Izjemen v vseh pogledih: Huawei P50 Pro že na voljo v Sloveniji

Dovršen dizajn

Pametni telefoni nas ves čas spremljajo, z njimi ohranjamo pomembne življenjske trenutke, zato vse pogosteje postajajo dodatki, s katerimi izražamo slog, okus in osebnost. Z izredno tankim in lahkim ohišjem v dveh čudovitih barvah, vedno elegantni črni in zlati, je Huawei P50 Pro telefon, ki vam bo pomagal izraziti modni slog. S 16,7-centimetrskim (6,6-palčnim) 120-herčnim na straneh ukrivljenim zaslonom in skoraj nevidnimi robovi ponuja izjemno vizualno in uporabniško izkušnjo. Daleč od tega, da bi bil prevelik za uporabo, čeprav ponuja več kot dovolj veliko zaslonsko površino. S težo 195 gramov je tudi lažji od vseh premijskih telefonov na trgu in ga lahko preprosto uporabljate z eno roko.

Izreden napredek v mobilni fotografiji

Huawei je bil ves čas od obstoja serije P predan snovanju vrhunske tehnologije kamer in kakovosti fotografij. Kot logičen razvojni korak zato s pametnim telefonom Huawei P50 Pro predstavljajo prvi sistem dvojne matrične kamere z glavno matriko, ki vključuje barvni (RGB) objektiv, monokromatski objektiv in večspektralno tipalo svetlobe. Zahvaljujoč tehnologijam True-Chroma Shot, XD Fusion Pro z novim filtrom Super Colour, pogonom True-Chroma Image in Super HDR so fotografije barvite in polne podrobnosti tudi v slabih svetlobnih razmerah ter najboljša mogoča reprodukcija tega, kar vidi človeško oko. Novi telefon je opremljen s periskopskim objektivom s 3,5-kratno optično oziroma 100-kratno povečavo, medtem ko je ultraširokokotni objektiv opremljen s tehnologijo stabilizacije, za preprost zajem majhnih ali zelo oddaljenih predmetov v visoki ločljivosti. Pametni telefon Huawei P50 Pro podpira tudi optiko Huawei XD, ki odpravlja optične napake in obnavlja podrobnosti na fotografijah.

Odlična uporabniška izkušnja

Pametni telefoni Huawei P50 Pro so opremljeni z inovativnimi mobilnimi storitvami HMS, ki ponujajo pametnejšo, bogatejšo, priročnejšo in varno uporabniško izkušnjo. Uporabniku so na voljo trgovina z aplikacijami AppGallery, zmogljiv vsestranski iskalnik Petal Search, zemljevidi Petal Maps, ki jih je mogoče uporabljati s kretnjami, in sklop pisarniških orodij.

V trgovini AppGallery so uporabnikom dosegljive vse globalne in lokalne aplikacije, ki jih ti potrebujejo, od družbenih omrežij, kot so TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, pogovornih, kot so WhatsApp, Telegram, Zoom, in transportnih, kot je Bolt, do finančnih, kot sta Revolut in Curve, zabavnih, kot so Spotify, Netflix, Deezer, Tidal, in priljubljenih iger, kot sta Lords Mobile in Gardenscapes. Pri oblikovanju uporabniške izkušnje so namenili prav poseben poudarek dostopu do bančnih in finančnih aplikacij. Tako se je le v preteklem letu pridružilo več kot 300 ključnih mednarodnih in lokalnih bank, med drugim v Sloveniji NLB, NKBM, Sparkasse, Sberbank, Intesa Sanpaolo in mBills. Huaweievi uporabniki zdaj lahko s telefonom tudi plačujejo, zahvaljujoč NFC-rešitvi za brezkontaktno plačevanje.

V navezi s tem je uporabnikom na voljo tudi priročno središče AppsOnHMS, ki na enem mestu ponuja postopke namestitve za vsako aplikacijo, ki jo želijo imeti na telefonu.

Velika baterija in nadvse hitro polnjenje

Huawei P50 Pro s kapaciteto 4360 mAh ponuja dolgo avtonomijo baterije, ki podpira hitro žično polnjenje Huawei SuperCharge z močjo 66 W in brezžično z močjo 50 W, a kljub temu ohranja vitko in elegantno obliko. Na voljo je v dveh čudovitih barvah, zlati (Cocoa Gold) in črni (Golden Black), ter je odporen proti vodi in prahu po standardu IP68.

Pametni telefoni Huawei P50 Pro se pridružujejo širokemu naboru drugih naprav Huawei, ki so na voljo pri nas. Najprej sta tu telefona srednjega cenovnega razreda Huawei nova 9 in Huawei nova 8i, njima pa sledijo še pametne ure serije Watch GT 3, monitorja MateView in MateView GT ter nadvse čudovite in inovativne slušalke FreeBuds Lipstick. Kmalu pa bo na voljo še inovativni zložljivi telefon Huawei P50 Pocket.

Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si

