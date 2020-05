Izkusite novi Huawei P40 lite: najboljši pametni telefon pod 300 evrov

Oglasno sporočilo

Huawei je nedavno začel prodajati Huawei P40 lite, ki je opremljen s sklopom štirih kamer ločljivosti 48 MP s podporo umetne inteligence. Telefon se ponaša s procesorjem Kirin 810, izdelanim na podlagi najnaprednejšega 7-nanometrskega procesa, ki zagotavlja novo igralno in fotografsko izkušnjo ter odpira vrata umetni inteligenci.

Izboljšana igralna izkušnja: igrajte svoje najljubše igre pri visoki hitrosti sličic

Procesor Kirin 810 uporablja najmodernejše 7-nanometrsko čipovje in v primerjavi z 8-nanometrskim procesorjem Snapdragon 730 ponuja 50 odstotkov večjo gostoto tranzistorjev na čipu. Poleg tega je Kirin 810 manjši, zmogljivejši in ima manjšo porabo energije kot njegov predhodnik.

Huaweievi prvi uradni testi kažejo, da pri visoki hitrosti sličic prilagodljivi grafični procesor Mali-G52 deluje bolje kot znani procesor Snapdragon 855 proizvajalca Qualcomm.

Funkcija GPU Turbo nove generacije je optimizirana za uporabo v priljubljenih igrah. Že danes lahko uživate v igrah, kot so PUBG, Arena of Valor in številne druge, ki se bodo pri visoki hitrosti sličic brez zatikanja izvajale na vašem telefonu.

Vzemimo, na primer, igro Arena of Valor. Na telefonu Huawei P40 lite lahko izberete najvišjo ločljivost in nastavitev hitrosti sličic. Tudi pri igri z več igralci je predvajanje igre tekoče in poteka pri stabilni hitrosti sličic 60 na sekundo.

Izboljšana kamera: Umetna inteligenca (UI) za optimizirane posnetke

Procesor Kirin 810 telefonu Huawei P40 lite zagotavlja navdušujoče možnosti obdelave slike. Zmogljivosti UI dodatno krepi tudi Huaweieva inovativna arhitektura nevronske procesne enote Da Vinci – z njeno pomočjo pametni telefon inteligentno prepozna portrete, nočne razmere, cvetje, nebo, rastline in druga okolja, ter nastavitve optimizira glede na prepoznano postavitev.

Poleg tega je procesor Kirin 810 opremljen tudi s četrto generacijo ISP (Image Signal Processing), ki je plod lastnega razvoja Huaweia in zelo dobro uravna belino, izostri detajle, in zmanjša šum na sliki. V nočnem načinu Super Night, 48 MP glavna kamera naprave Huawei P40 lite zmore zajeti jasnejše posnetke v slabih svetlobnih pogojih in z manj šuma.

Izboljšana umetna inteligenca: urejanje videoposnetkov z uporabo umetne inteligence

Arhitektura NPE Da Vinci zagotavlja izjemno delovanje tehnologije umetne inteligence in podpira funkcije, ki vključujejo oblikovanje teles v realnem času ter druge funkcije samodejnega urejanja videoposnetkov. Drugi pametni telefoni lahko podpirajo le prepoznavo obrazov, Huawei P40 lite pa združuje lepotno izboljšavo obraza in oblikovanje telesa, kar zagotavlja bolj prefinjen videoposnetek.

Zmogljivo urejanje videoposnetkov z uporabo umetne inteligence uporabnikom pomaga, da z enim dotikom uredijo svoje videoposnetke, dodajajo besedila in glasbeno podlago.

Na kratko, Huawei P40 lite prinaša pomembne izboljšave na področju igranja mobilnih iger, fotografije in umetne inteligence. Poleg tega je opremljen z veliko baterijo zmogljivosti 4200 mAh in podpira možnost hitrega polnjenja Huawei SuperCharge s 40 W, kar uporabniku omogoča, da svoj telefon napolni do 70 odstotkov v le pol ure. Če iščete moden telefon za razvedrilo, ki ne stane več kot 279 evrov, nam zaupajte: Huawei P40 lite je najboljša izbira.

Konec marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametni telefoni Huawei P40, Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev. Sicer vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lanske jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po vsem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije tako globalnih kot tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate, kako zaženete vaš novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.