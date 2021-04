Janša s pritiskom na rdeči gumb zagnal superračunalnik Vega

Trenutno najzmogljivejši superračunalnik v Sloveniji je bil vzpostavljen v okviru projekta nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (HPC RIVR) in skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo EuroHPC. Nameščen je v prostorih Instituta informacijskih znanosti Maribor (Izum).

Po besedah direktorja Izuma Aleša Bošnjaka gre za enega od najmočnejših superračunalnikov v Evropi in svetu. "Trenutno je na svetu samo 13 držav, ki imajo močnejše superračunalnike," je dejal.

Vega ima zmogljivost 6,9 petaflopov, kar je približno toliko, kot če bi okoli 50 tisoč osebnih računalnikov hkrati vzporedno računalo isto računsko operacijo. "Naša superračunalniška moč je takoj za močjo Združenega kraljestva in pred Rusijo," je poudaril prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru Ren.

Prvi zagnani superračunalnik v okviru podjetja EuroHPC je po besedah izvršne podpredsednice Evropske komisije, odgovorne za digitalni prehod, Margrethe Vestager odličen primer sodelovanja na različnih ravneh. "Superračunalništvo bo evropskim malim in srednjim podjetjem omogočilo vstop v visokotehnološko gospodarstvo prihodnosti. Še pomembnejše pa je, da lahko evropsko superračunalništvo s podporo umetni inteligenci pospeši identifikacijo molekul za nova zdravila in olajša sledenje okužbam z novim koronavirusom ter tako pripomore k reševanju življenj," je dejala v nagovoru prek videopovezave na današnji slovesnosti, ki je bila zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa dostopna javnosti le prek spleta.

Welcome #Vega, our 1st world-class European #supercomputer #HPC! #Vega will help 🇪🇺 researchers & SMEs make breakthroughs. New molecules for drug treatments, new tools to fight climate change… Congratulations Slovenia and all of us!

