največje ustanove v svetu kriptovalut.

Binance, borza oziroma menjalnica za kriptovalute, ki ima dnevno skoraj desetkrat toliko prometa kot njena najbližja zasledovalka (Coinbase), je dobiček postavila pred upoštevanje zakonov, v tožbi zoper Binance in njenega ustanovitelja ter direktorja Changpenga Zhaa kriptoborzi očita ameriški CTFC.

Changpeng Zhao velja za najvplivnejšega človeka v svetu kriptovalut. Foto: Reuters

Eden od glavnih argumentov za tožbo proti velikanu sveta kriptovalut je po navedbah CTFC dejstvo, da je Binance ameriškim strankam brez ustreznih licenc ponujal in še vedno ponuja trgovanje z izvedenimi instrumenti, kot so opcije in terminske pogodbe.

Čeprav naj bi vedel, da strankam v ZDA ne sme ponujati tovrstnih možnosti trgovanja, je Changpeng Zhao to vseeno storil in to nadaljeval tudi po tem, ko je, sodeč po njegovih lastnih navedbah, ki so jih CTFC prispevali interni viri, že vedel, da opazen delež prihodkov Binance prejme od ameriških strank, ki trgujejo z izvedenimi instrumenti.

Zhao naj bi zaposlenim v družbi Binance in povezanih podjetjih tudi svetoval, naj se za povečanje dobička družbe, kolikor je le mogoče, izogibajo upoštevanju zakonodaje in predvsem regulatornemu nadzoru.

Bitcoin je v ponedeljek po napovedi CTFC, da bodo tožili Binance, padel, a počasi okreva. Foto: Matic Tomšič

Zakaj je tožba pomembnejša, kot se zdi na prvi pogled: lahko Binance celo propade?

Kot je razvidno iz vsebine 74-stranske tožbe, ki je javno objavljena na spletni strani ameriškega regulatorja izvedenih finančnih instrumentov, je namen CTFC zadati "smrtni udarec" borzi Binance in Zhau, je prepričan ameriški informatik in tržni analitik Adam Cochran, ta je bil lani tudi eden od prvih poznavalcev kriptotrga, ki so sprožili alarm ob skorajšnjem kolapsu borze FTX, ene od največjih tekmic borze Binance.

CTFC želi s tožbo doseči, da se družbi Binance in njenemu direktorju ob prepovedi tega, kar jih očitajo, med drugim prepove tudi:

- trgovanje s katerimikoli digitalnimi sredstvi,

- prejemanje sredstev za trgovanje z digitalnimi sredstvi

- pridobitev licence CTFC za trgovanje z digitalnimi sredstvi.

Obenem CTFC od Binance zahteva, da plača globo v višini skupne vsote vseh prihodkov, dobičkov, plač, obresti, provizij in posojil, ki jih je prejel od strank v ZDA, da vsem ameriškim strankam povrne morebitne izgube zaradi trgovanja z izvedenimi instrumenti in da se tako družbi kot Zhau sodi s poroto.

1/23



Oh boy https://t.co/2JnbfirRrp



Case is up and it's bad.



This is the CFTC attempting to strike *fatal* blow to Binance, and at first read through... I think they actually have really strong chances here of succeeding in toppling the Binance empire. — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 27, 2023

CTFC želi s tožbo zadati smrtno rano, je prepričan Cochran. Kot je pojasnil v dolgi seriji objav na Twitterju, vse našteto za Binance pomeni tako rekoč smrtno obsodbo.

Če bosta Binance in Zhao na sojenju spoznana za kriva, in možnosti za to so dobre, meni Cochran, to takoj pomeni konec ameriške podružnice Binance US in verjetno tudi začetek konca za "mednarodni" Binance, saj bi morale sodelovanje z borzo takoj končati vse finančne ustanove s sedežem v ZDA in pa verjetno tudi vse banke, ki z njo trgujejo v ameriških dolarjih in želijo ohraniti dobre odnose z ZDA. Binance bi moral za nameček plačati milijarde dolarjev glob, vodstvo družbe na čelu z Zhaom pa ne bi smelo nikoli več delati v nobenem (reguliranem) podjetju, ki ima sedež v ZDA ali je povezano z njimi.

Binance in Zhao sta se zaradi tožbe CTFC znašla med kladivom in nakovalom, še meni Cochran. Če se vodstvo podjetja ne prikaže na sojenju, bo samodejno spoznano za krivo in obveljalo bo vse, kar je navedeno zgoraj. Če pa se člani vodstva udeležijo sojenja, to najverjetneje pomeni, da bo treba iz Binanceevih omar povleči vse morebitne okostnjake. Z drugimi besedami: Binance bo moral ameriškim regulatorjem razkriti vse številke do zadnjega dolarja.

Na spletu so se že v ponedeljek pojavila ugibanja, ali je napad na CTFC morda povezan s propadom kriptoborze FTX. Ta je bila do novembra lani eden glavnih tekmecev Binance, njen ustanovitelj in direktor Sam Bankman-Fried pa je nekaterim ameriškim politikom doniral precej denarja. Lahko bi šlo za maščevanje Changpengu Zhau, ki je v trenutku, ko je bilo jasno, da ima FTX težave z likvidnostjo, odstopil od namere za reševanje borze (upravičeno, saj se je kasneje izkazalo, da so Bankman-Fried in njegovi sodelavci storili precej neumnosti), je teorija, ki od ponedeljka kroži po Twitterju, Redditu in drugih spletnih kanalih. Foto: Reuters

To bi lahko pomenilo težavo za kriptoborzo, ki je bila v zadnjem obdobju večkrat tarča kritik, da svoj ogromen vpliv na ves trg kriptovalut konsolidira tudi z ne najbolj zakonitimi praksami in manipulacijo trga. V tožbi CTFC zoper Binance je med drugim omenjeno, da naj bi Zhao na svoji menjalnici trgoval z okrog 300 lastnimi računi in tako ustvarjal razmere, ki so bile ugodne za kovanje dobička za Binance.

Da CTFC borzo morda resnično drži v šahu, je Cochrane namignil tudi z razlago scenarija, ki bi bil tako za Binance kot za Zhaa morebiti najbolj varen, a še vedno potencialno poguben. Zhao se lahko pogodi s CTFC in plača kazen, s čimer bi se sicer izognil priznanju krivde, veliko vprašanje pa je, ali bi si to lahko privoščil, saj bo globa dosegla milijarde dolarjev.

Da se vse skupaj razplete, bo trajalo kar nekaj časa, toda nekaj je jasno – CTFC želi Binance zgrabiti za vrat in mu zadati smrtni udarec, je prepričan Cochrane. Na Twitterju je dodal, da so rezultati primerov, ki jih pod drobnogled vzame CTFC, pogosto pogubni za tistega, ki je na drugi strani.

Zhao je presenečen in razočaran



Changpeng Zhao Foto: Reuters

Odziv na tožbo CTFC je v ponedeljek na uradnem blogu borze objavil Changpeng Zhao, ustanovitelj in direktor družbe Binance. Zapisal je, da je bil zaradi tožbe presenečen in razočaran, saj naj bi temeljila na nepopolnih dejstvih. Zhao je v svojem odzivu tudi zapisal, da je borza Binance s CTFC sodelovala že dve leti, in zavrnil očitke o neupoštevanju zakonodaje in manipulacijah trga za lasten dobiček.