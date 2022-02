Izjemen napredek v tehnologiji pametnih telefonov

Samsung Galaxy S22 Ultra z vstopom na trg pametnih telefonov prinaša popolnoma novo svežino. Združuje najboljše karakteristike iz S in Note serije. Tanek dizajn dopolnjuje zaobljen zaslon, ki z možnostjo izbire različnih barv zagotavlja, da vaš pametni telefon v družbi ne bo ostal neopažen. Prvi Galaxy S z vgrajenim pisalom se ponaša še z vrhunskimi kamerami, tokrat pripravljenimi tudi na najboljše nočne posnetke, izjemno trpežnostjo, vodoodpornostjo, vzdržljivostjo baterije, najsvetlejšim zaslonom tudi za sončne dni in še drugimi izstopajočimi posebnostmi. Preverite z nami, kaj smo odkrili o novem Samsung Galaxy S22 Ultra.

Več kot zmorejo prsti

Samsung Galaxy S22 Ultra s S Pen pisalom. Prvi pametni telefon S serije, ki se ponaša s pisalom, sicer paradnim konjem Note serije , je novi Samsung Galaxy S22 Ultra. Zdaj se lahko tudi uporabniki mobilnega telefona S serije zanesejo na natančnost S Pen pisala, s katerim bodo zapiski na mobilnem telefonu postali prave mojstrovine. Tega nikakor ne morete izkusiti, če poskušate pisati s prstom, saj je zaslon kateregakoli pametnega telefona zanj enostavno premajhen.

V aplikaciji Samsung Notes lahko ročno pisavo enostavno spremenite v besedilo ali pa v video dodajate animacije. Kreativnost ne pozna meja in prav tako jih ne pozna S Pen pisalo. Beležke Samsung Notes lahko sinhronizirate v realnem času in tako urejanje nadaljujete tudi na drugi napravi Galaxy.

Najsvetlejši zaslon za najsvetlejši dan

Samsung Galaxy S22 Ultra vas ne bo pustil na cedilu niti v dežju niti na najbolj sončen dan. Posebej prilagojen zaslon s tehnologijo Vision Booster predstavlja največjo nočno moro bleščanju, medtem ko je za uporabnika naravnost popoln. Naj bo tudi vaše brskanje po spletu ali pregledovanje fotografij ob neposredni sončni svetlobi nemoteno in enako kakovostno kot v zavetju sence ali vašega doma. Zakaj bi na plaži iskali senco zgolj zato, da si ogledate nekaj na telefonu? S pametnim telefonom Samsung Galaxy S22 Ultra lahko neovirano gledate na zaslon tudi na najsvetlejši dan.

Pustite druge v temi

Za brezhibne nočne fotografije.

Samsung Galaxy S22 Ultra se ponaša z vrhunsko tehnologijo štirih zadnjih in ene sprednje kamere za selfieje. Najnaprednejša profesionalna kamera do zdaj omogoča, da tudi pri fotografiranju ponoči ohranite kakovost slike. Najsvetlejša inovacija, imenovana Nightography, zagotavlja vrhunske posnetke tudi ponoči.

Velik senzor pikslov, primerna osvetlitev ter tehnologija za odpravljanje bleščanja skupaj omogočajo, da zajamete razločne in svetle prizore na vaših fotografijah in posnetkih. Samodejna zaznava osvetlitve prilagodi optimalno hitrost sličic na sekundo, zaradi česar bodo vaši posnetki tudi ponoči osupljivi in izjemno podrobni.

Najhitrejši čip Galaxy do zdaj Čip 4 nm svojo vrhunsko moč vključi v skoraj vsak vidik vašega telefona ter tako zagotavlja vrhunske nočne posnetke, neverjetno jasne fotografije tako podnevi kot ponoči in optimizirano izkušnjo mobilnega igranja iger, ki vas bo vodila do zmage.

Tehnologija za odpravljanje tresljajev tudi pri širokokotnih posnetkih.

Dve širokokotni kameri dopolnjuje tehnologija za odpravljanje tresljajev, ki hitro in natančno zazna gibanje, s čimer tudi pri širokokotnem snemanju poskrbi za stabilnost posnetka. Tako bodo tudi vaši videi s snežnih strmin ali vožnje s čolnom razločni in prijetni za gledanje.

Način Super HDR bo vaše posnetke obogatil z najlepšo paleto barv. Naj morje zasije v pravljičnih odtenkih tudi na vaših posnetkih. Da bo trava tudi na slikah kar najlepše zelene barve, bo poskrbel Samsung Galaxy S22 Ultra s 64-krat več barvami, zaradi katerih bodo tudi videi, posneti v senci, odražali vsako najmanjšo podrobnost iz kadra.

Profesionalni studio v vašem žepu Samsung Galaxy S22 Ultra profesionalen način snemanja s telefonom dviguje na višjo raven. Z aplikacijo Expert RAW imate lahko popoln nadzor nad posnetki, ki jih lahko prilagajate kar na vašem telefonu. Tako boste lahko fotografijo ali videoposnetek oblikovali neposredno po tem, ko ga boste posneli. Enostaven način deljenja pa vam omogoča, da si fotografije pošljete na osebni ali tablični računalnik in tako obdelavo nadaljujete na večjem zaslonu.

Približajte se, ne da bi se premaknili

Stokratna povečava vas popelje v središče dogajanja vsakršnega prizorišča. Sistem dvojne telepovečave zagotavlja zmogljivo optično povečavo, ki preklopi s trikratne na desetkratno povečavo. Nato pa revolucionarna dvakrat upognjena leča in superločljivost, ki jo podpira umetna inteligenca, nadaljujeta, dokler niste stokrat bližje dogajanju, ne da bi se premaknili z mesta.

Ne dajajte telefona v riž

Samsung Galaxy S22 Ultra.

Trajnost pametnega telefona Samsung Galaxy S22 Ultra temelji na treh stebrih: vrhunsko steklo, aluminijast okvir in odpornost proti vodi. Skupaj vam omogočajo brezskrbno uporabo mobilnega telefona. Brez strahu lahko fotografirate sončni zahod tik nad gladino morja, ob čemer ste lahko brez skrbi, da bi se telefon zmočil.

Zaščito pred padci zagotavlja močan aluminijast okvir, ki zaobjema telefon od notranje strukture pa do poliranih zunanjih stranic, pri čemer deluje kot pravi ščit. Aluminijast okvir se brez roba zlije s steklom, katerega struktura omogoča, da zaslon kljub svoji sicer za oko izjemno privlačni zakrivljenosti vzdrži padce in je odporen proti praskam.

Zagotovo se je vam ali vašim bližnjim pametni telefon že kdaj zmočil na tak ali drugačen način. Če želite, da telefon preživi padec v vodo, ga je treba pred nadaljnjo uporabo dodobra osušiti. Da bi tudi najmanjše kapljice vode potegnili še iz tako skritih kotičkov notranjosti telefona, velja prepričanje, da nam pri tem lahko pomaga riž. Vse bolj pa se uveljavlja spoznanje, da nam lahko pri tem bolj kot riž pomaga zračni tok. Pametni telefon tako raje postavite nekam, kjer je dober pretok zraka, lahko tudi neposredno pred sušilnik za lase ali ventilator, a vanj naj piha le hladen zrak.

Še boljša rešitev pa je, da si privoščite vodoodporen mobilni telefon. Samsung Galaxy S22 Ultra vzdrži pljuske in padce. Tako telefon kot tudi pisalo sta odporna proti vodi in prahu, zato lahko svoje zapiske delate kjerkoli in kadarkoli. Naj vas ne omejuje niti dež.

Naj vam ne zmanjka energije

Pametni telefon s pametno rabo energije bo poskrbel, da bo baterija dovolj polna takrat, ko jo boste najbolj potrebovali, tudi zvečer.

Samsung Galaxy S22 Ultra uporabniku omogoča, da se resnično sprosti, medtem ko telefon sam poskrbi tudi za pametno rabo energije. Zakaj bi se obremenjevali z mislijo, kako in kdaj med dnevom prihraniti baterijo, da bo telefon neovirano deloval tudi v poznih večernih urah, ko ga boste še potrebovali? Z inteligentnim prilagajanjem načinu vaše uporabe mobilnega telefona bo Samsung Galaxy S22 Ultra samodejno hranil moč baterije za takrat, ko jo boste najbolj potrebovali. Tako bo enkratno polnjene zadostovalo tudi za več kot 24 ur.

Ko pa bo le čas za novo polnjenje, boste po zaslugi najhitrejšega čipa Galaxy do zdaj baterijo do sto odstotkov napolnili v najkrajšem mogočem času. Višek energije boste lahko prek brezžičnega polnjenja delili s prijatelji, ali pa si na poti napolnili slušalke.