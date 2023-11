Izsledki raziskave razkrili spalne navade

Vse več ljudi se zaveda, da je kakovostno spanje pomembno tako za dobro počutje kot tudi za zdravo telo. Temu pritrjujejo tudi rezultati raziskave , ki je pokazala, da se je delež posameznikov, ki redno spremljajo statistiko svojega spanja, v zadnjih dveh letih povečal za kar 182 odstotkov. To pa ne bi bilo mogoče brez tehnologije, ki jo omogočajo pametne ure, saj njihovi napredni senzorji med spanjem natančno spremljajo različne faze spanja, vključno z lahkimi in globokimi fazami spanja ter fazami REM.

V zgoraj omenjeno raziskavo je bilo vključenih kar 716 milijonov noči uporabnikov pametnih ur Samsung z vsega sveta. Kljub vse večjemu zavedanju o pomenu spanja, ki ga ima ta na posameznikovo zdravje, pa kakovost spanja vse bolj upada.

Namen takšnih raziskav je, da za zdravje škodljive navade odpravimo in stopimo na pot boljšega spanca ter s tem tudi počutja. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez naprednega sledenja spanja, ki ga omogoča pametna ura Galaxy Watch6 Classic. Z natančno analizo vašega spanca bo ta pametna ura na vašem zapestju delovala kot konstantni opomnik, da morate spanju posvetiti več pozornosti in tudi časa.

Vse manj spanja, ki je tudi vse manj kakovosten

Odrasel človek bi moral po priporočilih spati od sedem do devet ur na dan. Veste, koliko spite vi? Zgoraj omenjena raziskava je pokazala, da se je povprečen čas spanja v zadnjih dveh letih skrajšal za štiri minute, s sedmih ur in treh minut na šest ur in 59 minut.

Povečal se je tudi čas budnosti med spanjem, in sicer za skoraj dve minut na noč, z 48,8 na 50,1 minute. Negativen je tudi trend kakovosti spanja, ki ga odraža t. i. učinkovitost spanja – ugotavlja se na podlagi razmerja med dejanskim časom spanja in časom, ki ga preživimo v postelji.

Kako izboljšati kakovost spanca?

Z majhnimi spremembami lahko občutno izboljšate kakovost svojega spanca. Na tej poti vam lahko pomagajo prav za ta namen ustvarjeni vodeni programi pametne ure Galaxy Watch6 Classic. Glede na vaše spalne navade vam Samsungovo okolje določi prednastavljenega avatarja, to je v tem primeru spalna žival, ki sovpada z vašim tipom spanca. Na tej osnovi vam pametna ura dodeli program za izboljšanje spanca. Ker je pametna ura vedno na vašem zapestju, vas neprestano opominja na potrebne dejavnosti, na primer hitro vstajanje iz postelje, bujenje ob istem času, redno aktivnost če dan in druge zdrave navade.

Svoj napredek lahko spremljate tudi v ekosistemu Galaxy. Sinhronizirajte svojo pametno uro Galaxy Watch6 Classic z aplikacijo Samsung Health in na svojem mobilnem telefonu Samsung se vam bo izrisal graf vaših aktivnosti, vključno z dnevnimi koraki, intenzivnostjo telovadbe, srčnim utripom in še več.

Z upoštevanjem navodil in izboljšanjem spalnih navad lahko napredujete po lestvici t. i. spalnih živali. Kar pa je najpomembnejše, s temi navadami lahko izboljšate kakovost svojega življenja. Raziskave so pokazale, da so lastniki pametne ure Galaxy Watch6 Classic, ki sledijo programu za izboljšanje spanja, pri tem cilju tudi uspešni.

Ne pozabite na redno rekreacijo tudi pozimi

Pomemben vpliv na dobro spanje ima tudi redna rekreacija, ki vpliva tako na splošno dobro počutje kot tudi na zdravje. Vadba ne le izboljšuje fizično kondicijo, ampak tudi zmanjšuje stres, podpira duševno zdravje in povečuje energijo ter vzdržljivost. Sodelovanje v različnih vadbenih dejavnostih pomaga ohranjati primerno telesno težo, obenem pa krepi imunski sistem in je pomemben element zdravega življenjskega sloga.

Zato je pomembno, da rekreacije ne opustite, ko zunaj postane hladno. Tudi v zimskem času je pomembno ostati telesno aktiven. K temu svoje uporabnike spodbujajo tudi pametne ure. Galaxy Watch6 Classic vam omogoča dragocen vpogled v sledenje vadbi. Z njo lahko sledite več kot 90 različnim vadbam, ustvarite lahko celo vadbo po svoji meri, ura pa bo beležila vašo telesno aktivnost in napredek.

Za izbrane vadbe, kot so na primer tek in hoja ali pa kolesarjenje, lahko vklopite kar funkcijo samodejnega zaznavanja. Pametna ura Galaxy Watch6 Classic bo tako sama zaznala, kdaj ste začeli vadbo, in začela beležiti vaš rezultat.

Letos si postavite nove izzive Čeprav je zunaj popoldne hitro tema in tudi mraz čedalje bolj pritiska, obstaja kar nekaj vrst rekreacij, ki jih lahko izvajate prav pozimi. Poleg smučanja in deskanja na snegu je odlična rekreacija tudi drsanje. Vse bolj priljubljen je tudi tek na smučeh. V Sloveniji je na voljo vse več urejenih prog za ljubitelje tega športa. Ob izbiri prave opreme, predvsem pa varne poti, se lahko podate tudi na raziskovanje zasnežene pokrajine. Foto: Shutterstock Seveda pa zimski čas prav nič ne vpliva na rekreacijo v notranjih prostorih: fitnes (vključno s tekom in kolesarjenjem), ples, joga, plavanje v bazenu, badminton, plezanje, skupinske vadbe, badminton ali tenis, namizni tenis, itd. Pri tem, da boste tudi pozimi ostali aktivni, vam bo v veliko pomoč pametna ura Galaxy Watch6 Classic, saj je zasnovana tako, da nenehno motivira uporabnike k vadbi. Uporabnikom pomaga pri doseganju osebnih ciljev na področju dobrega počutja in boljše optimizacije vsakdana, saj ta pametna ura omogoča številne možnosti, s katerimi jo lahko popolnoma prilagodite vaši individualnosti.

Pametna ura za ljubitelje klasike in aktivnega življenjskega sloga

Pametne ure, zveste spremljevalke v vsakem trenutku, so oblikovane tako, da nas podpirajo tako med delovnim dnem kot tudi med popoldanskimi rekreacijami. Njihova vsestranskost omogoča, da se brez težav prilagajajo različnim situacijam, celo elegantnim večerjam. S tem postane pametna ura povezovalni element, ki združuje svet poslovnega in športnega življenja posameznika.

Pametna ura, ki to omogoča, je Galaxy Watch6 Classic. Uporabniki lahko z enim samim klikom ustvarijo nov videz ure, ki najbolj ustreza dani situaciji. Na voljo je širok nabor paščkov, s katerimi lahko hitro preklopite med robustnim in elegantnim videzom ure z enim samim klikom. Vaša pametna ura bo tako vedno usklajena z vašim počutjem ali aktivnostjo. Ob tem pa so paščki zasnovani tudi tako, da so kar najbolj udobni, tudi za spanje.

Galaxy Watch6 Classic prav tako omogoča hitro spremembo videza številčnice. Na voljo je pester izbor številčnic ure, med katerimi lahko najdete tako številne klasične dizajne kot tudi športne, pa tudi tiste vmes.

Da pa številčnice pridejo še bolj do izraza ter so tudi bolj pregledne, se pametna ura Galaxy Watch6 Classic ponaša s krožno zasnovanim okvirjem ure, ki je opremljen z vzdržljivim safirnim kristalnim steklom, ki ima kar 20 odstotkov večjo aktivno zaslonsko površino.